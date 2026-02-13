Palantir gegen „Republik“: Schweiz unter Beschuss
Die Überwachungssoftwarefirma Palantir möchte das Schweizer „Republik“-Magazin zu einer Gegendarstellung zwingen. Zuständig ist das Handelsgericht in Zürich.
Die US-Firma Palantir verklagt das Schweizer „Republik“-Magazin wegen dessen Berichterstattung und verlangt eine Gegendarstellung.
Das berichtet die Nachrichten-Website netzpolitik.org unter Bezug auf einen Post der Republik-Journalistin Adrienne Fichter. Ein Sprecher von Palantir habe den Vorgang gegenüber netzpolitik.org bestätigt.
Laut netzpolitik.org hatte das „Republik“-Magazin im Dezember 2025 berichtet, wie Palantir versuchte, in der Schweiz Fuß zu fassen – und wie das Schweizer Militär eine Zusammenarbeit ablehnte, weil es unter anderem zum Schluss kam, dass ein Abfluss von Daten aus den Palantir-Systemen technisch nicht verhindert werden könne.
Der Guardian nahm die Schweizer Recherche auf, auch vor dem Hintergrund, dass das britische Verteidigungsministerium im Dezember 2021 einen 75 Millionen Pfund schweren und auf drei Jahre befristeten Vertrag eingegangen war, um mit Palantir-Software militärische Operationen und Nachrichtendienste zu unterstützen.
Nicht einschüchtern lassen
Laut netzpolitik.org verlangte Palantir am 29. Dezember 2025 per Anwaltsschreiben eine Gegendarstellung in der „Republik“. Das lehnte das Magazin nach eigener Aussage ab. Im Januar wiederholte der Konzern demnach seine Forderung. Die „Republik“ lehnte wieder ab. Nun zieht Palantir vor das Handelsgericht in Zürich, um eine Gegendarstellung durchzusetzen.
Laut Fichter hat die „Republik“ eine „umfassende Verteidigungsschrift“ eingereicht. Für sie sei klar: „Wir lassen uns nicht einschüchtern.“
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!