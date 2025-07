I n Schwarz-Weiß gehalten ist das Plattencover, das die Künstlerin Joni Marriott für die LP des Free-Jazz-Quartetts Rumble Phone Fish gezeichnet hat. Anna Kaluza (Altsaxofon), Florian Müller (E-Gitarre), Ben Lehmann (Kontrabass) und Martial Frenzel (Schlagzeug und Zigaretten) spielen darauf eine facettenreiche Musik, die ein seltenes Privileg verschafft, ähnlich dem, als würde man einem Bild beim Entstehen zusehen dürfen.

Dunkel grundiert ist der Einstieg auf der achtminütigen Eröffnung „Magic Breakfast“: Klopfzeichen des Schlagzeugs und gestrichener Bass, dann klart es mit Saxofon- und Gitarreneinsprengseln auf. Frenzel wechselt von den Fellen zum Metall, das Ganze wird verdichtet und gewinnt an Rasanz.

Fast als Noir-Filmstill – bläst Frenzel Rauchringe? – beginnt „Der menschliche Fleischball“ mit einem dezentem Gitarre-Bass-Interplay, aber darunter brodelt es. Die B-Seite gerät dann jazziger, „Epiplatys Annulatus“ zeigt Kaluza und Müller liedhaft. „Vollprofi“ ist ein Kontrastspiel zwischen Bassdrones und minimalistischen Seufzern und Pfiffen. So vor- und umsichtig kann Free Jazz sein!

Die LP Rumble Phone Fish: s/t (Gligg Music)

Am Ende der Platte ist ein Impro-Panorama entstanden, funkeln Sounds wie Lichter auf einer Leinwand. Rumble Phone Fish – der Bandname erinnert an Francis Ford Coppolas fast vollständig in Schwarz-Weiß gehaltenes Brüderdrama „Rumble Fish“ – schließen ihr Album mit dem Titel „Religion als Hobby“. Etwas anderes sollte sie um Gotteswillen auch nicht sein. Das schließt nicht aus, sie ernst zu nehmen.