Jordan Bardella, der Parteivorsitzende des französischen Rassemblement National (RN), versinkt weiter im Sumpf des Antisemitismus seiner früheren Jahre. Und indem er die kompromittierenden Zitate weiter rundweg abstreitet, verstrickt er sich in Lügen. Die rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die ihren jungen Protegé bereits als ihren zukünftigen Premierminister designiert hat, gerät nun ebenfalls unter Druck.

Nachdem vor zwei Monaten das Onlinemagazin Mediapart Auszüge von Unterhaltungen auf Facebook Messenger publiziert hatte, in denen Bardella 2013 seine antijüdischen Ressentiments ausbreitet und sich unter anderem auch zu seiner Bewunderung des notorischen Antisemiten Alain Soral bekennt, lieferten Le Monde und Mediapart nun weitere Zitate als Beleg. Zudem werden Angaben zu den Quellen gemacht, die kaum noch Zweifel an der Authentizität der Enthüllungen bestehen lassen.

Es geht nicht um einen oder zwei Sätze, die womöglich aus dem Kontext gerissen sein könnten, sondern Dutzende von Zitaten, die von einer kohärenten Ideologie zeugen. Auch konnte Mediapart aufgrund von Bardellas Mitgliederkarte belegen, dass er sehr wohl ab 2012 Mitglied des Front National (von Marine Le Pen in RN umbenannt) war und nicht erst 2013, wie dieser behauptet.

Falls Bardella, wie er das angekündigt hatte und wie dies noch zu Wochenbeginn von seinem Anwalt bestätigt wurde, an seiner Klage wegen Verleumdung festhalten sollte, glaubt Mediapart problemlos den Wahrheitsbeweis für die gravierenden Anschuldigungen erbringen zu können.

Hitlergrüße bei Bardella-Buchvorstellung

Erstmals lieferte die Redaktion des Onlinemagazins auch Informationen zur Quelle. Der oder die Ge­sprächs­part­ne­r*in (den Namen der Person nennt Mediapart auf deren Wunsch nicht) habe damals dieselbe Schule, das Lycée Jean-Baptiste-de-La-Salle in Saint-Denis, besucht wie Bardella und habe sich mit ihm auf Messenger zu seinen politischen Überzeugungen unterhalten. Diese Person, die Bardellas Antisemitismus zu keiner Zeit teilte, ist laut Medias empört darüber, dass er alles leugnet und „ganz Frankreich belügt“.

Am Mittwoch war Bardella in Haguenau im Elsass, um sein Buch „Gouverner“ vorzustellen. Es ist bereits sein drittes Werk, er skizziert darin, wie dies der Titel vermuten lässt, Elemente einer Regierungspolitik für Frankreich. Denn er fühlt sich in der Rolle des zukünftigen Premierministers nach einer für ihn feststehenden Wahl von Marine Le Pen zur Staatspräsidentin.

Vor der elsässischen Brasserie Le Tigre hatten sich ein paar Dutzend Gegendemonstranten eingefunden. Ihnen gegenüber standen mehrere hundert Anhänger des Rechtsextremisten mit Slogans gegen die Linke. Auf der Plattform Rue89strassburg.com ist zu sehen, dass anwesende „Neonazi-Hooligans“ die Antifaschisten mit dem Hitlergruß provozieren – was Bardella zu seiner Verteidigung gegen Antisemitismusvorwürfe wohl kaum nützen dürfte.

Bisher war Marine Le Pens „Thronfolger“ sehr populär, in den Wahlumfragen erzielte er stets ähnlich spektakuläre Werte (rund 35 Prozent) wie die RN-Kandidatin, und seine Bücher verkaufen sich wie Bestseller. Als sie wegen Unterschlagung von EU-Geldern zu einer Haftstrafe und zu befristeten Verlust der Ehrenrechte (ihrer Wählbarkeit) verurteilt wurde, galt er als designierter Ersatzkandidat. Jetzt wird er zu einem Handikap.

Dass Le Pen den jüngsten Wahlumfragen rund 5 Prozentpunkte eingebüßt hat, wird unter anderem dem Effekt der kompromittierenden Medienberichte über Bardellas Antisemitismus zugeschrieben. Auch im rechten Lager wächst der Unmut. So erklärte Robert Ménard, der in mehreren TV-Talkshows auftretende rechtspopulistische Bürgermeister von Béziers, nach den neuen Enthüllungen über Bardella: „Antisemitismus ist keine Jugendsünde, sondern eine Schweinerei.“