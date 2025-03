Pflegemutter über schmerzvolle Abschiede„Jedes Kind ist mein Kind“

taz: Frau Cercola Salatino, was macht eine gute Krisenpflegemutter aus?

Alessandra Cercola Salatino: Sie sollte stark sein und kämpferisch. Sie sollte eine große Bereitschaft zum Geben haben, aber auch loslassen können. Und sie muss mit dem ganzen Behördenkram klar kommen.

Alessandra, Sandra genannt, schenkt Espresso ein.

Das ist heute mein fünfter Kaffee. Letzte Nacht habe ich nicht so viel geschlafen (lacht). Das Baby ist jede Stunde aufgewacht.

Das Gespräch findet in der Küche statt. Zusammen mit ihrem Mann Vincenzo, Enzo genannt, und der mittlerweile erwachsenen Pflegetochter bewohnt sie eine Dreizimmerwohnung in Berlin. Es gibt auch ein Kinderzimmer. Die Familie hat derzeit ein Baby, ein Mädchen, in Krisenpflege. Enzo ist gerade mit dem Kinderwagen unterwegs.

taz: Wie sind Sie zu dem Baby gekommen?

Salatino: Eigentlich hatte ich auf ein älteres Baby gewartet. Aber dann kam der Anruf von dem freien Träger, für den ich ehrenamtlich tätig bin: Ein drei Wochen altes Baby müsse aus dem Krankenhaus abgeholt werden muss. Es war ein Notfall.

Im Interview: Alessandra Cercola Salatino Der Mensch: Alessandra Cercola Salatino, Sandra genannt, wird 1958 in Neapel geboren. Sie hat zwei Brüder. Ihr Vater, von Beruf Typograf, stirbt früh. Schon während der Schulzeit finanziert sie den Lebensunterhalt der Familie durch Jobs mit. Nach dem Abitur studiert sie Romanistik und Geschichte. 1980 reist sie in den Semesterferien zum ersten Mal nach Berlin, um zu arbeiten. Seit 1982 lebt sie dauerhaft in Berlin, macht eine Flamenco-Tanzausbildung und arbeitet als Tanzpädagogin. 1992 heiratet sie Vincenzo Salatino, bekannt als Enzo. Ende der 70er Jahre gehörte Enzo zum Gründungskollektiv des legendären italienischen Szenelokals Osteria No.1 in Kreuzberg. 1998 adoptieren Sandra und Enzo ihren Sohn, 2005 nehmen sie ihre Tochter als Pflegekind auf. Beide Kinder sind inzwischen erwachsen. Die Tochter wohnt noch bei ihnen, der Sohn in der Nähe. Seit 2015 ist Sandra ehrenamtlich als Krisenpflegemutter tätig. Enzo unterstützt sie dabei. Das Neugeborene, das sie aktuell in Pflege hat, ist ihr 15. Kind. Die Aufgabe: Krisenpflege bedeutet vorübergehende in Inobhutnahme von Kindern, die sich in akuten Gefährdungssituationen befinden, oder deren Eltern sich nicht um das Kind kümmern wollen oder können. Es gibt viel zu wenig Krisenpflegeeltern. Jede Form von Familie kann Pflegeeltern sein: gleichgeschlechtliche Paare genauso wie Alleinstehende und Leute im Rentenalter: www.pflegekinder-berlin.de

taz: Was wissen Sie über die Kleine?

Salatino: Ich darf eigentlich nichts über sie erzählen. Ganz allgemein kann ich sagen, dass wir manchmal Babys bekommen, die unmittelbar nach der Geburt in Obhut genommen werden müssen. Oder Kinder, die für eine kurze Zeit betreut werden müssen, weil die Mutter im Krankenhaus ist oder die Familie eine vorübergehende Krise hat. Manchmal sind das auch Kinder von Müttern, die keine Wohnung haben, auf der Straße leben, vielleicht mit Drogen zu tun haben, mit Alkohol. Fast alle Neugeborenen bleiben noch ein bisschen im Krankenhaus zur Beobachtung, auch, weil sie manchmal zunächst einen Entzug machen müssen.

taz: Was hatten Sie dabei, als Sie das Neugeborene im Krankenhaus abgeholt haben?

Salatino: Mein Mann hat mich gefahren. Wir haben die Babyschale mitgenommen und ein paar Sachen zum Anziehen. Mützchen, Jacke und eine Decke. Und etwas Milch und einen Nuckel für die Rückfahrt, um das Kind beruhigen zu können.

taz: Waren Sie aufgeregt?

