M eine Kopfhaut fröstelt selbst unter der Mütze, ein untrügliches Zeichen. Ich zwinge mich noch zu dem Abendtermin. Am nächsten Morgen bleibe ich im Bett, erkältet, mein Körper weigert sich aufzustehen, der Hals kratzt. In zwei Tagen habe ich Urlaub. Die Großnichte aus Hamburg hat sich angekündigt, bloß schnell wieder gesund werden. Es klappt. Sie steht mit ihrem Papa in der Tür und ich bin fit. Kaum sind sie abgereist, liege ich jedoch wieder flach. Jetzt brauche ich ein Attest.

Krank, Urlaub, krank muss ärztlich abgesegnet sein. Dafür nehme ich mit der Vertretung meiner Hausärztin vorlieb, „Frau Doktor ist auch krank. Mit 90 darf sie ruhig mal zu Hause bleiben. Auch wenn sie zu der Generation zählt, die durch Arbeit jung bleibt.“ Vom selben Schlag wie meine Mutter, denke ich, „Ich arbeite auch gern, nur diese Woche nicht.“ Laut Blutuntersuchung und Abstrich stehe ich unter Virenattacke. Bettruhe.

Drei Freundinnen empfehlen Ingwer und Zitrone. Eine, die sich bei täglichen Anrufen als Schwester Andrea meldet, ergänzt Thymian. Eine andere meint, „Kein Trallafitti!“, also abwarten. Ich inhaliere und befülle zum 100 Mal die Wärmflasche. Mir fällt nur noch jüdisches Penicillin, also Hühnerbrühe, ein. Es scheint sich nichts zu bewegen. Besuch hilft auch nicht. Eine Stunde Plausch bei Tee erfordern drei mit Schlaf, um mich von dem Kraftakt zu erholen.

Als ich noch zwei Tage Verlängerung brauche, sitzt Frau Doktor wieder in ihrem Sprechzimmer. Sie hatten bestimmt harmlosere Viren heimgesucht, versuche ich mich zu beruhigen. Leicht fünsch hocke ich weiterhin mit dem Laptop im Bett. Hustend. Youtube ist leer geschaut. Um aufkommende schlechte Laune zu umschiffen, meditiere ich herbei, wie ich zur Arbeit radle und voll viel auf die Reihe bekomme, dabei trinke ich die letzte heiße Zitrone dieser Saison, mit noch mehr Honig.