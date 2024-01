Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Finanzminister Lindner sagt Klimageld ab. EU-Klimabeirat stellt soziale Frage. Was die Land­wir­t*in­nen brauchen, um nachhaltig zu werden.

BERLIN taz | Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das Klimageld für Bür­ge­r*in­nen abgesagt. In dieser Legislaturperiode werde darüber nicht mehr entschieden, sagte er in einem Interview. Dabei wäre die Idee gut fürs Klima, gut für die Geldbeutel – und sie steht außerdem längst im Koalitionsvertrag, ist also eigentlich versprochen.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Der Klimabeirat der EU hat sich die europäische Klimapolitik angeguckt. Das Ergebnis: Es muss schnell mehr passieren – und vor allem empfehlen die Ex­per­t*in­nen mehr sozialen Ausgleich für Bürger*innen.

Die Land­wir­t*in­nen gehen für ihren Rabatt beim Agrardiesel auf die Straße – eine klimaschädliche Subvention. Es gibt aber auch Ideen, wie die Politik die Branche unterstützen könnte, sodass sie wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger wird. Wir gucken uns einige Ideen an.

„klima update°“ Der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter°. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.