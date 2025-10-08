piwik no script img

Neue KI-StrategieEU will bei Künstlicher Intelligenz aufs Tempo drücken

Mehr KI und vor allem mehr europäische KI will die EU-Kommission in Unternehmen sehen. Der Branchenverband begrüßt das, erwartet aber mehr als Worte.

Portrait von henna Virkkunen
EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen Foto: Andrzej Jackowski/epa

Straßburg afp | Beim weltweiten Wettlauf um Künstliche Intelligenz (KI) will die Europäische Union mit einer neuen Strategie in die Offensive kommen und damit auch die Abhängigkeit Europas von ausländischer KI-Technologie verringern.

Die EU rief am Mittwoch europäische Unternehmen in Schlüsselsektoren dazu auf, den Einsatz künstlicher Intelligenz auszuweiten. Zudem will die Brüsseler Kommission rund eine Milliarde Euro aus dem Forschungsprogramm "Horizon" mobilisieren - auch um europäische KI-Tools zu fördern.

Sie wolle, "dass die Zukunft der KI in Europa gestaltet wird", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. Denn durch den Einsatz von KI "können wir intelligentere, schnellere und kostengünstigere Lösungen finden".

Im vergangenen Jahr hätten lediglich 13 Prozent der europäischen Unternehmen KI genutzt, obwohl die Technik "enorme Produktivitätssteigerungen" ermöglichen könne, sagte EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen im Europaparlament in Straßburg. Bis 2030 will die Kommission eine Quote von 75 Prozent erreichen.

Unternehmen sollen KI priorisieren

Die EU hat bereits eine Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, um bei KI aufzuholen, insbesondere durch den Bau von "KI-Gigafabriken" und Rechenzentren in Europa sowie durch die Verabschiedung einer KI-Verordnung, die nächstes Jahr in Kraft treten soll.

Nun will sie ihre Bemühungen durch gezielte Maßnahmen konkretisieren: Von der Medizin über die Robotik bis hin zur Energie-, Verteidigungs- und Automobilbranche sollen Unternehmen und Organisationen dazu ermutigt werden, KI ganz oben auf ihre Agenda zu setzen.

Mit den über das Forschungsprogramm bereitgestellten Geldern könnten zudem etwa ein Netzwerk zur Früherkennung von Krebserkrankungen oder die Entwicklung spezialisierter KI-Modelle finanziert werden, führte Digitalkommissarin Virkkunen weiter aus. Nach Möglichkeit sollten Unternehmen bei KI europäische Lösungen bevorzugen, sagte sie zudem, räumte jedoch ein, dass dies bislang nicht immer möglich sei.

Branchenverband ist erfreut

Der Digitalverband Bitkom begrüßte am Mittwoch, dass die EU mit der neuen Strategie einen "wichtigen Bewusstseinswandel beim Thema Künstlicher Intelligenz" eingeleitet habe.

Mit dem Bekenntnis zu 'KI first' solle Künstliche Intelligenz künftig "integraler Bestandteil von wirtschaftlicher Wertschöpfung, öffentlicher Verwaltung und Forschung werden", erklärte Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung. Dies sei ein "wichtiger Schritt, um Europas Wettbewerbsfähigkeit im globalen KI-Wettlauf zu stärken".

Programme und Strategien reichten aber nicht, fügte sie hinzu. In anderen Ländern, allen voran in den USA und China, seien KI-Infrastruktur-Projekte "in deutlich größeren Größenordnungen" geplant, erklärte sie.

"Europa kann seine ambitionierten Ziele deshalb nur erreichen, wenn öffentliche Investitionen durch privates Kapital flankiert werden - und dazu brauchen wir eine innovationsfreundliche Regulierung sowie hervorragende Standortbedingungen, von KI-Fachkräften bis hin zu wettbewerbsfähigen Strompreisen."

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #EU-Kommission #Ursula von der Leyen #Künstliche Intelligenz #Digitalstrategie #Digitalwirtschaft
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ausschnitt aus einem Comic zeigt unterschiedliche Personen
Comic „Metropolia – Berlin 2099“ Undurchdringbarer Moloch

Ein unwirtliches Berlin der Zukunft, das die Energiewende verpennt hat. Im Comic „Metropolia – Berlin 2099“ wird Strom wird für die allmächtige KI gebraucht.

Von Andreas Hartmann
Verpixeltes Bild zeigt eine Person mit einem Messer.
Data-Worker und Drecksarbeit Raus aus der Unsichtbarkeit

Damit KI und Social Media nutzbar werden, blicken Data-Worker im Verborgenen in Abgründe. In Kenia regt sich nun aber Widerstand.

Von Adefunmi Olanigan
Papagei vor blauem Hintergrund
KI unter Faschismusverdacht Die Papageien, die wir riefen

Übles wird nachgeplappert: KI hat nicht nur ein Kreativitäts-, sondern auch ein potenzielles Faschismusproblem, analysiert Rainer Mühlhoff in einem Buch der Reclam-Reihe „Was bedeutet das alles?“.

Von Hendrikje Schauer
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Offizielles Gedenken zum 7. Oktober Das Leid der anderen
2
Verbotene Kundgebung in Berlin Polizei kesselt Palästina-Demo ein
3
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
4
Legalisierung von Gras Medizinisches Cannabis missbrauchen? Ja, bitte!
5
Gesetz zu Chatkontrolle Wenn der Staat deine Nacktbilder sieht
6
Gebremstes Wachstum bei Erneuerbaren Trotzdem nicht aufzuhalten