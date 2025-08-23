piwik no script img

taz zahl ich

Neue Musik aus BerlinLicht im August

Jens Uthoff
von Jens Uthoff

Erweiterter Jazz: Der österreichische Trompeter Richard Koch hat mit „Rays of Light“ ein Quintett-Album veröffentlicht, das eine warme Wohltat ist.

Richard Koch mit Fabiana Striffler, Valentin Butt, Andreas Lang und Nora Thiele Foto: Felix Broede

A uf die „Rays of Light“, die Lichtstrahlen, dürften viele von uns gerade warten, vor allem im politischen Sinne. „Rays of Light“ hat der österreichische Trompeter Richard Koch sein neues Album genannt, und, so viel vorab, es wird seinem Titel gerecht.

Koch, seines Zeichens Wahl-Wustermarker, ist in der (Berliner) Jazz-Szene schon lange bekannt, er hat bereits drei Alben in Quartett-Besetzung veröffentlicht, nun eines in Quintett-Formation (neben Trompete Violine, Akkordeon, Kontrabass, Frame-Drums).

Der Begriff Jazz ist dabei viel zu eng für seine Band, Koch greift globale Folk-Spielarten aller Art auf, Balkan-Sound klingt genauso an wie American Folk oder Klezmer, manchmal scheint auch klassische oder Alte Musik mitzuschwingen.

Die Seele dieser Songs offenbart gleich das Auftaktstück „Space“, das mit einer getragenen Trompete, einem anmutigen Akkordeon, einem getupften Kontrabass und einem ordentlichen Schuss Melancholie daherkommt. Schwungvoller und schneller geht es in den Stücken „Ringi“ und „Big Blossom“ zu, der Blues kehrt zwischendurch in „Moon Dance“ zurück.

Das Album

Richard Koch: Rays of Light (Fun in the church/Bertus/Zebralution)

Die ganze Varianz seines Spiels kann man in „Flowing Up“ hören, da zittert und zirpt die Trompete, da folgt sie der Geige in der Melodieführung, da wird ein Solo angedeutet, ehe die Instrumente sich zum gemeinsamen Finale aufschwingen.

Das Abschlusstück „Falling and Rising“ entlässt einen aus diesem Album mit warmen, langsamen Tönen, ehe 43 Minuten voller Lichtstrahlen zu Ende gehen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jens Uthoff

Jens Uthoff

 Redakteur
ist Redakteur im Ressort wochentaz. Er schreibt vor allem über Literatur-/Kulturthemen und beschäftigt sich mit der Geschichte und Politik Osteuropas.
Themen #taz Plan #Kolumne Berlinmusik #Berliner KünstlerInnen #Jazz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Musiker Kalle Kalima (links im Bild) und Conny Bauer (rechts im Bild) stehen im Freien vor einer unverputzen Hauswand und lächeln in die Kamera. Kalima trägt ein schwarzes T-Shirt, Bauer ein weinrotes Hemd.

Neue Musik aus Berlin

Am Anfang der Eismond

Kolumne Berlinmusik von Robert Mießner
Conny Bauer und Kalle Kalima spielen sich auf „13 Kuukautta“ durch die finnischen Monate und treffen mit ihrem Jazz-Stil genau den richtigen Klang.
Die Sängerin Lucia Cadotsch und der Saxofonist Wanja Slavin tragen Oberteile in einem sanften Lilaton. Ihre Gesichter sind in Licht getaucht, während die Umgebung in Schwarz versinkt. Cadotsch schaut in Richtung Boden, Slavin trägt eine Sonnenbrille.

Neue Musik aus Berlin

Mantra für den Alltag

Kolumne Berlinmusik von Stephanie Grimm
Das Duo „Liun + The Science Fiction Band“ legt sein drittes Album vor. Komplexe Soundtexturen und sogar ein Streicher-Ensemble kommen zum Einsatz.
Schwarz-Weiß-Aufnahme des Duos Isolationsgemeinschaft bei einem Live-Auftritt. Die Musiker stehen mit Keyboard und Gitarre auf der Bühne, die in Nebel getaucht ist.

Neue Musik aus Berlin

Brüchige Gegenwart

Kolumne Berlinmusik von Jens Uthoff
Isolationsgemeinschaft ist ein weiterer Spross der florierenden Berliner Postpunk-Szene. „Start. Stop. Zurück“ ist ein dunkles Album für dunkle Zeiten.

taz plan

Kulturempfehlungen für Berlin

Kinotipp der Woche

Recht auf Neuerfindung

Das Kant Kino lädt zum Special Screening von „Legally Blonde“. Vorab gibt's eine Drag Show und für das beste Outfit Freikarten und Snacks zu gewinnen.
Von Fabian Tietke

19.8.2025

Die Musikerin Marie Tjong Ayong steht im Freien auf einer Straße. Hinter ihr deuten sich Hochhäuser an. Sie trägt einen schwarzen Pullover und lange Haare.

Neue Musik in Berlin

Direkt auf den Körper zielen

Kolumne Berlinmusik von Tim Caspar Boehme
Mit ihrer EP „Motherland“ legt die Jazzmusikerin Marie Tjong Ayong ihr Solo-Debüt vor. Komplexe Polyrhythmen treffen auf äußerst tanzbare Beats.

16.8.2025

Ein mensch an einer Installtion aus Klangröhren

Konzertempfehlungen für Berlin

Bitte einmal kräftig pusten

Kolumne Sound der Stadt von Tim Caspar Boehme
Diese Woche geraten Blech und etwas Holz kräftig in Schwingung, aber auch eine ganze Reihe Metallröhren und Stahlsaiten.

14.8.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

2

Straße wird umbenannt

Berlin streicht endlich das M-Wort

3

Anschlag auf Pipelines 2022

Tatverdächtiger für Angriff auf Nordstream verhaftet

4

Erneute Angriffe auf Druschba-Pipeline

Volles Rohr, leeres Rohr!

5

Koloniale Spuren in Berlin

Umbenennung der „Mohrenstraße“ darf nun doch stattfinden

6

Grünen-Chef Felix Banaszak

„Ich nenne es radikale Ehrlichkeit“