afp | Rund fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist das unmittelbare Umfeld der rechtspopulistischen Kandidatin Marine Le Pen ins Visier der Justiz geraten. Ermittler durchsuchten am 9. November das Büro und die Wohnung von Le Pens früherem Bürochef Ambroise de Rancourt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen erfuhr.

De Rancourt koordiniert inzwischen das Präsidentschaftswahlprogramm der Partei Rassemblement National (RN). Er wird verdächtigt, vertrauliche Informationen aus dem Innenministerium erhalten zu haben, die dem RN zugespielt worden sein sollen. Bei der Durchsuchung seines Büros in der RN-Zentrale waren zwei Pariser Ermittlungsrichter zugegen.

Le Pen wies am Freitag bei einer Pressekonferenz eine Verwicklung der Parteiführung zurück. „Die Durchsuchung, die vor einigen Tagen stattfand, belastet den Rassemblement National überhaupt nicht“, sagte sie. Andernfalls wären ihrer Ansicht nach auch die Büros von RN-Parteichef Jordan Bardella oder ihr eigenes Büro durchsucht worden.

Ausgangspunkt der Affäre ist ein von der Europäischen Staatsanwaltschaft eingeleitetes Verfahren wegen mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Geldern durch die ehemalige Fraktion Identität und Demokratie (ID) im Europaparlament, der auch der RN angehörte. Der ID-Fraktion wird vorgeworfen, von 2019 bis 2024 mehr als 4,3 Millionen Euro „rechtswidrig ausgegeben“ zu haben.

Wie AFP erfuhr, stießen Ermittler im Juli bei der Durchsuchung der Wohnung des Le-Pen-Vertrauten Frédéric Chatillon in Rom auf die Kopie einer vertraulichen E-Mail. Chatillon ist seit langem als Dienstleister für den RN tätig. In der E-Mail berichtete eine Mitarbeiterin des Innenministeriums ihren Vorgesetzten von ihrer Vernehmung in einem anderen Verfahren.

Dabei geht es um den Verdacht der illegalen Finanzierung der RN-Wahlkämpfe 2022 und 2024 sowie um fragwürdige Darlehen von Privatpersonen. Einer der Adressaten der E-Mail war der damalige Generalsekretär des Innenministeriums, Hugues Moutouh. Er steht im Verdacht, dem RN vertrauliche Informationen über laufende Ermittlungen zugespielt zu haben.

Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete am 27. Juli ein richterliches Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Verletzung des Berufs- und Ermittlungsgeheimnisses sowie der Entgegennahme solcher Informationen ein. In diesem Zusammenhang wurden auch das Innenministerium und die Wohnung Moutouhs durchsucht.

Der bisherige Präfekt der Region Centre-Val-de-Loire wurde am Mittwoch offiziell seines Amtes enthoben. Moutouh, der selbst um seine Entlassung gebeten hatte, weist die Vorwürfe zurück und sieht sich als Ziel einer „Destabilisierungskampagne“. Strafrechtlich wird er bislang nicht belangt. Am Sonntag hatte Le Pen in einem Fernsehinterview beteuert, sie habe „niemals“ vertrauliche Informationen aus dem französischen Innenministerium erhalten.

Staatsanwalt beim Kaffeetrinken mit RN-Abgeordneten erwischt

Die Affäre hat inzwischen auch die Pariser Staatsanwaltschaft erfasst: Bei der Durchsuchung der RN-Zentrale trafen Ermittler auf den stellvertretenden Staatsanwalt Christian de Rocquigny, der dort mit dem RN-Europaabgeordneten Jean-Paul Garraud Kaffee trank. Der Staatsanwalt hatte nach eigenen Angaben Kenntnis von Ermittlungen gegen den RN, versicherte aber, mit Außenstehenden nie darüber gesprochen zu haben.

Justizminister Gérald Darmanin schaltete die Justizaufsicht ein. Diese solle klären, ob hochrangige Staatsbedienstete dem RN Informationen zugespielt hätten, sagte der Minister. Dem in der RN-Zentrale angetroffenen Vize-Staatsanwalt Rocquigny könnte ein Disziplinarverfahren drohen.

RN-Parteichef Bardella ist von den Ermittlungen gegen die ID-Fraktion persönlich betroffen, weil er Medientrainings für den französischen Wahlkampf mit EU-Mitteln finanziert haben soll. Eine französische Anti-Korruptionsorganisation verklagte ihn außerdem wegen einer mutmaßlichen Scheinanstellung als EU-Parlamentsassistent 2015. Bardella weist die Vorwürfe zurück.

Le Pen ist ihrerseits von zwei Instanzen wegen der Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt worden. Da sie vor das Oberste Berufungsgericht gezogen ist, ist ihre Verurteilung zu einem Jahr elektronisch überwachtem Hausarrest derzeit ausgesetzt. Sollte sie bei der Präsidentschaftswahl im April und Mai 2027 gewählt werden, müsste sie die Strafe wegen der Amtsimmunität nicht verbüßen.