piwik no script img

Olympia Bewerbung BerlinNoch viel Überzeugsarbeit

Berlins Senat stellt Olympiakampagne vor. Im Fokus: die Jugend und der Ausbau der Sportinfrastruktur. Geg­ne­r:in­nen halten Bewerbung für aussichtslos.

Kaputtes Schwimmbad
Rausgeschmissenes Geld, das man besser in marode Bäder stecken sollte, sagen Kritiker Foto: dpa

Von

Plutonia Plarre

Der offizielle Startschuss für die Berliner Kampagne zur Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele ist gefallen. Es war einer der Termine, die vermutlich zu den Lieblingsterminen von Berlins tennisaffinem Regierendem Bürgermeister gehören.

Im Velodrom stellte Kai Wegner (CDU) am Freitag zusammen mit Berlins Olympiabeauftragtem Kaweh Niroomand die ersten neun Kampagnenmotive und das Kampagnenlogo vor. Zugegen waren auch die Senatorinnen für Inneres und Sport, Iris Spranger (SPD) und Katharina Günther-Wünsch (CDU, Bildung, Jugend und Familie).

Der Titel der Kampagne: „Berlin gewinnt mit Olympia“. Mit den Kampagnenmotiven soll ab sofort in der Hauptstadt gute Stimmung bei der Bevölkerung für Olympia gemacht werden. Im November hatte eine Umfrage im Auftrag des Tagesspiegels eine große Ablehnung für eine Bewerbung gezeigt. Die Gegner einer möglichen Ausrichtung der Spiele in Berlin planen für das nächste Jahr einen Volksentscheid. Auch die Linkspartei und die Grünen haben sich in großen Teilen gegen die Spiele positioniert.

Über 55 marode Sporthallen

Sie halte eine Bewerbung „für völlig aussichtslos“ und vom Senat „von Beginn an lustlos organisiert“, sagte Klara Schedlich, sportpolitische Sprecherin der Grünen, zur taz. Besser wäre, das Geld direkt in den Berliner Sport statt in PR-Mittel zu stecken. „Wir haben ein massives Problem mit über 55 maroden Sporthallen und Bädern. Da kann gar kein Sport mehr stattfinden – auch kein Schulsport.“

Er verbinde mit der Bewerbung das Ziel, eine bessere Sportinfrastruktur für die Sportmetropole Berlin und die hiesigen Sportvereine zu schaffen, sagte Wegner am Freitag bei der Auftaktveranstaltung vor rund 300 Gästen. Auch 150 Kinder waren darunter. Die hatte Wegner im Blick, als er sagte, vor allem „für unsere Kinder und Jugendlichen“ sei die Bewerbung um die Spiele eine große Chance. Und, an die Älteren gewandt: „Viele von uns haben Olympische Spiele noch nie im eigenen Land erlebt.“

Die Volksinitiative des Landessportbundes (LSB) für eine Bewerbung hat mit über 28.000 gesammelten Stimmen einen Beschluss im Abgeordnetenhaus gefordert. Die Organisatoren wollen die Bevölkerung jetzt unter anderem auch mit Workshops, Onlineseminaren sowie Kieztouren aktiv einbinden.

Thomas Härtel, Präsident des LSB, sagte am Freitag im RBB24 Inforadio, zwar sei noch viel Überzeugungsarbeit nötig, er aber sei überzeugt, dass man eine gute Stimmung für die Bewerbung erzeugen könne. Es gehe etwa um die Sanierung und den Neubau von Sportstätten. Davon würden alle Menschen etwas haben.

Die finale Entscheidung über den deutschen Bewerber soll auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am 26. September fallen. Unter anderen wirft auch München den Hut in den Ring. Offen ist, ob der DOSB sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt. Knapp eine Woche zuvor finden die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus statt. (mit dpa)

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kai Wegner
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Altes Transparent als Satire mit der Aufschrift Sportmetropole Berlin beBerlin vor einem seit langer Zeit bestehenden Gerüst an der Baustelle am Eingang vom Freibad Olympiabad am Olympiastadion in Berlin
Grünen-Abgeordnete über Olympia „Für Berlin ist der Zug eh abgefahren“

In Berlin fehlt das Konzept für Olympische Spiele und die Zustimmung der Bevölkerung, sagt Sportpolitikerin Klara Schedlich. Knackpunkt: die Finanzen.

Interview von Stefan Alberti
Steffen Rülke vor einem Olympia-Werbeplakat
Chef der Hamburger Olympia-Bewerbung Bloß nicht zu euphorisch

An das Sommermärchen anknüpfen: Steffen Rülke soll dafür sorgen, dass Hamburgs Olympia-Bewerbung nicht schon im Mai an einem Referendum scheitert.

Von André Zuschlag
Menschen und ein blau-rotes Gebilde vor einem großen Gebäude
Berliner Expo-Bewerbung Braucht das die Welt?

Der Senat fremdelt mit einer Bewerbung Berlins für die Weltausstellung Expo im Jahr 2035. Aber was hat es mit dieser Idee überhaupt auf sich?

Von Claudius Prößer
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Frauen mit Jagdscheinen Sie ballern, und das ist gut so
3
Tempel in Jerusalem Die Zankfärse
4
Empörung über KI-Polizeibild Blaulicht vom Bot
5
Ermittlung gegen Vulkangruppe Ein Zeichen der Verzweiflung
6
Urteil des Bundesgerichtshofs Makler haftet für rassistische Diskriminierung