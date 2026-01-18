piwik no script img

Wenn alles auf einmal zusammenzubrechen scheint, müssen Systeme von Grund auf neu gedacht werden. Das ist mehr als nur das übliche Patchwork.

K onflikte, Handelskriege, Ungleichheit und der Verfall der Demokratie beherrschen die Schlagzeilen von heute. Eine Krise scheint die nächste zu nähren, und man hat das Gefühl, dass die Welt aus den Fugen gerät. Westliche Politiker und Denker haben ein einziges Wort geprägt, um diese Verstrickung von Bedrohungen zu beschreiben: Polykrise. Der Historiker Adam Tooze fasste dessen Anziehungskraft im Jahr 2023 so zusammen: „Hier ist Ihre Angst, hier ist etwas, das Sie grundlegend beunruhigt. So könnte man es nennen.“ Auf Krisen folgt jedoch nicht zwangsläufig der Zusammenbruch. Vielmehr haben Störungen oft den Weg für eine Erneuerung geebnet – allerdings nur für diejenigen, die bereit waren, die alte Ordnung loszulassen.

In diesem Sinne betrachte ich denselben Moment durch eine andere Linse – als Polytunity. Die Idee ist einfach: Gleichzeitige Umwälzungen bieten eine einmalige Gelegenheit für eine tiefgreifende Umgestaltung globaler Institutionen und Ideen. Wenn alles auf einmal zusammenzubrechen scheint, sind wir gezwungen, über Patchworklösungen hinauszugehen und Systeme von Grund auf neu zu gestalten. Zunächst einmal sollten wir erkennen, dass es sich bei der Polykrise um eine westlich geprägte Erzählung handelt, die sich als global tarnt. Trotz ständiger Klagen über eine „grässliche Zukunft“ wird in der Diskussion über Polykrisen selten, wenn überhaupt, die Rolle der nicht westlichen Welt – heute euphemistisch Globaler Süden genannt – oder die von ihr angebotenen Lösungen anerkannt. Selbst wenn einige Theoretiker einen „erneuerten Humanismus“ fordern, versäumen sie es, sich mit der Realität einer strukturell ungleichen Ordnung und der wachsenden Frustration über diese Ordnung auseinanderzusetzen. Die westliche Dominanz im internationalen Finanzwesen und in den Institutionen besteht fort, während nicht westliche Ideen und Stimmen im vermeintlich globalen Kanon an den Rand gedrängt bleiben.

Yuen Yuen Ang

ist eine singapurische Professorin für Politikwissenschaft und derzeit Inhaberin des Alfred-Chandler-Lehrstuhls für Politische Ökonomie an der Johns Hopkins University.

Das Establishment bevorzugt die Sprache der Polykrisen, weil sie die Ursachen der globalen Zusammenbrüche verschleiert und sie wie Naturkatastrophen erscheinen lässt. In Wirklichkeit lassen sich die heutigen sich überschneidenden Krisen auf das industriell-koloniale Paradigma zurückführen, das seit der industriellen Revolution vorherrscht, eine Weltsicht, die Fortschritt als Kontrolle definiert: mechanische Kontrolle über die Natur und westliche Kontrolle über den Rest der Welt. Sicherlich brachte dieses Kapitel der Modernisierung immense materielle und soziale Vorteile mit sich. Aber es hat auch die Saat für unser heutiges Dilemma gelegt. Die globale Erwärmung, die entscheidende Krise unserer Zeit, ist das Ergebnis eines extraktiven Industriemodells, das durch ein Handelssystem unterstützt wird, in dem Arbeiter in armen Ländern für einen geringen Lohn das herstellen, was die Verbraucher in reichen Ländern im Übermaß kaufen.

Wir brauchen eine neue Denkweise, die ich AIM nenne: Adaptive, Inclusive and Moral Political Economy. Anpassungsfähig zu sein bedeutet, Gesellschaften nicht als grobe Maschinen zu regieren, sondern als lebendige Netzwerke, die lernen und sich weiterentwickeln. Integrativ zu sein, bedeutet zu erkennen, dass der Fortschritt davon abhängt, was man hat. Das bedeutet, lokale Kreativität zu mobilisieren, anstatt die Modelle der Reichen und Mächtigen zu kopieren. Und moralisch zu sein bedeutet, anzuerkennen, dass Ideen von Macht geprägt sind – und dieses Ungleichgewicht zu beseitigen.

AIM bietet einen Kompass für das Denken und die Politikgestaltung in einer Zeit, in der die globale Mehrheit zunehmend ihre eigene Entwicklung in die Hand nimmt, anstatt westlichen Formeln zu folgen oder darauf zu warten, durch Hilfe aus der Armut gerettet zu werden. Man bedenke beispielsweise, dass China, Indien und Saudi-Arabien massiv in saubere Energie investieren, während afrikanische Länder südlich der Sahara mit dem Leapfrogging im Energiebereich experimentieren. Und da die US-Zölle die Exportmöglichkeiten von Spätentwicklern wie Vietnam und Äthiopien in einkommensstarke Märkte einschränken, übertrifft der Süd-Süd-Handel das Volumen des Nord-Süd-Handels.

An der intellektuellen Front sind die Experten, die am besten über die „politische Ökonomie der Gerechtigkeit“ und die „Kreislaufwirtschaft“ unterrichten können, keine Philosophen oder Berater in Europa und Nordamerika, sondern indigene Gruppen, die trotz jahrhundertelanger Enteignung seit Langem Ökosysteme geschützt haben.

