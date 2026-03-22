Oberbürgermeisterwahl in München: Grüner Krause schlägt roten Reiter
Erstmals wird ein Grüner Oberbürgermeister der bayerischen Landeshauptstadt. Amtsinhaber Reiter stand wegen Ämtern beim FC Bayern in der Kritik.
dpa | Die Grünen haben in München zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt die Rathausspitze erobert. In der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt setzte sich der erst 35 Jahre alte Kandidat Dominik Krause laut vorläufigem Ergebnis mit 56,4 Prozent der Stimmen gegen den langjährigen Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) durch.
Es sei der letzte Tag seiner politischen Karriere, sagte Reiter noch während der Auszählung der Stichwahl. Reiter stand zuletzt wegen seines Umgangs mit Vereinsmandaten beim FC Bayern München samt Vergütungen in der Kritik.
Bei der Wahlparty der Grünen brandete Jubel auf, als die erste Tendenz bekanntwurde. „Vielen Dank München, für dieses große Vertrauen. Ich fühle mich sehr geehrt“, sagte Krause.
Reiter sagte dagegen: „Ich hab's verbockt.“ Das Wahlergebnis sei seine Schuld, betonte er. „Es war mir eine Ehre, hier in dieser Stadt Oberbürgermeister sein zu dürfen.“ Er kündigte das Ende seiner politischen Laufbahn an: „Das war's von mir.“
Ricarda Lang, einstige Bundesvorsitzende der Grünen, kommentierte auf Bluessky: „Ich glaube ich fahre zum nächsten Oktoberfest, einfach nur um neben Markus Söder zu stehen, wenn er einem Grünen zuschaut, wie er das Fest eröffnet.“
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