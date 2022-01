Nachrichten in der Coronakrise : Inzidenz steigt auf 303,4

Das RKI meldet 56.335 Neuinfektionen. Lauterbach verteidigt die geplanten Zugangsbeschränkungen für Gaststätten. Ärzteverband warnt vor PCR-Engpässen.

Marburger Bund warnt vor Engpässen bei PCR-Tests

Deutschlands größter Ärzteverband Marburger Bund hat vor Engpässen bei PCR-Tests gewarnt. „Die Omikron-Variante wird auch zu mehr Infektionen bei Beschäftigten in den Laboren führen“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Es sei also damit zu rechnen, dass die PCR-Testkapazitäten in Deutschland bald nur noch „eingeschränkt“ zur Verfügung stehen. Dies sei schon jetzt in anderen Ländern zu sehen.

„Wir brauchen deshalb einen Plan B, um die Quarantäne- und Isolationsregeln zu verkürzen“, forderte Johna und schlug vor: „Möglich wären zwei Antigentests in Folge, mit denen man sich freitesten kann.“ Die Vorsitzende des Ärzteverbands betonte, dass grundsätzlich PCR-Tests eingesetzt werden sollten. „Aber wenn wir das Ergebnis erst nach vier Tagen haben, ist ein PCR-Test für den Klinikalltag nicht mehr sinnvoll.“ (afp)

Lauterbach verteidigt Zugangsbeschränkungen für Gaststätten

Vor der Bund-Länder-Konferenz über neue Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie am Freitag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die geplanten Zugangsbeschränkungen für Gaststätten verteidigt. „Die Gastronomie ist ein Problembereich, da sitzt man ohne Maske oft für Stunden“, sagte Lauterbach dem Sender RTL am Donnerstagabend. Kritik kam von der Gaststätten-Lobby. Unterdessen kamen Zweifel auf, ob die steigenden Infektionszahlen die Coronatest-Infrastruktur in Deutschland überfordern könnte. (afp)

Bovenschulte: „Boostern bis die Nadel glüht“

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte erwartet bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz nach eigenen Worten „keine großen Streitpunkte“. Es liege ein Beschlussvorschlag vor, und er gehe davon aus, „dass wir uns auf dieser Linie, die da vorgezeichnet wird, auch einigen können“, sagt der SPD-Politiker in der ARD. Es werde eine gemeinsame Regelung zu 2G-Plus geben im Kernbereich der Gastronomie sowie eine dringende Empfehlung, FFP2-Masken im ÖPNV und im Einzelhandel zu nutzen. „Und wir werden uns natürlich auch mit erleichterten Quarantäneregelungen beschäftigen, damit wir auch bei stark steigenden Fallzahlen, die kritische Infrastruktur weiter am Laufen halten können.“ Eindringlich wirbt Bovenschulte dafür, sich impfen und vor allem boostern zu lassen. Das wichtigste Instrument in der jetzigen Lage bleibe es, zu „boostern bis die Nadel glüht“. (rtr)

RKI meldet 56.335 Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 56.335 Corona-Neuinfektionen. Das sind 15.095 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 41.240 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 303,4 von 285,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 264 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 113.632. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 7,41 Millionen Corona-Tests positiv aus. (rtr)

KBV-Chef lehnt Impfpflicht ab

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, lehnt eine allgemeine Impfpflicht ab. „Impfen ist das wirksamste Instrument im Kampf gegen das Virus. Trotzdem halte ich nach wie vor nicht viel von einer Impfpflicht“, erklärt Gassen der Rheinischen Post einem Vorabbericht zufolge. „Es gibt allein schon zu viele organisatorische Hindernisse, um dieses Vorhaben in kurzer Zeit starten zu können. Das fängt bereits beim Impfregister an. Wer soll das unter Wahrung des Datenschutzes erstellen, wo soll es gepflegt werden?“ Auch die nachlassende Wirksamkeit des Impfstoffes sei ein Problem. (rtr)

Kretschmer dringt auf bundesweite Einschränkungen

Vor der heutigen Corona-Runde von Bund und Ländern dringt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer auf bundesweite Einschränkungen. „Wir brauchen vergleichbare Regelungen in der gesamten Bundesrepublik. Keine großen Veranstaltungen, keine Besucher in den Stadien – und ein Maß an Kontaktbeschränkungen, das diese Omikron-Welle abflacht“, sagt der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. Auch Geimpfte müssten sich auf weitere Einschränkungen einstellen. „Wir sind gemeinsam in einem Boot. Wären alle geimpft, würde uns diese Omikron-Variante wenig Sorgen machen. Die Realität ist natürlich, dass auch Geimpfte andere anstecken können.“ (rtr)

WHO warnt vor Omikron-Einstufung als „mild“

Die Weltgesundheitsorganisation(WHO) hat davor gewarnt, die Omikron-Variante des Coronavirus als „mild“ einzustufen. „Genau wie vorangegangene Varianten müssen Menschen wegen Omikron ins Krankenhaus, und es tötet Menschen“, sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag. Auch wenn Omikron offenbar meist zu weniger schweren Krankheitsverläufen führe als die bisher vorherrschende Delta-Variante, dürfe die Variante deshalb nicht als „mild“ eingestuft werden.

Die „Flutwelle“ an Neuinfektionen durch die Omikron-Variante sei „so riesig und schnell“, dass sie weltweit zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führe, warnte Tedros. (afp)