Während Elon Musks Satellitenträgerrakete „Starship“ erstmals erfolgreich wieder auf der Erde gelandet ist, hat Amazon-Chef Jeff Bezos am Sonntag einen Rückschlag für sein Satelliteninternet erlitten. Etwa zehn Minuten nach dem Launch sei eine „Anomalie“ bei der Rakete „Vulcan“ aufgetreten, informierte der Raketenbetreiber United Launch Alliance. 40 Satelliten an Bord der „Vulcan“ sind dadurch verloren.

Diese Satelliten sind Teil des Projekts Amazon Leo. Sie sollten in die niedere Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit, Leo) befördert werden, um von dort aus künftig Internet für Unternehmen und Privatkunden bereitzustellen. Noch ist Amazon Leo nicht im kommerziellen Betrieb.

Seit April 2025 hat das Projekt knapp 400 solcher Satelliten ins All gebracht, Ziel sind über 3.200. Eine vergleichbare Technologie nutzt der Marktführer Starlink von Musk. Starlink betreibt bereits jetzt über 9.800 Satelliten, so der Satellitentracker Orbital Radar.

Die Technologie versorgt nicht nur Privatpersonen in abgelegenen Gebieten mit Internet. Spätestens mit dem Ukrainekrieg hat sie auch militärische Bedeutung bekommen. Die Ukraine setzt Starlink und seine militärische Variante Starshield etwa zur militärischen Kommunikation ein oder um Drohen zu steuern. Allerdings sind die Dienste nach ukrainischen Angaben öfter nicht zuverlässig verfügbar, auch auf Geheiß von Chef Musk.

Hoffnung auf Iris²

Um weniger von ihnen abhängig zu sein, ist die EU auf der Suche nach einer souveränen Alternative. In Europa betreibt das französische Unternehmen Eutelsat ein Leo-Satellitennetzwerk namens OneWeb mit über 600 Satelliten. Aufgrund der geringeren Netzdichte, älterer Übertragungstechnik und unhandlichen Empfangsgeräten kann OneWeb jedoch Starlink in der Ukraine nicht ersetzen.

Die EU setzt nun auf ein neues Projekt: Iris2, das von einem Konsortium dreier europäischer Unternehmen umgesetzt wird, zu dem auch Eutelsat gehört. 384 Satelliten im niedrigen und mittleren Erdorbit sollen souveränes Internet für Verteidigung, Sicherheit und politische Institutionen ermöglichen, aber auch Unternehmen und Bür­ge­r:in­nen kommerziell versorgen.

Wenn dieses System einmal einsatzbereit ist, dürfte es in der Ukraine nicht mehr viel ausrichten: 2029 sollen die ersten Satelliten ins All kommen.