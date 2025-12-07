piwik no script img

OB-Wahl in KielGrüner Yilmaz holt Rathaus in Kiel

Der Grüne Politikwissenschaftler Samet Yilmaz wird neuer Kieler Oberbürgermeister. Der offiziell von CDU und FDP nominierte Gerrit Derkowski unterliegt deutlich.

Mann hält sich vor Freude die Hände vors Gesicht
Samet Yilmaz wird Kieler OB Foto: Frank Molter/dpa

Von

Mirko Schmid

Die Kieler Einwohnerschaft war am heutigen Sonntag aufgefordert, ihr neues Stadtoberhaupt zu wählen. Zur Aus- in der notwendig gewordenen Stichwahl um das höchste Amt der Hafenstadt standen der Grüne Dr. Samet Yilmaz sowie sein parteiloser Konkurrent Gerrit Derkowski.

Auf der Strecke blieb zuvor bereits der SPD-Kandidat Ulf Daude. Jener zog in den Wahlkampf, um das Erbe des scheidenden Oberbürgermeisters, seines Parteigenossen Ulf Kämpfer, anzutreten.

Doch trotz einer OB-Dekade seines Vorgängers und des Umstands, dass seine SPD zuvor immer in der Stichwahl um das Amt des Stadtoberhauptes gestanden hatte, musste Daude sich nach der ersten Runde mit nur 23,3 Prozent der Stimmen verabschieden.

Mit einem knappen Vorsprung für Derkowski aus dem ersten Wahlgang gingen letztlich er und Yilmaz gleichermaßen aussichtsreich in die Stichwahl, die der Grüne nun für sich entscheiden konnte.

Bei einer Wahlbeteiligung, die laut Internetpräsenz der Stadt Kiel bei 43,5 Prozent lag, holte Dr. Yilmaz 54,1 Prozent der abgegebenen Stimmen, CDU/FDP-Kandidat Gerrit Derkowski muss sich mit 45,9 Prozent als Erstunterlegener (kiel.de) geschlagen geben.

Themen #Kiel #Bündnis 90/Die Grünen #Kommunalwahl #Kommunalpolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
