Nachrichten in der Coronakrise : Schneller Gipfel gefordert

Der NRW-Ministerpräsident ist für einen baldigen Bund-Länder-Gipfel. Die Inzidenz sinkt etwas wegen fehlender Feiertagsmeldungen.

Inzidenz sinkt wegen fehlender Feiertagsmeldungen

Das Robert Koch-Institut hat am Dienstag 10.813 Coronaneuinfektionen gemeldet. Das sind 340 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ansteckungen pro 100.000 Einwohner ging leicht auf 153,7 zurück von 154,8 am Vortag, vor einer Woche lag sie bei 113.

Allerdings sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar, weil am Montag in vielen Teilen Deutschlands Feiertag war. Über das verlängerte Wochenende wird erfahrungsgemäß weniger getestet und es werden weniger Daten von den Gesundheitsämtern an das RKI gemeldet. Innerhalb eines Tages wurden zudem 81 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 95.833. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,61 Millionen Coronatests positiv aus.

Die regionale Entwicklung ist weiter sehr unterschiedlich. Thüringen (306,5), Sachsen (284,4) und Bayern (248,9) weisen sehr hohe Inzidenzen auf – in Schleswig-Holstein liegt der Wert dagegen mit 70,6 deutlich niedriger. In Bayern gibt es allein drei Landkreise mit einer Inzidenz von über 600. Am Montag war die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern deutschlandweit über die Marke von 2.000 gestiegen. Einige Kliniken kommen bereits wieder an die Grenzen ihrer Kapazität. (rtr/taz)

Die #Corona-Zahlen sind heute nicht ganz so aussagekräftig. Da am Montag in vielen Tagen Deutschlands Feiertag war, ist davon auszugehen, dass viele Fälle nachgemeldet werden. Dennoch ist der 7-Tage-Mittelwert der Neuinfektionen weiter minimal auf 19260 gestiegn. (1/x) pic.twitter.com/yPxqVZMy6T — Gereon Asmuth (@gereonas) November 2, 2021

Wüst für schnelle Bund-Länder-Runde

Der neue Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), hat sich als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz angesichts steigender Coronazahlen für eine rasche Bund-Länder-Runde ausgesprochen. „Ein Treffen in der kommenden Woche erscheint sachgerecht, was Tempo und Gründlichkeit der Vorbereitung betrifft“, sagte Wüst. „Der starke Anstieg der Infektionen erfordert konzentrierte Wachsamkeit und entschlossenes Handeln Aller bei der Impfstrategie“, ergänzte Wüst. „Die Pandemie der Ungeimpften kann schnell zu mehr und mehr Impfdurchbrüchen führen.“ (dpa)

Industriepräsident will 3G am Arbeitsplatz

Industriepräsident Siegfried Russwurm hat Bund und Länder aufgefordert, deutlich mehr gegen die rasant steigende Zahl von Coronaneuinfektionen zu tun. „Die Politik droht den gleichen Fehler zu machen wie im Herbst vorigen Jahres, als die Politik vor konsequenten und zentral wirksamen Maßnahmen zurückschreckte“, sagte Russwurm der Deutschen Presse-Agentur. Er machte deutlich, eine Option könne auch eine 3G-Regel am Arbeitsplatz sein – das würde einen Zugang nur noch für Genesene, Geimpfte und Getestete bedeuten.

„Bund und Länder müssen rasch gemeinsam eine klare bundesgesetzliche Grundlage schaffen, damit die Unternehmen in den kommenden Wochen Schutzmaßnahmen auf 3G-Basis nachvollziehbar und planvoll für ihre Mitarbeitenden anwenden können“, sagte Russwurm. „So lassen sich Arbeitsabläufe wieder weitestgehend normalisieren, die Beschäftigten von belastenden Hygienevorgaben befreien, und kreative Zusammenarbeit wird wieder uneingeschränkt möglich.“ (dpa)

Testpflicht für Klinikbesucher gefordert

Nach dem Anstieg der Corona-Infektionszahlen fordert der Sozialverband VdK eine Testpflicht für alle Besucher und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. „Eine solche Pflicht ist unabhängig vom Impfstatus dringend notwendig“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele einer Mitteilung zufolge am Dienstag in Berlin. „Die Zahl der Infizierten steigt gerade deutschlandweit wieder, gleichzeitig können auch Geimpfte und Genesene das Virus übertragen. Es muss darum jetzt schnell gehandelt werden.“ Es stünden Menschenleben auf dem Spiel. (dpa)