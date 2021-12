Parteibasis stimmt für Koalitionsvertrag : Grünes Licht für die Ampel

Jetzt haben auch die Grünen „Ja“ zum Koalitionsvertrag gesagt. Bereits am Mittwoch soll Olaf Scholz zum neuen Kanzler gewählt werden.

BERLIN taz/dpa/afp/rtr | Die Grünen haben am Montagnachmittag das Ergebnis der Urabstimmung über den Koalitionsvertrag bekannt gegeben. In ihr unterstützten rund 86 Prozent der rund 125.000 Mitglieder den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP, wie die Grünen mitteilten. Damit machen die Grünen als letzte der drei Parteien den Weg frei für die Bildung der ersten Ampel-Koalition im Bund. Der Koalitionsvertrag kann somit am Dienstag unterschrieben werden. Die Bildung der Bundesregierung ist für Mittwoch geplant. Dann wollen SPD, Grüne und FDP im Bundestag den SPD-Politiker Olaf Scholz zum Bundeskanzler wählen.

Die rund 125.000 Parteimitglieder der Grünen konnten seit dem 26. November online oder per Brief ihre Stimme abgeben. Die Stimmabgabe gilt auch als Votum über die von den Parteigremien nominierten Ministerinnen und Minister.

Nach der Vorstellung des Abstimmungsergebnisses sagte die designierte Außenministerin Annalena Baerbock, dass die Eindämmung der Coronapandemie die „prioritäre und allerallerwichtigste Aufgabe der Bundesregierung“ in den nächsten Wochen und Monaten sei. Es gelte: „Impfen, impfen, impfen, was das Zeug hält.“ Die Lage sei hochdramatisch.

In der Regierung könne auch die Klimakrise bewältigt und sehr viel stärker für gesellschaftlichen Zusammenhalt gesorgt werden, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. „Da gibt es schon eine große Aufbruchstimmung in der Partei.“

Göring-Eckardt war zwischenzeitlich als potenzielle Ministerin gehandelt worden, soll nun aber kein Ressort übernehmen. „Ich hätte es gerne gemacht, na klar. Da muss man auch nicht drumherum reden“, räumte sie ein. Sauer auf die Parteivorsitzenden sei sie aber nicht. Sie halte die kommenden Ministerinnen und Minister für ein gutes Team.