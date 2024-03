Neuer Regionalpremier für Wales : Großbritannien bekennt Farbe

Vaughan Gething ist Premier der Labour-Regionalregierung von Wales. Jetzt führen Nichtweiße fast alle Regierungen im Land.

LONDON taz | Im dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd, gemusterter rosa Krawatte und Brille wurde der leicht grauhaarige und kreisbärtige Vaughan Gething am frühen Mittwochnachmittag im walisischen Cardiff als erster Minister von Wales bestätigt. Er ist nunmehr Regierungschef der walisischen Re­gionalregierung des Senedds und Parteiführer der walisischen Labourpartei.

Der 50-jährige Gething ist der erste Regierungschef in Europa mit einem direkten afrikanischen Familienhintergrund. Der in Sambias Hauptstadt Lusaka geborene und in Wales aufgewachsene Sohn eines walisischen Tierarztes und einer sambischen Hühnerzüchterin hatte sich am Samstag in einer Kampfabstimmung der Labour-Partei von Wales mit 51,7 Prozent gegen seinen Kontrahenten Jeremy Miles durchgesetzt.

Studierter Jurist, war Gething zuvor der walisische Gesundheitsminister während der Coronavirus-Pandemie gewesen und in den letzten drei Jahren walisischer Wirtschaftsminister. Zu seiner Wahl kam es durch den Rücktritt des 69Jahre alten Wales-Regierungschefs Mark Drakeford. Drakeford begründete seinen Rücktritt damit, er habe von Anfang an gesagt, er werde nur fünf Jahre lang als „First Minister“ dienen. Der Tod seiner langjährigen Gattin vor einem Jahr schien diese Absicht zu verfestigen.

Die Regionalregierung von Wales entstand 1999 zeitgleich mit der von Schottland im Rahmen der Dezentralisierung Großbritanniens unter der Labour-Regierung von Tony Blair. Wales wird seitdem kontinuierlich von Labour regiert, während die Macht in Schottland 2007 von Labour an die Schottische Nationalpartei SNP überging.

Rishi Sunak, Humza Yousaf, Vaughan Gething

Gething ist seit 2011 Abgeordneter im Senedd, dem walisischen Parlament. Er, ist nun neben Rishi Sunak, dem Premierminister des Vereinigten Königreichs, und Humza Yousaf, dem First Minister von Schottland, der dritte Regierungschef im Land, der eine „Person of Colour“ ist und dessen Eltern oder Großeltern ganz oder halb aus ehemaligen britischen Kolonien stammen.

Das gilt außerdem für Londons Oberbürgermeister Sadiq Khan. Und in Nordirland regiert seit Februar die Irin Michelle O’Neill. Nirgends ist ein weißer Engländer mehr an der Macht.

Gethings Aufstieg illustriert sehr große Veränderungen in Wales, das früher vom Kohlebergbau und von der Schafzucht geprägt war und sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt hat. Als Gethings Vater 1976 eine Tierarztstelle in der südostwalisischen Marktstadt Abergavenny angeboten wurde, wurde das Angebot nach Bekanntwerden der Hautfarbe seiner Frau, die er aus Sambia mitgebracht hatte, und seiner vier Kinder zurückgezogen.

Damals war der heutige First Minister Gething gerade mal zwei Jahre alt. Die Familie zog danach ins englische Dorset, laut Gething waren sie auch dort die einzige Familie mit ihrem Hintergrund. Über sein Studium an der University of Aberystwyth in Wales kehrte Gething in die Heimat seines Vaters zurück und wurde bald der erste schwarze Präsident der walisischen Studentengewerkschaft. Später wurde Gething Rechtsanwalt und 2008 der erste schwarze Präsident des walisischen Gewerkschaftsdachverbandes.

In seiner Antrittsrede im Senedd erklärte Gething, er stehe für progressive Politik gegen Spaltung, Bitterkeit, Groll und der Suche nach einer Vergangenheit, die nie existiert habe. Seine Regierung stehe für gleiche Chancen aller, egal welchen Hintergrund sie hätten, wie sie aussähen oder wen sie lieben würden. Er werde sich für weitere Dezentralisierung einsetzen. Hass, Rassismus und Polemik ihm gegenüber ansprechend, bemerkte er, Leute hätten leicht reden, deren Identität nie in Frage gestellt worden sei.