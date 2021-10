Nachrichten in der Coronakrise : Neuer Höchststand der vierten Welle

Inzidenz steigt auf 95. Impfende Ärz­t*in­nen bekommen immer mehr Morddrohungen. Rund 115.000 Pflegekräfte sind an Covid gestorben. Die EU will gegen Desinformation vorgehen.

Vierte Coronawelle auf neuem Höchststand

Die vierte Coronawelle in Deutschland hat am Freitag einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut meldetet 19.572 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Dieser Tageswert ist damit so hoch wie seit Anfang Mai nicht mehr.

Der 7-Tage-Mittelwert steigt dadurch auf 11.875. Er übertrifft damit den bisherigen Höchststand der vierten Welle, der am 9. September erreicht wurde. Dieser Mittelwert ist aussagekräftiger als die Tageswerte, da er statistische Ausreißer ausgleicht. Er wächst derzeit überproportional schnell. Am Freitag lag er fast 38 Prozent über dem Wert vor einer Woche. Am Donnerstag lag dieser Wert noch bei 27 Prozent, vor einer Woche bei 7 Prozent. Zuletzt gab es solche Corona-Wachstumsraten Ende August.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Robert-Koch-Institut auf 95,1 von 85,6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Die 4. #Corona-Welle hat heute einen neuen Höchststand erreicht. Der Tageswert der Neuinfektionen von 19.572 ist so hoch wie seit Anfang Mai nicht mehr. Der 7-Tage-Mittelwert steigt auf 11.875 und übertrifft damit den bisherigen Höchststand der 4. Welle vom 9. September. (1/x) pic.twitter.com/4b8rZmUTO0 — Gereon Asmuth (@gereonas) October 22, 2021

Das Erreichen des neuen Höchststandes der Corona-Neuinfektionen war in den letzten Tagen absehbar. Die Zahl wird wohl auch in den kommenden Tagen weiter steigen.

Auffällig hoch ist auch der Tageswert der Coronatoten. Er steigt auf 116, höher lag er zuletzt Mitte Juni. Der 7-Tage-Mittelwert, der zuletzt stets um die 60 pendelte, klettert damit auf 66,4. So hoch war auch dieser Wert zuletzt im Juni.

Auch der Tageswert und der 7-Tage-Mittelwert der Coronatoten steigen damit auf neue Höchststände in der 4. Welle in Deutschland. Verglichen mit der 3. Welle im Frühjahr liegen die Sterbezahlen aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Im April war der 7-Tage-Mittelwert der Coronatoten kurzzeitig auf über 240 gestiegen. (ga)

EU-Staaten gegen Desinformation

Angesichts der teils dramatischen Coronalage in einigen EU-Staaten will die EU mehr gegen Impf-Skepsis tun. Insbesondere Desinformationen in sozialen Netzwerken müssten bekämpft werden, hieß es in der Nacht zum Freitag in den Schlussfolgerungen des EU-Gipfels in Brüssel. Zwar hätten die Impfkampagnen in Europa erheblichen Fortschritt gebracht. Dennoch bleibe die Lage in einigen Ländern sehr ernst. In Rumänien etwa lag die 14-Tage-Inzidenz nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zuletzt fast bei 1.000. Nur gut ein Drittel der Rumänen ist vollständig geimpft. (dpa)

WHO: Wahrscheinlich 115.000 Pflegekräfte an Covid-19 gestorben

In den ersten 16 Monaten der Coronapandemie könnten nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 115.000 Pflegekräfte weltweit an Covid-19 gestorben sein. Die Organisation führt das unter anderem auf schlechte Ausstattung vor allem zu Beginn der Pandemie und mangelnde Verteilung der Impfstoffe in ärmeren Ländern zurück. In Afrika seien nur zehn Prozent der Pflegekräfte gegen das Coronavirus geimpft worden, in den meisten reichen Ländern seien es 80 Prozent. (dpa)

Immer mehr Morddrohungen

Gegen Covid-19 impfende Mediziner werden in der Coronapandemie laut der Berliner Ärztekammer zunehmend massiv angefeindet und mit Gewalt bis hin zum Mord bedroht. „Auch Angriffe auf impfende Gesundheitsfachkräfte gehören in immer mehr ärztlichen Praxen zum Alltag“, teilte die Berufsvertretung am Donnerstag mit. Kammerpräsident Peter Bobbert sprach von einer „neuen Qualität von Hass, die zunehmend organisiert und konzertiert scheint“. Als mögliche Quelle der Aggressionen wurden Falschmeldungen in sozialen Medien genannt.

Ein Sprecher der Kammer sagte auf Anfrage, dass es keine Dokumentation mit Zahlen zu solchen Vorfällen in Berlin gebe. Er berichtete aber zum Beispiel von einem „heftigen Fall“ im September, in dem eine Praxis nach anonymen Drohungen mehrere Tage geschlossen geblieben sei. Die Ermittlungsbehörden seien informiert worden. Insgesamt beobachte man, dass der Ton rauer werde, auch wenn es um Coronaregeln wie das Tragen von Masken gehe. Menschen reagierten zunehmend mit „Aggressionen und Tätlichkeiten“.

Vorige Woche hatte eine Umfrage der Fachzeitschrift „Nature“ gezeigt, dass sich auch international viele Fachleute, die zur Coronapandemie in Medien aufgetreten sind, mit Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen konfrontiert sehen. (dpa)