Salatino: Mittlerweile bin ich nicht mehr so aufgeregt, ich habe das ja schon oft gemacht. Aber ich bin natürlich neugierig: Was kommt jetzt für ein Kind, wie wird es mich annehmen?

taz: Das heißt, Sie sind inzwischen ein Profi?

Salatino: Das könnte man so sagen (lacht). Das ist jetzt mein Kind Nummer 15 in zehn Jahren Krisenpflege. Wir hatten Kinder in jeder Altersstufe bis dreieinhalb.

taz: Wie lange bleiben die Kinder in der Regel bei Ihnen?

Salatino: Das ist unterschiedlich. Manche Kinder hatten wir nur eine Woche, manche über ein Jahr. Anders als eine Dauerpflege soll Krisenpflege eigentlich nur maximal sechs Monaten dauern, aber das ist oft länger.

Die Wohnungstür geht auf. Enzo ist mit dem Kinderwagen zurück. Sandra guckt in den Wagen, deckt die Kleine, die schläft, ein bisschen auf.

taz: Warum machen Sie diesen Job?

Salatino: Zum Teil kommen diese Kinder aus sehr schwierigen Verhältnissen, manche sind verwahrlost, manche haben furchtbare Dinge erlebt. Gewalt und Missbrauch. Die Kinder sind nicht schuld. Sie sind zufällig in diese Verhältnisse geboren. Ich möchte, dass sie eine Chance bekommen.

taz: Aber zu so einem Engagement kommt man doch nicht einfach so.

Salatino: Um die Frage zu beantworten, muss ich eine Geschichte erzählen.

taz: Gern.

Salatino: Mein Mann und ich haben keine leiblichen Kinder. 1998 haben wir unseren Sohn adoptiert, in einem Land, das damals noch nicht zur EU gehörte.

taz: Warum haben Sie kein Kind in Deutschland adoptiert?

Salatino: Das durften wir nicht, wir sind keine deutschen Staatsbürger. Wir sind Italiener und das Gesetz sagt, dass man in dem Land adoptieren muss, in dem man Staatsbürger ist, obwohl ich schon über 40 Jahre in Berlin lebe. Wir haben die Adoption dann nach italienischem Recht gemacht, es hat fast 8 Jahre gedauert, bis wir das Kind bekommen haben. Aber nicht nur das war kompliziert.

Geschenke der Strick-Omas für Frühchen aus dem Krankenhaus Foto: Julia Baier

taz: Bitte erzählen Sie.

Salatino: Um unseren Sohn mit nach Deutschland nehmen zu können, mussten wir für ihn in dem besagten Land bei der deutschen Botschaft ein Visum beantragen. Ich habe dann mit meinem kleinen Sohn, den ich seit zwei Tagen hatte, vor der Botschaft Schlange gestanden, zusammen mit dem anderen Teil der Welt. Plötzlich war ich nicht mehr diese privilegierte Europäerin.

taz: Haben Sie das als entwürdigend empfunden?

Salationo: Nein, es hat mich empört, dass Menschen, die in die EU einreisen wollen, wie Bittsteller behandelt werden. Bis heute ist das so. Es ging nicht um mich, sondern um meinen Sohn. Ich komme aus keiner reichen Familie, ich bin selber Migrantin. Aber dieses Erlebnis hat meine Sicht auf die Verhältnisse grundlegend verändert. Es hat mich so geprägt, dass ich sagen kann, es gibt ein Davor und ein Danach.

taz: Und dann haben Sie beschlossen, sich sozial zu engagieren?

Salatino: Nicht sofort. Wir wollten gern noch ein zweites Kind. Um den schwierigen Adoptionsprozess nicht wiederholen zu müssen, haben wir in Berlin dann 2005 ein Kind in Dauerpflege genommen. Unsere Tochter, sie war da zweieinhalb. Unser Sohn ging schon in die Schule. Zunächst hatte ich viel zu tun mit den beiden, sie kamen ja aus schwierigen Familienverhältnissen. Wir haben sie erst mal aufgepäppelt, wir wollten erst mal eine Familie sein. Aber das Ereignis, das ich gerade erzählt habe, hat mich nicht losgelassen. Krisenpflegemutter zu sein, hat für mich auch eine politische Komponente.

 Du kannst nicht die ganze Welt verbessern, aber du kannst das Leben von einzelnen Kindern verbessern

taz: Wie meinen Sie das?

Salatino: Ich komme aus Neapel. Als junge Frau gehörte ich zur undogmatischen Linken. Wir haben für unsere Rechte gekämpft in der Schule und in der Universität. Ich war sehr engagiert. Wir hatten den Anspruch, die Welt zu verbessern. In der Rückschau würde ich sagen, unser politisches Engagement hat konkret nicht so viel gebracht. Es war mehr eine Politik der Worte als der Taten. Du kannst nicht die ganze Welt verbessern, aber du kannst das Leben von einzelnen Kindern verbessern, die keine Lobby haben. Für die kannst du kämpfen.

