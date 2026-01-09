piwik no script img

Neue Staffel „RuPauls Drag Race“Performen und protestieren

„RuPauls Drag Race“ geht in die 18. Staffel. Eine Kampfansage gegen die Dunkelheit in Trumps Amerika.

Drag Queens in Feierlaune
Premierenfeier zum Auftakt der 18. Staffel von RuPaul's Drag Race in New York City Foto: Santiago Felipe/getty images
Manuel Schubert

Von

Manuel Schubert

In der Kunst der professionellen Damenimitation hat die Dragqueen RuPaul Charles längst den Status einer globalen Ikone erreicht, was auch und gerade auf ihre Reality-TV-Sendung „RuPauls Drag Race“ zurückzuführen ist. „Drag Race“ ist eine 2009 gestartete Wettkampfshow, in der rund ein Dutzend Dragqueens um den Titel „Americas Next Drag Superstar“ kämpfen.

Über zahlreiche Folgen hinweg beweisen sie ihr Können (oder Nichtkönnen) etwa im Schauspiel, Tanzen, Schneidern oder in Comedy-Challenges. Überzeugen müssen sie dabei ein strenges und mit Promis besetztes Ju­ro­r:in­nen­pa­nel unter der Leitung von RuPaul. Der Ge­win­ne­r:in winken neben dem gut vermarktbaren Titel ein Preisgeld von aktuell 200.000 Dollar und ein lukrativer Kosmetikdeal.

In der nun 18. Staffel der mehrfach mit dem Emmy ausgezeichneten Reihe, die am 2. Januar ihre TV-Premiere feierte, treten diesmal 14 neue Queens zum Wettbewerb an. Doch die Realitäten in den USA haben sich bekanntlich massiv verändert, und dies ist auch an der neuen Staffel deutlich ablesbar.

War die Sendung in vorherigen Jahrgängen mit großen Sponsoren förmlich gepflastert, sponsert nun das RuPaul-eigene Smartphonespiel die 200.000 Dollar. Auch der teure Kosmetikdeal ist in seinem Umfang offenbar deutlich geschrumpft. Dass die Zeiten für Dragqueens in den USA aktuell mies sind, wird schon am Slogan der 18. Staffel deutlich: „In shady times, let there be light.“ Wer hier die Schatten wirft, ist klar.

die serie

„RuPauls Drag Race“

18. Staffel bei WOW+

RuPaul hält der Trump’schen Düsternis das Licht der Dragkunst entgegen und unterzieht seine Queens gleich zu Beginn der ersten Folge einem initiierenden Brüllritus wie in einem Kriegerstamm. Die Kampfansage ist gesetzt. In dieser Dragshow geht es längst nicht mehr nur um Glamour, Make-up und Geld, sondern um Widerstand. Der Kampf gegen Trump & Co, er wird in High Heels geführt. Und hoffentlich gewonnen.

Themen #RuPaul's Drag Race #Drag #USA unter Trump #LGBTQIA #Serien-Guide
