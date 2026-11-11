D ieser Text ist eine Liebeserklärung. Und wer wird geliebt? Der Karstadt am Hermannplatz, wer sonst. Damals, in den zehner Jahren, als ich noch auf der Sonnenallee wohnte, war ich einmal in der Woche dort.

Die gläserne Schwingtür zur Seite geschoben und rein in die Konsumnostalgie. Was für Gefühle da ausgelöst wurden! Ich als Westkleinstadt-Sozialisierter kannte dieses schön muffige Karstadt-Gefühl schon seit der Kindheit, als man nach der Schule eben nicht direkt nach Hause ging, sondern erst mal zu Karstadt, einfach um mal zu schauen oder im 3. Stock eine Runde Sega Dreamcast zu spielen.

Und immer wenn ich später den Karstadt am Hermannplatz betrat, legten sich diese früheren Karstadts in sepiabraunen Schichten über mich. Ausgerechnet die Filiale am Hermannplatz also, dieser zusammengeschossene Weimarer-Republik-Mega-Department-Store war mein Safe Space an grauen Berliner Nachmittagen.

Sobald ich bei Karstadt war, war alles gut. Im Erdgeschoss die Bücher und die Aquaristik, im Keller leicht zu klauende Feinkost, in Etage 1 und 2 melancholisch durch die Gegend blickende Verkäuferinnen (Altersspanne immer 45 bis 65). Und ganz oben das Restaurant mit Filterkaffee und Raucherbereich. Und natürlich die Dachterrasse, mit großem Abstand die erste Rooftop Bar Neuköllns.

Dort oben habe ich mich auch immer gerne zu Businesstreffen verabredet, beispielsweise mit Regisseuren aus anderen Städten, damit die gleich wussten, wie der Hase läuft. Einmal habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen in der Herrenumkleide hinter vorgezogenen Vorhang mit einem Kollegen vom Deutschlandfunk. Es waren goldene Tage.

Und heute? Ist Karstadt mal wieder bankrott, man kann gar nicht mitzählen, zum wievielten Mal eigentlich. Und als ich letztens mit der Rolltreppe auf der Hermannplatz-Mittelinsel aus dem Untergrund emporstieg, sah ich mit großer Verwunderung, dass im Erdgeschoss meiner alten Liebe eine Filiale der Supermarktkette Lidl eingezogen war. Zu Lidl kultiviere ich keine Gefühle.