Polytunity ist kein Aufruf zu naivem Optimismus angesichts existenzieller Bedrohungen. Vielmehr steht sie für einen zielgerichteten Realismus, der sich auf die Kreativität einer wirklich globalen Gemeinschaft stützt, nicht auf eine einzelne Region oder privilegierte Klasse. Sie fördert auch keine Plattitüden oder Stimmungen, sondern ist eine konstruktive Agenda, die sich auf eine empirische Grundlage stützt. Was wir erleben, ist nicht das Ende des Fortschritts, sondern vielmehr das Ende des industriell-kolonialen Paradigmas und der Beginn eines anderen – wenn wir die Überzeugung haben, es zu entwickeln.

Copyright: Project Syndicate, 2025. Das Project Syndicate mit Sitz in Prag ist eine Non-Profit-Organisation, die internationalen Medien Essays und Meinungsbeiträge von namhaften PublizistInnen und WissenschaftlerInnen anbietet.

5 Kommentare

 / 
  • LK

    Leider habe ich gar nicht verstanden wovon Yuen Yuen Ang berichtet und was sie vorschlägt. Mag das jemensch in einfache Sprache übersetzen?

  • UK

    Wolfgang Schäuble würde die Diskussion gefallen. Er sagte mal, wir brauchen eine richtig große Krise, um wieder voranzukommen. Er bezog das auf Deutschland. IMHO ist es aber besser auf die Europäische Union anzuwenden. Sie muss sich aus dem Würgegriff der von den Supermächten inszenierten Polykrise aus US-Zollterrorismus und russischem Brachialimperialismus ebenso befreien wie von inkompatiblen Mitgliedsländern wie Ungarn und ihrer Unfähigkeit, sich selbst zu verteidigen.

    Nur, als Schäuble das sagte, hätte man längst schon anfangen müssen, etliches zu tun und nachhaltig zu etablieren, um heute inszenierten Krisen besser standhalten zu können.

    Fangen wir trotzdem damit an, das Versäumte nachzuholen.

  • EM

    Ich finde die Frage schon interessant, inwieweit unsere/meine Wahrnehmung, dass die Welt gerade irgendwie kurz vor dem völligen Zusammenbruch steht, einfach nur eurozentrisch und privilegiert ist. Erstens weil die Welt für viele Menschen da draußen natürlich schon lange "zusammengebrochen" ist und zweitens, weil es sicherlich - wie die Autorin schreibt - in der Welt auch einige schöne Entwicklungen gibt, von denen ich sehr wenig mitbekomme.

    Grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass eine Krise auch eine Chance ist, dass Dinge nicht nur anders, sondern auch besser werden.



    Das könnte eine Care Revolution sein, also dass sich die Erkenntnis durchsetzt, worum es bei "Wirtschaft" eigentlich geht. Dass es im Moment immer absurder wird, könnte ja dazu führen, dass bei vielen Leuten der Groschen fällt.

  • D

    Zitat : Vielmehr haben Störungen oft den Weg für eine Erneuerung geebnet – allerdings nur für diejenigen, die bereit waren, die alte Ordnung loszulassen.

    Will ich nicht! Was kam nach 5. Mai 1789 oder dem 30. Januar 1933?



    Da wurde das Alte losgelassen und dann kam das Neue!

    Zitat: Zunächst einmal sollten wir erkennen, dass es sich bei der Polykrise um eine westlich geprägte Erzählung handelt, die sich als global tarnt.

    Na klar, weg mit den westlichen, des weißen Mannes Ideen, wie Gleichheit von Mann und Frau, Menschenrechten und ähnlichen. Ist im Globalen Süden unerwünscht.

    Zitat: Polytunity ist kein Aufruf zu naivem Optimismus angesichts existenzieller Bedrohungen.

    Oh doch ist es. Wo sind denn die gravierenden Ideen außer, der Westen ist Schuld, der Westen soll zahlen, der Westen muss unsere überschüssige Bevölkerung aufnehmen.

    Auch wenn die Dame eine Professorin ist, ist der ganze Artike heiße Luft. Wo sind die genauen Lösungsansätze? Wo bessere Ideen?

    Schuldzuweisungen sind so einfach, der Westen wars.

  • IB

    Auch im globalen Süden geht die allgemeine Entwicklung ja eigentlich eher nicht in Richtung Moral, Freiheit und Demokratie; etwa wenn man die neu errichteten Militärdiktaturen in Mali oder Myanmar betrachtet, die islamistischen Regime in Syrien und Afghanistan, die ausgebliebene Demokratisierung nach dem arabischen Frühling, den Vormarsch des autoritären Neo-Liberalismus in Lateinamerika, um sich greifende Beschneidungen der Demokratie, sei es durch islamischen Konservatismus in der Türkei, sei es durch Hindu-Nationalismus in Indien. Saudi-Arabien und China mögen massiv in erneuerbare Energien investieren, sind gleichzeitig aber extrem unfreie und repressive Systeme (Todesstrafe, Jemen-Krieg, Zwangsarbeit, Überwachung, Uiguren, Taiwan, ...).



    Und wenn sich zwar immer mehr dieser Staaten der westlichen Dominanz entledigen nur um sich dann mit neuen Abhängigkeiten an China und Russland zu verkaufen bleibt auch eher fraglich ob das zu mehr Moral, Freiheit und Fortschritt führt.

