Neubaustopp von Immobilienkonzern : Private schaffen keine neue Wohnung

Der Immobilienriese Vonovia will nicht mehr bauen – und die SPD weitermachen wie bisher. Die Partei hat in der Mietenkrise keine Konzepte mehr.

BERLIN taz | Es war der Ansatz der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zur Bewältigung des Mietenwahnsinns in Berlin: Nicht nur die landeseigenen Wohnungsunternehmen, sondern auch die Privaten sollten mithelfen, den Wohnungsmarkt zu entspannen.

Immer wieder stellte Giffey dem erfolgreichen Volkseintscheid zur Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne das Credo „Bauen, bauen, bauen“ entgegen. Ihr „Bündnis Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen“ war das Gegenmodell zum konfrontativen Ansatz der Enteignung. Der erste und wichtigste Punkt des Paktes: Der Neubau von 100.000 Wohnungen bis 2026.

Das private Wohnungsunternehmen Vonovia hat Giffey nun – nicht einmal zwei Wochen vor der Wahl – eine herbe Schelle verpasst. „Wir werden in diesem Jahr keinen Beginn von Neubau-Projekten haben“, sagte Vonovia-Chef Daniel Riedl der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Dazu müsste die Miete von Objekten, die zuvor bei rund 12 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter lagen, in Richtung 20 Euro den Quadratmeter steigen. Schon zuvor hatte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, gewarnt, die Explosion der Baukosten werde den privaten Wohnungsneubau ausbremsen.

Private bauen keine Sozialwohnungen

Von den privaten Immobilienkonzernen hatte sich lediglich Vonovia, Deutschlands größter Immobilienkonzern, Giffey's Wohnungsbündnis angeschlossen. Zuvor hatte die Vonovia 2021 die Deutsche Wohnen, die in Berlin der größte Vermieter ist, aufgekauft. Doch das Bündnis setzte nicht auf verbindliche Beschlüsse, sondern lediglich auf freiwillige Selbstverpflichtungen. Unter anderem deshalb war der Berliner Mieterverein Giffeys Bündnis gar nicht erst beigetreten.

Auf dem Immobilienmarkt ist es Usus, dass Privatkonzerne vor allem teure Luxuswohnungen errichten. Tatsächlich haben Private 2022 lediglich 166 Sozialwohnungen gebaut. Die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften errichteten insgesamt 6.500 Wohnungen – wovon knapp die Hälfte Sozialwohnungen waren.

Der Rückzug von Vonovia bringt Giffey deshalb in die Bredouille. Am Dienstagabend, kurz nach der Bekanntwerden der Vonovia-Pläne, kündigte Giffey ein neues Konzept an. „Mein Vorschlag ist, die Mehrwertsteuer für den Bau von bezahlbaren Wohnungen zu reduzieren, um ihn gezielt anzukurbeln“, schrieb sie auf Twitter. Ziel müsse es sein, für die Konzerne „die Attraktivität“ zu erhöhen, sozialen Wohnungsbau zu errichten.

SPD steht nakt da

Damit setzt Giffey auch weiter auf Bauen, Bauen, Bauen. Noch mehr Erleichterungen, also Subventionen sollen her, um die Privaten noch irgendwie dazu zu bewegen, ihren Beitrag zu leisten.

Etwas anderes bleibt der Regierenden und der SPD so kurz vor der Wahl wohl auch nicht übrig. Denn die SPD steht schlicht nackt da: Sie hat außer dem „Modell der ausgestreckten Hand“ keine Ansätze zur Hand, dem Mietenwahnsinn etwas entgegenzusetzen. Da aber auf profitorientierte Wohnungskonzerne in der Mietenkrise nicht zu zählen ist, implodiert nicht nur Giffeys Bündnis, sondern auch die Wohnungspolitik des Senats, die sie zur Chefsache erklärt hatte.

Selbst Rainer Braun vom wirtschaftsnahen Empirica-Institut kann der SPD scheinbar nichts mehr abgewinnen. „It's over now“, schrieb er auf Twitter. „Wer jetzt keine Strukturreformen angeht, sondern die ganze Misere mit neuen und noch höheren Subventionen wieder nur zuzukleistern versucht, hat von vornerein verloren“. Für diese Strukturreform aber, für diesen grundsätzlichen Wandel in der Stadtentwicklungspolitik, hat die SPD keine Angebote in Petto.

Alternative Konzepte liegen vor

Anders sieht es da etwa bei den Linken aus. Deren Spitzenkandidat Klaus Lederer hatte erst vor zwei Wochen vor einem „kompletten Stillstand“ beim Neubau gewarnt. Statt auf den Markt will Lederers Partei auf mehr Investitionen in den kommunalen Wohnungsbau setzen. Den Landeseigenen sollen hierfür künftig jährlich eine Milliarde Euro an Eigenkapital zugeschossen werden – etwa 260 Millionen Euro mehr als bisher. Zudem will die Partei mehr gemeinsame Planung der Landeseigenen und eine kommunale „Bauhütte“, um ohne Profitdruck bauen zu können.

„Anscheinend ist man in der SPD nicht bereit, die Lehren aus der verfehlten Politik der unsozialen Wohnungsbauförderung in der Vergangenheit zu ziehen“, ließ der mietenpolitische Sprecher der Linkspartei, Niklas Schenker, dann auch am Mittwoch mitteilen. „Steuergeschenke für private Konzerne“ seien in einer Situation, in der jedes Jahr tausende Wohnungen aus der Sozialbindung fallen, „nicht der richtige Weg“. Man müsse sich vom „Prinzip Hoffnung“ verabschieden, so Schenker. Mit dem Vorschlag seiner Partei ließen sich 75.000 dauerhaft bezahlbare Wohnungen finanzieren.

Weitgehend in Frage gestellt wird der Neubau inzwischen von einem Bündnis von stadtpolitischen Initiativen und Architektinnen und Architekten. Statt auf Neubau setzt dieses Bündnis Klimastadt Berlin 2030 auf den Umbau bestehender Gebäude. Mit bei diesem Bündnis ist auch Elisabeth Broermann von Architects for Future. Zuvor hatte sie schon in einem Interview gesagt: „Deutschland ist fertig gebaut“.