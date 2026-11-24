ap | Mehrere US-Bundesstaaten haben Firmen des Milliardärs Elon Musk wegen einer Flut sexualisierter Bilder im Internet verklagt. Die Unternehmen hätten beim Chatbot Grok auf Sicherheitsmaßnahmen verzichtet, heißt es in Klagen der demokratisch regierten Staaten Virginia und Oregon. Das habe dazu geführt, dass auf ihren Plattformen massenhaft sexueller Missbrauch von Kindern und andere nicht einvernehmliche intime Bilder gezeigt worden seien.

Die am Montag (Ortszeit) eingereichten Klagen richten sich gegen die Social-Media-Plattform X, das Raumfahrtunternehmen SpaceX und dessen KI-Tochter SpaceX Super Intelligence (SpaceXSI). Sie hätten mit einem Ende 2025 eingeführten Programm zur Bildbearbeitung und -Erstellung gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen und ihre Umsetzung von Schutzvorschriften falsch dargestellt, heißt es darin. X sei mit sexualisierten Inhalten überschwemmt worden, vor allem von Frauen, weil die Firmen ihr Geschäftsmodell über die Sicherheit von Millionen Menschen gestellt hätten.

Wirksame Schutzmaßnahmen abgelehnt

Virginia wirft ihnen vor, sie hätten Schutzmaßnahmen vermieden, die die Erstellung sexualisierter Bilder mit Hilfe künstlicher Intelligenz verhindern sollen. Sie hätten nur minimale Beschränkungen für sexuelle Inhalte festgelegt und Grok angewiesen, „von guten Absichten“ der Nutzer auszugehen. Diese hätten jedoch über eine eigenständige App und eine Website weiter nicht einvernehmliche sexualisierte Bilder erstellen können. Gegen Schlupflöcher seien die Beklagten nur langsam eingeschritten.

„Um ihr schwächelndes Produkt Grok an Dutzende Millionen neuer Nutzer zu bringen, haben sie branchenübliche Schutzmaßnahmen gestrichen und einen ‚scharfen Modus‘ beworben, der geschaffen wurde, um Nacktheit zu erzeugen“, erklärte Virginias Generalstaatsanwalt Jay Jones. „Für diese Beklagten waren schwache Schutzmaßnahmen kein Fehler, sondern eine gewollte Funktion.“

Virginia fordert 2.500 Dollar (etwa 2.285 Euro) für jeden „vorsätzlichen Verstoß“ gegen sein Verbraucherschutzgesetz. Außerdem sollten die Beklagten durch die Verstöße erlangte „unrechtmäßige Gewinne“ herausgeben. Die Klage aus Oregon stellt ähnliche Forderungen.

Musk-Firma verweist auf Anzeigen

SpaceXSI versicherte, es unternehme „geeignete Schritte“ gegen Nutzer, die versuchten, Schutzmaßnahmen zu umgehen, um nicht einvernehmliche Inhalte zu erzeugen. Sexuelle Inhalte mit Minderjährigen seien „abscheulich, ob echt oder KI-generiert“. „Sie haben auf X oder in Grok ebenso wenig etwas verloren wie explizite Bilder echter Menschen, die ohne deren Einwilligung entstanden sind“, teilte das Unternehmen mit, das früher unter dem Namen xAI firmierte.

Unter anderem sperre man Nutzerkonten und informiere die Strafverfolgungsbehörden, um die Täter vor Gericht zu bringen. In mindestens drei Fällen habe man Klage eingereicht. Wenn Täter ihr Vorgehen änderten, passe SpaceXSI seine Schutzmaßnahmen an.

Als Reaktion wurde Grok so eingestellt, dass nicht zahlende Nutzer keine Bilder mehr erzeugen oder bearbeiten konnten. Virginia kritisierte jedoch, zahlende Nutzer hätten weiterhin nicht einvernehmliche sexualisierte Bilder erstellen können. SpaceXSI habe diese Erstellung lediglich profitabel gemacht.