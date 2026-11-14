Alles an der Geschichte um Nvidia und Jensen Huang schreit nach Verfilmung. Und zugleich hat man Zweifel daran, ob daraus überhaupt ein guter Film oder eine gute Serie werden kann. Das Reißerische ist zu verführerisch, die Details wie diese arschteure Lederjacke zu leicht dramaturgisch ausbeutbar. Aufstieg und Fall eines Tycoons, Spionage, Honigfallen, Kleinanleger in Sorge, Weltpolitiker in Angst – hat man da nicht gleich dramatische Eiseskälte in den Augen von Showdown-Aufsichtsratssitzungen und einen dröhnenden Hans-Zimmer-Soundtrack im Ohr?

Immerhin, wenn es gelänge, die beteiligten weiblichen Figuren nicht gänzlich nach einem Femme-fatal-Konzept zu zeichnen und nebenbei vielleicht noch zu zeigen, wie Menschen, die urplötzlich zu Milliardären geworden sind, tatsächlich leben (es ist ja nicht nur Jensen Huang selbst, es sind auch seine leitenden Angestellten), könnte das seine Schauwerte haben. Ein Tipp, auf sothebys.com kann man sich diese 100-Millionen-Dollar-Penthouses ansehen, die in Manhattan in die oberen Etagen dieser schlanken Wolkenkratzer verbaut werden; der Ausblick von da oben ist schon fantastisch.

An viele interessante Aspekte der Geschichte kommt man mit so einer sich direkt am Protagonisten orientierenden Dramaturgie aber nicht heran; auf irgendeine Weise lauern da immer die Shakespeare-Verweise – Vogelgezwitscher in den Liebesstunden, Selbstzerknirschung in den „Was habe ich getan?“-Momenten.

Was sich so nicht zu fassen kriegen ließe, ist gerade diese hanebüchene Verknüpfung von billigen Klischees und weltumspannenden Auswirkungen. Auf der einen Seite diese stinknormale Midlifecrisis, die Verführbarkeit und der Wunsch nach Nähe (die sich letztlich eben doch nicht kaufen lässt), und zwar alles offenbar recht pur und naiv und in seinen Antrieben jedenfalls nach außen hin nicht so ins Pathologische lappend wie etwa bei Elon Musk.

Dann ist da noch die Weltgeschichte

Und auf der anderen Seite ist da der Einschlag in die Weltgeschichte mit möglichen Auswirkungen auf alle Smartphones und Computer. Erst werden wegen der von Huang entwickelten Chips gewaltige KI-Serverfarmen gebaut, dafür ganze Wälder abgeholzt, die Stromnetze ganzer Staaten wie etwa Dänemark überlastet und das gesamte menschliche Verhältnis zur Realität herausgefordert – und dann vernichtet eine Affäre Börsenwerte in Höhe von Staatshaushalten, und es besteht zumindest die Möglichkeit, dass die ganze Blase platzen könnte und (uns würde es ja freuen) die KI weltweit schwere Rückschläge hinnehmen müsste.

Ein Film oder eine Serie, der es gelänge, über diese Verknüpfung von Klischee und Weltdrama schier auch zu staunen, würden wir vielleicht ganz gern sehen. Oder noch lieber eine Serie, die einem erklärt, wie so etwas überhaupt möglich ist, dass einzelne Menschen so viel Macht haben können. Es geht ja nicht nur um ihren obszönen Reichtum, es geht um ihren Einfluss auf das Leben so vieler. Womöglich könnte so eine Serie auch zu Überlegungen inspirieren, was sich dagegen ausrichten ließe.