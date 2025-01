Berlin taz | Nach der geduldeten Besetzung eines Hörsaals an der Alice Salomon Hochschule (ASH) durch propalästinensische Ak­ti­vis­t*in­nen haben jüdische Studierende und Mit­ar­bei­te­r*in­nen ihre Solidarität mit Hochschulpräsidentin Bettina Völter erklärt.

Sieben derzeitige und ehemalige Lehrbeauftragte sowie Studierende der Hochschule schreiben in einem öffentlichen Statement, sie stünden „voll und ganz hinter der Entscheidung des Präsidiums, die Besetzung und die damit verbundenen Äußerungen und Symboliken intern und deeskalierend zu beenden und keine polizeiliche Räumung zu veranlassen“. Zudem verteidigten sie Völter gegen den Vorwurf, sie habe „in ihrem Handeln Antisemitismus geduldet, gefördert oder unterstützt“. Das Gegenteil sei der Fall.

Bettina Völter und die gesamte Leitung der ASH waren wegen ihres Umgangs mit der Aktion in die Kritik geraten. Am vergangenen Montag hatten Studierende aus Protest gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen das Audimax der Hochschule in Hellersdorf besetzt. Nach Gesprächen erlaubte die Hochschule den Protestierenden, den Hörsaal bis einschließlich vergangenen Donnerstag für „Wissensaneignung, zum Austausch und zur kritischen Auseinandersetzung“ zu nutzen. Im Gegenzug mussten die Be­set­ze­r*in­nen den Raum jeden Abend zur üblichen Schließzeit der Hochschule verlassen.

Dabei stellte sich Völter schützend vor die Aktivist*innen, als diese am ersten Abend aus dem Gebäude traten. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen ein Wortgefecht mit einem Polizisten, der sich neben der Tür postiert hatte. „Wir erleben es als bedrohlich, dass Sie vorn am Eingang stehen“, sagt Völter darin, und: „Ich habe Sie nicht gerufen. Wir brauchen Sie nicht.“

Beihilfe zu Straftaten?

Seitdem reißt die Kritik an Völter nicht ab. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) und weitere Berliner Po­li­ti­ke­r*in­nen zu Wort gemeldet. Wegner etwa nannte Völters Handeln „völlig unverständlich“ und sprach von „vermummten und gewalttätigen Antisemiten“. Zudem bat Wegner Czyborra, „mögliche Maßnahmen“ gegen die Hochschulleitung „zu prüfen“. CDU-Fraktionschef Dirk Stettner forderte Völter zum Rücktritt auf.

Am Montag befasste sich auch der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses mit dem Thema. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kritisierte „Verhalten und Äußerungen“ von Völter als „nicht nachvollziehbar und deplatziert“. CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger warf der Hochschulleitung vor, durch die Genehmigung der Besetzung Beihilfe zu Straftaten geleistet zu haben.

Raum für jüdische Stimmen geschaffen

Die Gruppe jüdischer Hochschulangehöriger widerspricht diesen Darstellungen. In dem Schreiben lobt sie zunächst das Handeln von Bettina Völter seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023. Völter habe sich nicht angemaßt, über die Sorgen und Bedürfnisse der jüdischen Studierenden und Mitarbeitenden zu sprechen, sondern diese „aktiv mit ins Boot geholt und Raum für unsere eigenen Stimmen geschaffen“. Damit habe sie etwas geschafft, „was wir im allgemeinen Diskurs schmerzlich vermissen“.

Vor diesem Hintergrund habe die Besetzung ohne Räumung die Chance geboten, „mit den Studierenden an den Erfahrungen zu arbeiten und sie nicht nur auszuschließen und gesellschaftlich zu stigmatisieren“. Alle Beteiligten der Besetzung pauschal als „Antisemiten“ zu bezeichnen, sei „diskriminierend und in dieser Verallgemeinerung schlichtweg falsch“, schreiben die Ver­fas­se­r*in­nen mit Blick auf die Äußerungen von Wegner. „Wenn jede Solidaritätsbekundung mit den Menschen in Gaza als Antisemitismus markiert wird, verlieren tatsächliche antisemitische Äußerungen und Taten an Bedeutung.“

Anzeigen wegen Hamas-Slogans

Gleichwohl sei es während der Besetzung zu problematischen Vorfällen gekommen, heißt es in dem Statement. Man habe Hamas-verherrlichende Symbole gesehen und Parolen gehört. Doch die Hochschulleitung habe „mit persönlichem Einsatz deeskalierende Gespräche geführt und klare Grenzen formuliert“. Daraufhin seien diskriminierende Plakate von den Besetzenden selbst entfernt worden.

Die Hochschulleitung hat die Vorfälle allerdings auch zur Anzeige gebracht, wie am Montag bekannt wurde. Es seien vier Variationen der Parole „From the River to the Sea“ auf Postkarten sowie sechs rote Dreiecke registriert worden, berichtete Wissenschaftsstaatssekretär Henry Marx (SPD) im Innenausschuss.

Darüber hinaus sei in „verschieden kontextualisierten Sprüchen“ auf die Hamas verwiesen worden – etwa mit dem Schriftzug „Hamas Habibi“ („Hamas, mein Liebling“). „Dies sind klar Dinge, die gewalt- und terrorverherrlichend sind und einen antisemitischen Charakter aufweisen“, sagte Marx.

Neben der Gruppe jüdischer Hochschulangehöriger haben sich in den vergangenen Tagen weitere ASH-Mitarbeiter*innen geäußert. Am Freitag wurde bekannt, dass Hochschul-Kanzlerin Jana Einsporn, verantwortlich für Verwaltung und Finanzen, einen Brief an den Senat geschrieben hat. Darin bat sie den Regierenden Bürgermeister um Hilfe. Kollegen hätten ihr „von Ängsten und Unsicherheiten berichtet, da die Situation vor Ort weniger friedlich wahrgenommen wird, als dies in den Medien dargestellt wird“. Die Besetzung verschärfe das Unsicherheitsgefühl der Mitarbeitenden.

Gleichzeitig erhielt Bettina Völter von mehr als 40 Pro­fes­so­r*in­nen und weiteren ASH-Mitarbeiter*innen Rückendeckung. In einem weiteren offenen Brief, der ebenfalls bereits am Freitag veröffentlicht wurde, erklären sie, dass sich die Hochschulleitung im Umgang mit der Besetzung „ihrem Bildungsauftrag entsprechend“ verhalten habe. Inzwischen haben knapp 200 weitere Wis­sen­schaft­le­r*in­nen den Brief unterzeichnet.