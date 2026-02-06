piwik no script img
Köpfe von Leon Holly, Sabine am Orde, Lisa Schneider und Gilda Sahebi
Illustration: taz

Nach den Protesten gegen das Regime Wer rettet Iran?

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach dem Massaker an der eigenen Bevölkerung sind die Proteste abgebrochen. Viele hoffen auf Hilfe von außen. Doch das Regime will mit den USA verhandeln.

Sabine am Orde
Gilda Sahebi
Lisa Schneider
Leon Holly
von Sabine am Orde, Gilda Sahebi, Lisa Schneider und Leon Holly

In Iran hat das Regime die Massenproteste Anfang Januar mit einer unfassbaren Gewalt und Brutalität niedergeschlagen. Laut Time-Magazine könnten bis zu 30.000 Menschen getötet worden sein, das Magazin beruft sich dabei auf zwei ranghohe Beamte des iranischen Gesundheitsministeriums. Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA meldet inzwischen, dass es Bestätigungen für fast 7.000 Tote hat, mehr als 10.000 Fälle werden weiter untersucht.

Die Proteste sind abgebrochen, die Menschen in Iran verzweifelt. Viele hoffen, dass Hilfe von außen kommt. US-Präsident Donald Trump hat dem iranischen Regime zuletzt immer wieder mit einem militärischen Angriff gedroht, den Demonstrierenden hatte er auf seiner Plattform Truth Social mitgeteilt, Hilfe sei unterwegs. Seit Anfang Januar hat das US-Militär seine Präsenz in der Region deutlich ausgebaut, etwa mit dem Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ und dessen Begleitschiffen. Jetzt aber soll es Gespräche zwischen den USA und Iran geben, bei denen es anscheinend vor allem um das iranische Atomprogramm gehen soll.

Wie geht es weiter in Iran? Darum geht es in der neuen Folge des Bundestalks, des politischen Podcasts der taz. Wir fragen: Was würde ein militärisches Eingreifen der USA bedeuten? Wie angeschlagen ist das iranische Regime und gibt es interne Risse? Wie kann sich die Opposition überhaupt organisieren? Was will Trump, welche Interessen haben die Staaten in der Region? Ist Europa ein Player oder nur Zuschauer? Und warum sind in Deutschland so wenig Menschen auf der Straße, um die Iranerinnen und Iraner in ihrem Kampf zu unterstützen?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Iran #Konflikt zwischen USA und Iran #Proteste in Iran #USA unter Trump #Podcast „Bundestalk“
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Logo des Klima Update
Elementarschäden, Sanierungen, ADAC Die 3 wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast Verena Kern und Jonas Waack

Versicherer wollen keine Pflichtversicherung. Die Sanierungsquote ist zu gering. Ein ADAC-Präsident tritt wegen Klimaschutz-Forderungen zurück.

US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern nach seiner Ankunft am Palm Beach International Airport.
Gespräche im Oman Was zwischen USA und Iran auf dem Spiel steht

Kürzlich noch forderte US-Präsident Trump einen Machtwechsel im Iran, nun gibt es Verhandlungen. Wie es zur Kehrtwende kam und worum es jetzt geht.

Köpfe von Krüger, Schülze, Mescher und Lehmann
Sozialstaat und Arbeitsmarkt „Lifestyle-Teilzeit“ und zu oft krank?
Podcast „Bundestalk“ von Martina Mescher, Tobias Schulze, Anna Lehmann und Anja Krüger

CDU und CSU verschärfen in der Wirtschaftskrise ihre Appelle an die Arbeitsmoral. Teilzeit, Krankheit und Sozialstaat geraten unter Druck.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
EU-Bericht zum nachhaltigen Pendeln Städte unternehmen zu wenig gegen Autos
2
Spanien plant Social-Media-Mindestalter Schutz gegen Manipulation und Verrohung
3
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
4
Obdachlosigkeit in Deutschland Nächstenliebe ist nicht die Lösung
5
Vater von Maja T. nach dem Urteil „Ich wünsche mir, dass dieser Albtraum endlich aufhört“
6
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?