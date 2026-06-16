dpa | Ein früherer Narkosearzt ist vom Landgericht Hannover zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sprach den 52-Jährigen unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Besitzes kinderpornografischen Materials schuldig. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem früheren Anästhesisten vorgeworfen, im Regionsklinikum Neustadt am Rübenberge bei Hannover die Betäubung von Patientinnen ausgenutzt zu haben, um intime Fotos von ihnen zu machen. Betroffen waren fast ausschließlich Kinder – ausschließlich Mädchen. Das jüngste Opfer war acht Jahre alt.

Nach Darstellung des Gerichts hatte der Mann während seiner Arbeit als Anästhesist über Jahre hinweg narkotisierte Patientinnen fotografiert. In einem Fall nahm er demnach auch sexuelle Handlungen an einer Patientin vor. Zudem ging es in dem Prozess um Aufnahmen aus dem persönlichen Umfeld des Mannes sowie um inkriminierte Dateien auf seinem Handy.

Der Verurteilte hatte zentrale Vorwürfe bereits im Prozess eingeräumt. Vor der Urteilsverkündung entschuldigte er sich bei den Opfern. „Mehr kann ich nicht tun“, sagte er. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft und ein Berufsverbot gefordert, die Verteidigung zwei Jahre auf Bewährung.