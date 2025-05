Hamburg taz | Zum ersten Mai gehört traditionell die Bratwurst, die Straße und nicht die Lohnarbeit. Während Ur-Forderungen des internationalen Kampftags der Ar­bei­te­r:in­nen wie Feier- und Achtstundentage, aktuell massiv infrage gestellt werden, regt sich in Hamburg heute auf den Straßen Widerstand.

Hier zählte der Deutsche Gewerkschaftsbunds (DGB) am Vormittag rund 9.000 Menschen, die bei bestem Wetter durch den Stadtteil Barmbek zogen, sowie weitere 1.000 bei parallelen Kundgebungen in den Außenbezirken Bergedorf und Harburg.

Auf der Demo in Barmbek, einem Viertel mit langer Arbeiter:innengeschichte, war die Stimmung super. Die Blöcke, von Gewerkschaften, politischen Gruppen und Parteien, standen wahlweise gegen die Aushöhlung von Arbeitnehmer:innenrechten, gegen Aufrüstung, für Sozialismus, zwischendrin paar Pali-Flaggen im internationalistischen Block. Irgendwo sollen auch Bürgermeister Peter Tschentscher, Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit rumgesprungen sein.

Beobachtet hat die taz zumindest ein versprengtes Grüppchen mit einer kleinen SPD-Fahne, das am Block der Linkspartei vorbeilaufend ein mehrstimmiges „Wer hat uns verraten? – Sozialdemokraten!“ erntete. Klassiker. „Und wer war dabei? Die Grüne Partei!“

Keine Wurst, aber Koalitionskritik

Auf der Abschlusskundgebung am Museum der Arbeit um 12 Uhr: Hüpfburg, Bierstand, Bühne. Dann der Schock, nicht nur für den Genossen aus Thüringen: Es gibt keine Bratwurst!

Inhaltlich hat die Kundgebung mehr Substanz. Hamburgs DGB-Vorsitzende Tanja Chawla begann ihre Rede mit Kritik an der Asylpolitik und zitierte den Schwur von Buchenwald: „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!“

Dann bekam der Koalitionsvertrag von Union und SPD ordentlich Fett weg, während der vergangene Woche verabschiedete Vertrag der alten und neuen rot-grünen Koalition in Hamburg Lob erntete. „Da steht viel Wichtiges drin“.

Seit Mittag läuft ein paar Kilometer weiter die Demo „Superreiche?! Superscheiße!“, zu der das Bündnis „Wer Hat Der Gibt“ aufgerufen hatte, das im Jahr 2020 als linke Antwort auf die Coronapandemie entstand. Es setzt sich für ein gerechteres Steuersystem und gegen exzessiven Reichtum ein.

Zur Stunde laufen mehrere tausend Menschen mit Glitzer-Fahnen, Seifenblasen und Techno durchs schicke Viertel Winterhude, wo die durchschnittlich sehr wohlhabenden An­woh­ne­r*in­nen zuletzt erfolgreiche eine geplante Unterkunft für queere Geflüchtete verhindert hatten.

Gedenken an den erschossenen Lorenz

In ganz Norddeutschland ist dieser erste Mai auch vom Gedenken an Lorenz geprägt, der an Ostern in Oldenburg von der Polizei erschossen wurde. In Hannover, Kiel, Oldenburg, Bremen gab es Kundgebungen. Auch in Hamburg begann der 1. Mai gestern mit einer Kundgebung für Lorenz am Hachmannplatz.

Es folgte die feministische Take back the Night-Demo im Schanzenviertel mit 1.200 Teilnehmenden. Nachdem es 2015 Flaschenwürfe von Mackern auf Menschen in der Demo gegeben hatte, wurden Se­xis­t:in­nen am Straßenrand in diesem Jahr erfolgreich eingeschüchtert.

Der in Hamburg traditionell eher von Bambule, aber auch Polizeigewalt, geprägte Nachmittag wurde 13 Uhr mit dem Start der Demo des anarchistischen Bündnis „Schwarz-Roter 1. Mai“ eingeläutet. In diesem Jahr laufen aktuell rund 1.000 Menschen unter dem Motto „Utopien erkämpfen“ von Barmbek in die Schanze. 2023 war eine Person bei der Demo von einem Polizisten schwer verletzt worden.

Radikalere demonstrieren am Nachmittag

Weiter geht der 1. Mai in Hamburg ab 16 Uhr mit der „revolutionären 1. Mai-Demo“, organisiert vom Roten Aufbau und mehreren antiimperialistischen Gruppen wie Young Struggle und Thawra. Das war in den vergangenen Jahren die linksradikale Demo mit den meisten Teilnehmenden.