Podcast „Bundestalk“ : Wann darf man legal kiffen?

Der Bundestalk feiert seine 100. Folge. Zum Jubiläum fragt sich das Team: Wann wird die Ampel ihr Versprechen, Cannabis zu legalisieren, wahrmachen?

BERLIN taz | Seit Jahrtausenden wird es von Menschen genutzt – zur Herstellung von Textilien, zur Schmerzlinderung in der Medizin, aber auch als Rauschmittel. Nach Jahrzehnten des politischen Ringens um die Illegalität hat die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein“.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Aus dem Ampel-Versprechen ist inzwischen ein komplizierter Gesetzentwurf geworden, welches das ursprüngliche Vorhaben verwässert. Denn anders als angekündigt soll es Cannabis zukünftig nur in sogenannten Cannabis-Klubs geben, wo man erst Mitglied sein muss.

Eine Zugangshürde, vor allem für Gelegenheitskonsumierende. Immerhin darf man in Zukunft bis zu drei Zimmerpflanzen für den Eigenkonsum halten. Ist dieser neue Gesetzentwurf vielleicht trotzdem ein guter Kompromiss?

Und warum wurde Cannabis überhaupt erst verboten? Wie gefährlich ist es wirklich und für wen? Und wie sind die Erfahrungen mit der Legalisierung in anderen Ländern?

Darüber und über vieles mehr spricht die innenpolitische Korrespondentin Sabine am Orde mit Gesundheitsredakteurin Manuela Heim, Inlands-Ressortleiter Konrad Litschko, zuständig für Innere Sicherheit, und taz-Auslandsredakteur Bernd Pickert.

„Bundestalk“ – Der politische Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.