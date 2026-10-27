Als Landtagsabgeordneter in einem Flächenland wie Niedersachsen muss man den Spagat beherrschen: Am Sonntag zur Elführtje nach Kukelorum, dann ins Auto wieder nach Hannover, wo es die SPD-Fraktion im Landtag zu managen gilt.

Elführtje ist das, was man anderswo Frühschoppen nennt, Kukelorum ein Lokal in einem ehemaligen Schleusenwärterhaus am Ems-Jade-Kanal. Der Termin steht für die lokale Verankerung von Wiard Siebels, der am Dienstag zum Fraktionschef der SPD im niedersächsischen Landtag gewählt wurde.

Der Auricher Siebels tritt die Nachfolge Stefan Politzes an, der vor zwei Wochen aufgrund von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen seine Person zurückgetreten ist. Weswegen gegen Politze ermittelt wird, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Es scheint aber mit den Vorwürfen gegen den Berliner SPD-Fraktionschef Steffen Krach zu tun zu haben.

Gegen Krach ermittelt die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Ausschreibung einer Klinik in Lehrte bei Hannover. Dabei geht es unter anderem um einen Anfangsverdacht der Vorteilsannahme in zwei Fällen gegen Krach. „Ich habe mir aktuell nichts vorzuwerfen“, sagte Politze anlässlich der Aufhebung seiner Immunität.

Schon der Opa bei der SPD

Ministerpräsident und SPD-Landeschef Olaf Lies musste jedenfalls schnell einen Nachfolger finden, schließlich steht schon in elf Monaten die nächste Landtagswahl an. Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer Siebels dürfte aus Sicht von Lies und von 86 Prozent der SPD-Fraktion für die Erwartung stehen, dass die Geschäfte im Landtag bis dahin geschmeidig über die Bühne gebracht werden.

Dafür hat die Fraktion sogar auf den üblichen Regionalproporz verzichtet. Siebels kommt wie Ministerpräsident Lies und Landtagspräsidentin Hanna Naber aus dem SPD-Bezirk Weser-Ems. Siebels kenne die Abgeordneten, den Landtag und das Land genau, lobte Lies im Vorfeld der Abstimmung. „Mir ist wichtig, dass die Arbeit verlässlich und mit voller Kraft nach vorne weitergeht.“

Der 48-jährige Siebels hält sich zu seinem Privatleben bedeckt. Er hat einen Sohn im Vorschulalter. Die Mutter lebt in Hannover. Bei der Sparkasse Aurich hat Siebels Bankkaufmann gelernt, mit 15 Jahren ist er der SPD beigetreten. „Das liegt an meinem Großvater“, zitiert ihn die Deutsche Presse-Agentur. „Der war als Sozialdemokrat immer mein großes Vorbild.“

Seit 2008 hat Siebels ein Landtagsmandat, neben seinem Sitz im Rat der Stadt Aurich und im Kreistag. Neben den für sozialdemokratische Abgeordnete üblichen Mitgliedschaften etwa bei der Arbeiterwohlfahrt oder Verdi engagiert er sich bei Auricher Spezifika.

 Er ist als jemand bekannt, der auch mit klaren Worten im Parlament deutlich macht, wofür er und wofür die Sozialdemokratie steht Olaf Lies, Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender

Siebels ist Mitglied bei mehreren Boßelvereinen und bei „Aurich ran an die Bahn“. Bei dem einen geht es ums Kugelwerfen, einen norddeutschen Volkssport, beim anderen darum, dass die 40.000 Einwohner zählende Kreisstadt seit 30 Jahren vom Schienenpersonenverkehr abgekoppelt ist.

Die Auricher wissen sein lokales Engagement zu würdigen. Im Wahlkreis hat er dreimal sein Direktmandat verteidigt, zuletzt mit 45 Prozent der Stimmen. In der Landespolitik habe Siebels sich den Ruf erarbeitet, „schnell, sicher und souverän in Parlamentsdebatten agieren zu können“, urteilt das niedersächsische Politikmagazin Rundblick. „Er ist als jemand bekannt, der auch mit klaren Worten im Parlament deutlich macht, wofür er und wofür die Sozialdemokratie steht“, formuliert SPD-Landeschef Lies.

Siebels selbst räumt ein, dass er den Schlagabtausch im Landtag durchaus sucht. „Allerdings immer hart in der Sache, pointiert vielleicht, aber weich zu den Menschen.“