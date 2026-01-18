K onflikte, Handelskriege, Ungleichheit und der Verfall der Demokratie beherrschen die Schlagzeilen von heute. Eine Krise scheint die nächste zu nähren, und man hat das Gefühl, dass die Welt aus den Fugen gerät. Westliche Politiker und Denker haben ein einziges Wort geprägt, um diese Verstrickung von Bedrohungen zu beschreiben: Polykrise. Der Historiker Adam Tooze fasste dessen Anziehungskraft im Jahr 2023 so zusammen: „Hier ist Ihre Angst, hier ist etwas, das Sie grundlegend beunruhigt. So könnte man es nennen.“ Auf Krisen folgt jedoch nicht zwangsläufig der Zusammenbruch. Vielmehr haben Störungen oft den Weg für eine Erneuerung geebnet – allerdings nur für diejenigen, die bereit waren, die alte Ordnung loszulassen.

In diesem Sinne betrachte ich denselben Moment durch eine andere Linse – als Polytunity. Die Idee ist einfach: Gleichzeitige Umwälzungen bieten eine einmalige Gelegenheit für eine tiefgreifende Umgestaltung globaler Institutionen und Ideen. Wenn alles auf einmal zusammenzubrechen scheint, sind wir gezwungen, über Patchworklösungen hinauszugehen und Systeme von Grund auf neu zu gestalten. Zunächst einmal sollten wir erkennen, dass es sich bei der Polykrise um eine westlich geprägte Erzählung handelt, die sich als global tarnt. Trotz ständiger Klagen über eine „grässliche Zukunft“ wird in der Diskussion über Polykrisen selten, wenn überhaupt, die Rolle der nicht westlichen Welt – heute euphemistisch Globaler Süden genannt – oder die von ihr angebotenen Lösungen anerkannt. Selbst wenn einige Theoretiker einen „erneuerten Humanismus“ fordern, versäumen sie es, sich mit der Realität einer strukturell ungleichen Ordnung und der wachsenden Frustration über diese Ordnung auseinanderzusetzen. Die westliche Dominanz im internationalen Finanzwesen und in den Institutionen besteht fort, während nicht westliche Ideen und Stimmen im vermeintlich globalen Kanon an den Rand gedrängt bleiben.

Bild: privat Yuen Yuen Ang ist eine singapurische Professorin für Politikwissenschaft und derzeit Inhaberin des Alfred-Chandler-Lehrstuhls für Politische Ökonomie an der Johns Hopkins University.

Das Establishment bevorzugt die Sprache der Polykrisen, weil sie die Ursachen der globalen Zusammenbrüche verschleiert und sie wie Naturkatastrophen erscheinen lässt. In Wirklichkeit lassen sich die heutigen sich überschneidenden Krisen auf das industriell-koloniale Paradigma zurückführen, das seit der industriellen Revolution vorherrscht, eine Weltsicht, die Fortschritt als Kontrolle definiert: mechanische Kontrolle über die Natur und westliche Kontrolle über den Rest der Welt. Sicherlich brachte dieses Kapitel der Modernisierung immense materielle und soziale Vorteile mit sich. Aber es hat auch die Saat für unser heutiges Dilemma gelegt. Die globale Erwärmung, die entscheidende Krise unserer Zeit, ist das Ergebnis eines extraktiven Industriemodells, das durch ein Handelssystem unterstützt wird, in dem Arbeiter in armen Ländern für einen geringen Lohn das herstellen, was die Verbraucher in reichen Ländern im Übermaß kaufen.

Wir brauchen eine neue Denkweise, die ich AIM nenne: Adaptive, Inclusive and Moral Political Economy. Anpassungsfähig zu sein bedeutet, Gesellschaften nicht als grobe Maschinen zu regieren, sondern als lebendige Netzwerke, die lernen und sich weiterentwickeln. Integrativ zu sein, bedeutet zu erkennen, dass der Fortschritt davon abhängt, was man hat. Das bedeutet, lokale Kreativität zu mobilisieren, anstatt die Modelle der Reichen und Mächtigen zu kopieren. Und moralisch zu sein bedeutet, anzuerkennen, dass Ideen von Macht geprägt sind – und dieses Ungleichgewicht zu beseitigen.

AIM bietet einen Kompass für das Denken und die Politikgestaltung in einer Zeit, in der die globale Mehrheit zunehmend ihre eigene Entwicklung in die Hand nimmt, anstatt westlichen Formeln zu folgen oder darauf zu warten, durch Hilfe aus der Armut gerettet zu werden. Man bedenke beispielsweise, dass China, Indien und Saudi-Arabien massiv in saubere Energie investieren, während afrikanische Länder südlich der Sahara mit dem Leapfrogging im Energiebereich experimentieren. Und da die US-Zölle die Exportmöglichkeiten von Spätentwicklern wie Vietnam und Äthiopien in einkommensstarke Märkte einschränken, übertrifft der Süd-Süd-Handel das Volumen des Nord-Süd-Handels.

An der intellektuellen Front sind die Experten, die am besten über die „politische Ökonomie der Gerechtigkeit“ und die „Kreislaufwirtschaft“ unterrichten können, keine Philosophen oder Berater in Europa und Nordamerika, sondern indigene Gruppen, die trotz jahrhundertelanger Enteignung seit Langem Ökosysteme geschützt haben.

Polytunity ist kein Aufruf zu naivem Optimismus angesichts existenzieller Bedrohungen. Vielmehr steht sie für einen zielgerichteten Realismus, der sich auf die Kreativität einer wirklich globalen Gemeinschaft stützt, nicht auf eine einzelne Region oder privilegierte Klasse. Sie fördert auch keine Plattitüden oder Stimmungen, sondern ist eine konstruktive Agenda, die sich auf eine empirische Grundlage stützt. Was wir erleben, ist nicht das Ende des Fortschritts, sondern vielmehr das Ende des industriell-kolonialen Paradigmas und der Beginn eines anderen – wenn wir die Überzeugung haben, es zu entwickeln.

