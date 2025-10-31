piwik no script img

Polizeigewalt in RioWenig zielführende Härte

Niklas Franzen

Kommentar von

Niklas Franzen

Die Unruhen in Brasilien sind mit auf soziale Kluften und fatale Städteplanung zurückzuführen. Mit Gewalt wird den Problemen kaum beizukommen sein.

Angehörige trauern um Menschen, die bei einer Polizeirazzia getötet wurden.
Gewalt durch Polizei und Staat gegen die Be­woh­ne­r*in­nen von Rios Favela Foto: Silvia Izquierdo/AP/dpa

P olizeieinsätze lösen in Rio de Janeiro normalerweise kaum größere Debatten aus. Man hat sich an die tiroteios, die Schießereien, gewöhnt. Es gibt Apps, die zeigen, wo gerade geschossen wird. Am Dienstag rückte die Polizei in die Favelas Complexo do Alemão und Penha vor. 132 Menschen starben, darunter vier Polizisten. Was dieses Mal anders ist: die hohe Zahl der Opfer. Was so ist wie immer: Wieder trifft es einen Stadtteil, in dem überwiegend schwarze Menschen leben.

Ende des 19. Jahrhunderts siedelten sich arme Menschen in den Favelas an, die meisten davon waren ehemals versklavte, völlig mittellose Menschen. Der Mythos einer vermeintlichen „Rassendemokratie“ verdeckte lange die strukturellen Ungleichheiten, die die brasilianische Gesellschaft bis heute strukturieren. So gibt es einige Stadtteile, die regelmäßig die volle Härte des Staates erleben, während andere davon verschont bleiben.

Die Polizei hat noch nie Ipanema oder Copacabana mit Panzern besetzt. Dort leben allerdings viele, die von den Geschäften mit Drogen und Waffen profitieren. Und ihre Kinder kaufen sich ihr Gras in der Favela um die Ecke. „Rio ist nicht für Amateure“ ist ein gängiger Ausspruch, um die komplexe Situation der Stadt zu beschreiben. Die Stadt ist besonders, was an der chronisch korrupten Politik liegt und an ihrer geografischen Besonderheit.

Zahlreiche Favelas liegen auf Hügeln, direkt neben den Reichenvierteln. Komplex ist auch die Rolle der Polizei. Sie ist hier historisch ein Repressionsorgan, seit Langem verknüpft mit den paramilitärischen Banden, die viele Stadtteile mit Waffengewalt terrorisieren. Und klar, auch die Drogengangs sind alles andere als zimperlich. Sie foltern, sie töten, am Dienstag setzten sie sogar Kampfdrohnen ein. In den Favelas sitzen an fast jeder Straßenecke junge Männer mit schweren Waffen, einige davon aus Deutschland importiert.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Schon viel ist probiert worden, um die chaotische Situation in den Griff zu bekommen. Nach dem jüngsten Fall rufen nun viele nach Aufrüstung und harter Hand, was sich in der Vergangenheit allerdings nicht bewährt hat. Warum sollte es dieses Mal anders sein?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Niklas Franzen

Niklas Franzen

 Autor
Niklas Franzen ist Journalist und ehemaliger Brasilien-Korrespondent. Im Mai 2022 erschien sein Buch “Brasilien über alles - Bolsonaro und die rechte Revolte” bei Assoziation A.
Themen #Brasilien #Polizeigewalt #Drogenkrieg #Bandenkriminalität #Favelas
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen betrachten die Leichen derjenigen, die am Vortag bei einer Polizeirazzia gegen die Bande Comando Vermelho in der Favela Complexo da Penha getötet wurden
Brutale Razzia in Brasilien Krieg den Hütten?

Nach dem Blutbad gegen mutmaßliche Drogendealer in Rio de Janeiro unterzeichnet Präsident Lula ein Gesetz für mehr Sicherheit. 2026 stehen Wahlen an.

Von Niklas Franzen
Zwei Frauen halten sich in den Armen und weinen
Blutige Razzia in Rio de Janeiro Zustände wie nach einem Bürgerkrieg

Das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen mutmaßliche Drogengangs sorgt in Brasilien und international für Entsetzen. Mindestens 132 Menschen sind tot.

Menschen demonstrieren und halten Schilder in die Höhe
Immunitätsgesetz in Brasilien vom Tisch Nein zum „Banditen-Gesetz“

Die zuständige Kommission in Brasiliens Senat lehnte es einstimmig ab, in der Verfassung weitreichende Immunität für Parteivorsitzende zu verankern.

Von Christine Wollowski
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore
2
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
3
Union attackiert ZDF Zum Abschuss freigegeben
4
Superreicher Philanthrop Hat Bill Gates plötzlich etwas gegen Klimapolitik?
5
Wahlen in den Niederlanden Robs Meisterprüfung
6
Kabinett billigt höheren Mindestlohn 15 Euro wären dann doch zu viel