Nach dem Tod von Alexei Nawalny : Suche nach dem verlorenen Sohn

Die russische Behörden halten die Leiche des Kremlkritikers Alexei Nawalny weiter zurück. Auch seine Mutter wird zum wiederholten Male abgewiesen.

MOSKAU taz | Ljudmila Nawalnaja hält ihre Dokumente fest in der Hand, sie läuft über verschneite Wege von Salechard in Nordwestsibirien, hakt sich bei ihrem Anwalt unter. So zeigen Videoaufnahmen die Mutter von Alexei Nawalny in diesen Tagen. Es ist kalt hinter dem Polarkreis, minus 27 Grad.

Hier, hinter den Mauern der „Besserungskolonie Nummer 3“ des Dörfchens Charp, endete am vergangenen Freitag plötzlich das Leben ihres Sohnes, des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Wo sein Leichnam ist, weiß die Mutter derweil immer noch nicht.

Ljudmila Nawalnaja ist keine, die den Umgang mit Behörden scheut. Sie kennt sie, seit Jahren. Stunden verbrachte sie in russischen Gerichten und saß auf Holzbänken in der Ecke. Sie hörte zu und versuchte zu verstehen, was Rich­te­r*in­nen in Verhandlungen vor sich hinnuschelten, was sie ihrem Aljoscha (so der Kurzname von Alexei), dem Hoffnungsträger so vieler Russ*innen, vorwarfen.

Es waren so viele absurde Vorhaltungen, selbst für Ju­ris­ten und Juristin­nen kaum nachvollziehbar. Die 69-Jährige ertrug die staatlichen Erniedrigungen gegen ihren Sohn und mied die Öffentlichkeit. Nun steht sie selbst in dieser Öffentlichkeit, die sie auf ihrer unermüdlichen Suche nach dem Leichnam ihres Jungen begleitet.

Über 55.000 Unterschriften

Nach russischem Recht sind die Gefängnisbehörden dazu verpflichtet, den Leichnam eines in Haft Verstorbenen an die Angehörigen herauszugeben. So steht es in der Anordnung Nummer 93 des Justizministeriums aus dem Jahr 2005. Nur zwei Gründe lässt die Anordnung zu, dies nicht zu tun: Wenn der Häftling das vorher äußert oder die Angehörigen sich entweder weigern, die Leiche abzuholen oder gar nicht gefunden werden.

Nawalnys Angehörige aber kämpfen um die Herausgabe, genauso wie mittlerweile mehr als 55.000 Menschen in einer Petition. Die Behörden sprechen derweil von einer „verlängerten Überprüfung der Leiche“, die Todesursache sei „nicht geklärt“, hieß es vom Untersuchungsausschuss des russischen Ermittlungskomitees.

„Am frühen Morgen trafen Alexeis Mutter und ihre Anwälte im Leichenschauhaus ein. Rein durften sie nicht. Einer der Anwälte wurde regelrecht rausgedrängt. Auf die Frage, ob Alexeis Leiche da sei, sagen die Mitarbeiter nichts“, schrieb Nawalnys Pressesprecherin Kira Jarmysch auf X, ehemals Twitter.

Iwan Schdanow, der Leiter von Nawalnys Antikorruptionsstiftung FBK (in Russland für „extremistisch“ erklärt), erinnert das Katz-und-Maus-Spiel an die Tage nach Nawalnys Vergiftung im August 2020. Auch damals seien die Fristen immer wieder verlängert, Nawalnys Kleider nicht herausgegeben worden. „Sie sagen, sie seien interessiert daran, alles so schnell wie möglich zu erledigen. Diese prinzipienlosen Lakaien lügen unverhohlen. Ist doch klar, was sie jetzt tun. Die Spuren ihres Verbrechens beseitigen“, schrieb er auf X.

Russischer Botschafter einbestellt

Das russische Medienportal Mediazona veröffentlichte Bilder von Überwachungskameras zwischen Labytnangi und der Regionalhauptstadt Salechard. Darauf ist zu sehen, wie eine Wagenkolonne der Gefängnisbehörde in der Nacht zum 17. Februar diesen einzigen Zugang von Charp nach Salechard über den vereisten Fluss Ob passiert.

Die Jour­na­lis­t*in­nen gehen davon aus, dass Nawalnys Leichnam in einem Kleinbus dieser Kolonne aus der Strafkolonie hinausgebracht wurde. Im Kreml hieß es, es sei „nicht die Aufgabe der Präsidialverwaltung, sich um die Frage nach der Herausgabe einer Leiche“ zu kümmern. „Alle gesetzlich erforderlichen Maßnahmen werden unternommen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Das Auswärtige Amt bestellte am Montag den russischen Botschafter ein. Die politisch motivierten Verfahren gegen Nawalny und andere Oppositionelle sowie die unmenschlichen Haftbedingungen zeigten, wie brutal die russische Justiz gegen Andersdenkende vorgehe, sagte eine Sprecherin von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Putin versuche die eigene Bevölkerung mundtot zu machen.