Das Baby ist aufgewacht, verzieht das Gesicht und fängt an zu schreien. Sandra unterbricht das Gespräch und bereitet ein Fläschchen zu, Enzo schaukelt das Baby derweil beruhigend im Arm. Dann setzt er sich mit der Kleinen aufs Sofa und gibt ihr die Flasche. Sandra konzentriert sich wieder auf das Gespräch, hat das Geschehen auf dem Sofa aber im Blick.

wochentaz Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

taz: Unter was für Bedingungen sind Sie selbst aufgewachsen?

Salatino: Mein Vater war Typograf, er ist sehr früh verstorben. Meine Mutter und wir drei Kinder mussten gucken, wie es weitergeht. Ich musste relativ früh neben der Schule arbeiten. Ich war Babysitter, habe geputzt. Ich bin aber immer zur Schule gegangen, ich habe mein Abitur gemacht. Dann habe ich mich an der Uni für Romanistik und Geschichte eingeschrieben und fast alle Studiengänge zu Ende gemacht. Das war super anstrengend, weil ich nebenher Geld verdienen musste. 1980 in den Semesterferien bin ich dann zum ersten Mal nach Berlin gefahren, um zu arbeiten. Einer meiner Brüder war schon dort.

taz: Berlin war damals noch Mauerstadt. Es gab eine große Alternativszene und Kneipenkultur und auch eine linke italienische Community. Wie haben Sie das erlebt?

Salatino: Im Unterschied zu Italien war das Leben in Berlin sehr leicht. In Neapel musste man immer kämpfen um das Geld, es gab dort auch viel Kriminalität und Gewalt. In Berlin war es einfach, Freundschaften zu schließen, in Wohngemeinschaften unterzukommen und Arbeit zu finden. Ich habe genommen, was ich gekriegt habe, habe geputzt und gekellnert. Ich war überhaupt nicht wählerisch und war glücklich damit.

taz: Ihr Mann Enzo gehörte Ende der 70er Jahre zum Gründungskollektiv der Osteria No.1. In dem legendären italienischen Lokal in Kreuzberg wurde Geschichte geschrieben. Unter anderen wurden dort der Tunix-Kongress und die taz auf den Weg gebracht und begossen.

Salationo: Ich habe Enzo 1985 kennengelernt, als ich in der Osteria als Kellnerin gearbeitet habe. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits beschlossen, in Berlin zu bleiben. Zunächst bin ich noch viel hin- und hergereist, meine Mutter lebte ja noch in Neapel. Ich habe dann in Berlin eine Flamenco-Tanzausbildung gemacht und als Tanzpädagogin gearbeitet. 1992 haben Enzo und ich geheiratet, das war die Voraussetzung, um unseren Sohn adoptieren zu können.

Das Baby hat die Flasche ausgetrunken. Sandra lächelt, als sie das sieht. Enzo legt sich die Kleine auf die Schulter und tänzelt mit ihr durch die Küche.

taz: Was sind die Kinder für Sie?

Salatino: Jedes Kind, das hier bei uns ankommt, ist unser Kind. In der Zeit, in der sie hier sind, sollen sie sich zu Hause fühlen und das geht nur, wenn du die Kinder annimmst. Die, die schon sprechen können, sagen Mama, manche sagen auch Sandra. Du machst mit ihnen genau dasselbe, was du mit deinen Kindern gemacht hast. Jedes Kind ist mein Kind. Aber ich weiß auch, dass ich diese Kinder, wenn die Zeit gekommen ist, wieder abgeben werde.

taz: Krisenpflege bedeutet, eine Brücke zu sein, bis eine Dauerpflegefamilie für das Kind gefunden ist. Manchmal kommen die Kinder im Anschluss auch zurück zu ihren leiblichen Eltern oder werden in einer stationären Einrichtung untergebracht. Wie ist das für Sie, wenn die Trennung von Ihrem kleinen Pflegling ansteht?

Salatino: Wenn ich sehe, dass das Kind in gute Hände kommt, zum Beispiel zu Pflegeeltern, die ich schon seit Monaten kenne und sehe, wie sie mit den Kindern umgehen, dann ist es leicht. Wir helfen ja sozusagen in einem Anbahnungsprozess mit, dass das Kind deren Kind wird (macht eine kurze Pause). Nein, leicht ist es nie, aber es ist auf jeden Fall erträglich. Danach müssen wir uns kurz erholen und können wieder ein neues Kind nehmen. Schwierig wird es, wenn die Kinder in Familien zurückgeführt werden, bei denen wir uns überhaupt nicht sicher sind.

taz: Haben Sie da ein Mitspracherecht?

