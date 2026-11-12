N eulich packt es mich ganz unvermittelt. Ich gehe so schnell ich kann ins Badezimmer und nehme ein Ohrenstäbchen, ein „echtes“ Q-tip, aus dem Badezimmerschrank. Ich stecke es mir ins linke Ohr. Ich drehe leicht an dem Werkzeug, erst nach links und dann nach rechts. Ich wiederhole dasselbe im rechten Ohr. Mein Gesicht im Badezimmerspiegel: voller Schmerz und Genuss. Ich weiß: Ich tue gerade, was ich am allerliebsten tue, von allen Dingen, die man tun kann, auf der ganzen Welt.

Dann passiert es. Ich werde übermütig und drehe das Stäbchen noch einmal im Kreis – es macht plopp. Dann ist es still. Der Schmerz setzt erst im Nachhinein ein. Ich stehe, überrascht und entgeistert, vor dem Spiegel, ich bin ziemlich bleich geworden. Ich ziehe, ganz vorsichtig, an dem Stäbchen. Es steckt fest.

Ich versuche, mir etwas anzuziehen, womit ich das Haus verlassen kann. Ich trage nur ein T-Shirt und eine Boxershorts, in denen ich auch geschlafen habe. Keine Unterwäsche darunter. Ich ziehe mir ein großes weißes Männerhemd über und schlüpfe in Schuhe ohne Schnürsenkel. Es fängt an, leicht aus meinem Ohr zu bluten.

Ich laufe vorsichtig die fünf Etagen herunter und nehme die U8 zur nächsten HNO-Praxis. Die Frau im Wartezimmer winkt mich nach vorne. Die anderen Pa­ti­en­t:in­nen sehen aber ebenfalls überraschend wenig überrascht aus, als sie mich sehen.

Dann werde ich aufgerufen. Der Arzt schmunzelt und sagt: „Husten Sie mal.“ Mit einem weiteren Plopp zieht er das Stäbchen, während ich ein Husten simuliere, aus meinem Ohr und hält es mit der Pinzette hoch. Es ist sehr gelb und ganz leicht blutig.

Der Arzt sagt, mein Trommelfell sei nicht perforiert. Er ermahnt mich, keine Q-tips mehr zu benutzen. Er steckt das Stäbchen in eine kleine durchsichtige Plastiktüte. Ich frage, ob ich es haben kann. Er sagt Nein. Ich frage ihn, ob es nicht mein Eigentum sei – mein Q-tip, mein Ohrenschmalz, mein Blut? Er sagt Nein. Er steckt den transparenten Beutel in eine Schublade.