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Guten Morgen KreuzbergFragen, die ich mir um 7 Uhr morgens stelle

Luciana Ferrando
Kolumne Szene
von Luciana Ferrando

Auf dem Arbeitsweg trifft unsere Autorin neben Frühaufstehern auch gutgelaunte Enten und Eichhörnchen. Außerhalb der Hasenheide setzt der Trubel ein.

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Eine bunte Illustration

Foto: Illustration: Donata Kindesperk/taz

A uf einmal lachen alle Enten am Ufer des Teichs im Berliner Hasenheidepark los. Die Schwäne ziehen in Dreiecksformation durch den Nebel, der um sieben Uhr morgens noch über der Wasseroberfläche schwebt. Werden sie gerade ausgelacht?

Ein Mann schiebt sein Fahrrad über den Holzsteg und schaut zwischen den Ästen hindurch. Vielleicht wartet auch er, wie ich, darauf, dass die Vögel und die Eichhörnchen kommen. Oder zählt er die Blätter, die sich bereits gelb gefärbt haben?

Ein anderer Mann, mit Baskenmütze und Schnurrbart, blickt auf eine Wiese neben einem Mülleimer. Seine Hände hat er hinter dem Rücken ineinandergelegt. Als ich näher an ihm vorbeilaufe, erkenne ich, dass er etwas zwischen den Kleeblättern sucht. Vielleicht ein vierblättriges? Und wenn ja, wofür braucht er heute Glück?

„Süße Hasen wählen links“

Dann nehme ich den Weg, der zum Café Blume führt. Und wie immer, wenn ich an der Gruppe abgestorbener Baumstämme vorbeikomme, frage ich mich, ob noch jemand anderes sie mit schlafenden Dinosauriern verwechselt.

An der Ampel gegenüber dem Columbiabad hängt ein handgemaltes Schild: ein Hase, darunter der Spruch „Süße Hasen wählen links“. Hat dieselbe Person im Sommer auch die handgezeichnete Erklärung zu den Junikäfern auf dem Tempelhofer Feld aufgehängt?

Sobald ich das Tempelhofer Feld erreiche, scheinen alle Rad­fah­re­r*in­nen in Eile und gestresst zu sein. Sind sie auf dem Weg zur Arbeit? Schauen sie mich böse an, weil ich zu laut atme?

Am Eingang des Jobcenters in der Mainzer Straße endet fast meine Laufstrecke. Wie immer stehen dort Grüppchen vor der Tür, rauchen und plaudern. Sind das Mitarbeiter*innen? Und gehört Rauchen etwa zu den Einstellungsvoraussetzungen?

Zum Schluss, während ich bei mir die Treppe hochgehe, frage ich mich, ob heute ein besonderer Tag ist. Oder verpasse ich jeden Morgen, während ich noch schlafe, schon so viel?

Luciana Ferrando

Luciana Ferrando

Jahrgang 1978, ist freie Autorin. Fast 10 Jahre lang war sie in verschiedenen spanischsprachigen Redaktionen, Zeitungen und Magazinen in ihrem Heimatland Argentinien tätig. Im Jahr 2008 migrierte sie nach Deutschland. Seit 2015 schreibt sie unter anderem Porträts, Reportagen und Kolumnen für deutsche Medien wie die taz, am liebsten über Stadtleben, feministische Themen, Kulinarisches und die Liebe. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Foto: Naïma Erhart

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