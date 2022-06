Neue Musik aus Berlin : Satan war Baby-Boomer

Ballerbeats, Detailliebe und Humor: Das Berliner Duo Brutalismus 3000 hat eine neue EP namens „Eros Massacre“ veröffentlicht.

Diese Power, diese Energie – und erst diese Songtitel! Brutalismus 3000 sind ein junges, hippes Duo aus Berlin, das man irgendwo zwischen den Genres Hardcore-Techno, Gabba und Elektropunk einordnen kann und das in der Vergangenheit schon mit Ballerbeat-Tracks wie „Ich hab meine Tage im Berghain“, „Satan Was A Baby Boomer“ oder „No Sex with Cops“ zu glänzen wusste.

Nun haben Theo Zeitner und Victoria Daldas, die beiden Köpfe hinter Brutalismus 3000, eine neue EP veröffentlicht. „Eros Massacre“ heißt sie, fünf fantastisch produzierte Stücke sind darauf zu hören, der Sound klingt in etwa so, als träfen Atari Teenage Riot und Pussy Riot auf die zeitgenössische queere Technoszene Berlins.

Es gibt sicher auch einen gewissen Einfluss von Hyperpop-Acts wie 100 gecs, aber Brutalismus 3000 klingen doch weitaus düsterer und mehr nach dunklem, schmutzigem Club.

Zwar geht es dabei auch um Nz-Nz-Nz und dicke Beats, aber Stücke wie „Blade“ oder „Crash96“ sind alles andere als stumpfer Techno – eher steckt sehr viel Detailliebe in den Tracks, zu erkennen an grellen, verspielten Synthie-Flächen, eingestreuten­ Stolperbeats und vielen übereinandergeschichteten Sounds.

Im Auftaktstück „Atmosféra“ zeigt sich das feine Gespür für die Arrangements und Komposition, das abschließende „Romantika“ dagegen wirklich so etwas wie ein Liebeslied mit 160 bpm. Da will man eigentlich nur noch ein Live-Set dieser brutal guten Band hören, denn eine große Abrissparty dürfte garantiert sein.