Salatino: Nein. Das entscheidet ein Richter oder das Jugendamt. Es geht nach Recht und Gesetz. Aber dass die Familie wirklich in der Lage ist, ihre Verhaltensweise und Umgangsweise mit dem Kind zu ändern, davon waren wir nicht immer überzeugt. Manchmal mussten wir Kinder zurückgeben in Situationen, mit denen wir überhaupt nicht einverstanden waren.

taz: Was macht das mit Ihnen?

Salatino: Es nimmt mich so mit, dass ich mir Hilfe holen muss. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich für längere Zeit als Krisenmutter aussetzen musste, um mich von dem Schmerz zu erholen. Gott sei Dank habe ich eine Pflegeelterngruppe. Wir treffen uns regelmäßig und da hole ich mir sehr viel Kraft. Wir sprechen dieselbe Sprache. Ich brauche gar nichts zu sagen, sie sehen sofort, was mit mir los ist.

Das Baby ist an Enzos Schulter eingeschlafen.

taz: Je länger das Kind bei Ihnen ist, umso größer ist der Schmerz?

Salatino: Der Schmerz ist immer da, aber du kannst ihn ertragen, wenn du weißt, für das Kind ist alles okay. Manche Kinder, die bei uns waren, sind inzwischen zwölf. Zu den meisten haben wir Kontakt. Wir sehen entweder bei Pflegeeltern oder auch bei leiblichen Eltern wie sie sich entwickeln haben. Wir sehen, was aus ihnen geworden ist, wie wichtig die Wärme und Geborgenheit war, die sie bei uns gefunden haben. Wir kriegen jedes Jahr ein Fotobuch und Einladungen zum Geburtstag. Wir gehen zu jedem Geburtstag.

Sandra geht zum Kühlschrank an dem viele Kinderfotos hängen. Sie tippt auf ein Bild.

Diese Süße hier, das war einer unserer Lieblinge.

taz: Es gibt also doch Unterschiede?

Salatino: Alle Kinder sind willkommen. Der Unterschied ist immer aus welcher Situation heraus du das Kind bekommen hast. Wenn ein Kind aus einer Familie genommen wird, weil es vernachlässigt wurde, ist das schlimm. Aber wenn du ein Kind bekommst, das wirklich krasse Sachen erlebt hat, ist das Schutzgefühl viel stärker. Sofort! Und es ist dann schwieriger, es abzugeben, loszulassen.

taz: Sie sind 67. Wie lange wollen Sie das noch machen?

Salatino: Ich mache das, solange ich die Kraft habe. Das Problem ist, wir haben eine katastrophale Situation in Berlin. Es gibt kaum Krisenpflegeeltern, aber immer mehr Kinder in Not, die in Obhut genommen werden müssen. Deswegen bleiben die Kinder manchmal im Kindernotdienst, manchmal schlafen sie sogar im Jugendamt im Büro. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Interview hier gebe.

taz: Wir hören.

Salatino: Ich hoffe, dass sich etwas bewegt. Dass mehr Leute Interesse zeigen an dieser Aufgabe. Das kann jede Form von Familie sein. Auch gleichgeschlechtliche Paare können das machen und Alleinstehende und Leute im Rentenalter.

taz: Haben Sie manchmal das Gefühl, eine Einzelkämpferin zu sein?

Salatino: Ich bin nicht allein, ich kenne andere, die genau dasselbe empfinden, das ist ein Glück. Aber ich muss mich leider auch oft rechtfertigen.

taz: Wofür?

Salatino: Warum machst du das noch? Jetzt könntest du aber wirklich mal aufhören. Du könntest nach Italien gehen und dein Haus dort genießen. Man muss sich nicht rechtfertigen, wenn man ein Egoist ist, aber man muss sich rechtfertigen, wenn man etwas macht, bei dem kein individueller Vorteil zu erkennen ist.

taz: Was antworten Sie dann?

Salatino: Ja, ich kann mein Haus in Italien genießen aber das tue ich ein paar Monate, und dann brauche ich wieder eine Herausforderung. Wenn Kinder in Not aus diesem Kreis nicht herauskommen, geht es immer weiter in derselben Richtung. Die Oma war so, die Mutter war so und die Tochter wird auch so und kriegt, wenn sie 14 ist, selbst wieder ein Kind. Es macht mich glücklich, wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, diesen Kreislauf zu durchbrechen.