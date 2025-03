Podcast „Seelenfänger: Diagnose Tod“Gefährliche Pseudomedizin

Die „Germanische Neue Medizin“ beginnt 1978, nachdem Dirk Hamer mutmaßlich von einem französischen Prinzen auf einem Boot in Italien erschossen worden war. Dirks Vater Ryke Geerd Hamer entwickelt daraufhin die Pseudomedizin, der zufolge jede Krankheit auf einem seelischen Konflikt beruht.

Die fünfte Staffel des BR-Podcasts „Seelenfänger“ mit dem Titel „Diagnose Tod“ beleuchtet neben der bizarren Entstehung der GNM besonders die Geschichte von Caro (Name geändert). Ihre Familie glaubt streng an Hamers Lehren – besonders, als ihre Mutter an Brustkrebs erkrankt. Die Staffel erzählt, wie die Krankheit ihrer Mutter, die Aufforderung, „ruf auf keinen Fall den Notarzt“, und die Gespräche mit Ryke ­Geerd Hamer die damals Jugendliche weiter in den Glauben an die GNM treiben.

Ganz neu ist die sektenähnliche Heilkunde für aktive Pod­cast­hö­re­r*in­nen nicht, denn auch in dem einen oder anderen True-Crime-Format wurde bereits von Hamer und den desaströsen, oft tödlichen Folgen seiner „Behandlungen“ berichtet.

Angeblich krebsheilende Lieder

In sechs Folgen schafft es „Diagnose Tod“ jedoch, neue Stimmen zu Wort kommen zu lassen und zu zeigen, dass die GNM auch 2025 – acht Jahre nach dem Tod des Gründers – weiter An­hän­ge­r*in­nen findet. Das Podcast-Team besucht eines der unter angeblicher Abgrenzung von Hamer noch immer stattfindenden „Heiler-Seminare“, in denen seine antisemitischen und wissenschaftsfremden Theorien gelehrt werden.

Der Podcast „Seelenfänger: Diagnose Tod“, überall dort, wo es Podcasts gibt.

Auch Hamers Tochter und der GNM-Gründer selbst kommen zu Wort. Sein angeblich krebsheilendes Lied „Mein Studentenmädchen“ überspannt atmosphärisch die ganze Podcast-Staffel. Diese entlässt ihre Hö­re­r*in­nen mit einem Appell, der nach der Coronapandemie so wichtig ist wie nie: Wo kein Raum ist für menschennahe Medizin, nutzen Hamer und andere angebliche Heilsbringer die Angst, um sich selbst und ihre kruden Theorien groß zu machen.