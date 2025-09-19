Nach Israels Angriff in Katar: Pakistan stellt Saudi-Arabien nuklearen Schutz in Aussicht
Die Golfstaaten sind misstrauisch: Welchen Schutz bieten die USA der Region noch? Saudi-Arabien rückt enger mit der Atommacht Pakistan zusammen.
Saudi-Arabien und Pakistan unterschrieben am Mittwochabend ein Verteidigungsabkommen. Demnach wird jeder Angriff auf einen der beiden Staaten als Angriff auf beide Länder gewertet, erklärten die Länder gemeinsam. Asif sprach von einer rein defensiven Vereinbarung. Saudi-Arabien verfügt selbst nicht über Atomwaffen.
Israel hatte vergangene Woche erstmals im Golfemirat Katar einen direkten Angriff durchgeführt, um dort die Führungsspitze der islamistischen Hamas zu treffen. Katar ist ein wichtiger US-Verbündeter am Golf. Weil die USA den israelischen Angriff nicht abwehren wollten oder konnten, stehen Katar und weitere Golfstaaten vor der Frage, welchen Schutz die USA ihnen noch garantieren.
Pakistan und das Königreich Saudi-Arabien, beides sunnitisch-muslimische Länder, pflegen seit langem enge Wirtschafts- und Verteidigungsbeziehungen. Beobachter vermuten, dass Washington den Verteidigungspakt als Zeichen von Misstrauen werten könnte. Die USA waren jahrzehntelang der wichtigste Sicherheitsgarant für die meisten Golfstaaten – auch für Saudi-Arabien.
