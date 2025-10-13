piwik no script img

Nach 102 Jahren eingestelltAbpfiff für die „Fußball-Woche“

Die legendäre Berliner „Fußball-Woche“ wurde zum letzten Mal herausgegeben. Sie war nicht mehr wirtschaftlich. Eine Übernahme kam nicht zustande.

Werbebande beim Amateurfußball mit dem Banner der "Fußball-Woche", daneben ein Banner des BFC Dynamo
Im unterklassigen Fußball zuhause: Werbung für die „Fußball-Woche“, hier beim Landespokal der Herren von Tasmania gegen BFC Dynamo Foto: Matthias Koch/imago
Fridolin Haagen

Von

Fridolin Haagen

Wenn der Ligabetrieb nach der Länderspielpause der Männer wieder voll läuft, wird eine Sache fehlen: die Fußball-Woche aus Berlin. Vor 102 Jahren, im Jahr 1923, wurde die Fußballfachzeitschrift das erste Mal herausgegeben. Und am Montag, dem 13. Oktober, das letzte Mal. Auf Seite 3 überbrachte Herausgeber Horst Bläsig die Hiobsbotschaft, die auch auf der Website zu finden ist.

„Die toxische Mischung aus Einnahmerückgängen, Kostensteigerungen und fehlenden Investitionsmitteln lässt uns keine andere Wahl.“ Das Aus der FuWo stand in den letzten 30 Jahren immer wieder im Raum, doch zuletzt sollte es eigentlich wieder bergauf gehen. „Positive Signale dafür gab es im Sommer vom Präsidium des Berliner Fußball-Verbandes (BFV)“.

Gescheiterte Übernahme

Konkret soll es um einen Antrag zur Übernahme des renommierten Blatts gegangen sein, doch „kurz vor Ablauf der Frist zur Antragstellung wurden wir dann davon in Kenntnis gesetzt, dass das BFV-Präsidium keinen Antrag stellen wird“.

Als in der Coronazeit der Amateurfußball für eineinhalb Jahre ruhen musste, gelang es der Redaktion nur mit großen Anstrengungen, über die Runden zu kommen, denn die ausführlichen Berichte über den niederklassigen Fußball waren das Markenzeichen der Zeitschrift. Und auch die Inflation machte vor der Fußball-Woche keinen Halt. Da die Verkaufszahlen laut Bläsig „nicht mehr das Niveau aus der Zeit vor der Krise“ erreichten und auch das neue E-Paper-Angebot die Lage wirtschaftlich nicht aufbessern konnte, folgt nun der „Abpfiff für die Fußball-Woche“.

Transparenzhinweis: Der Autor hat regelmäßig für die „Fußball-Woche“ geschrieben.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Sportjournalismus #Printkrise #Amateurfußball #Berliner Fußball-Verband
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Acht verschiedene Heftcover sind zu sehen
25 Jahre Fußballmagazin „ballesterer“ „Was wir machen, wird nie Mainstream“

Das Magazin „ballesterer“ wirkt seit 25 Jahren über Österreich hinaus. Das Chef:innen-Duo über Liebhaberei, Printkrise und Cover mit Frauen.

Interview von Alina Schwermer und Martin Krauss
Ein Blick in einer Bücherkiste
„FR“ ohne eigene Sportredaktion Eine von vieren

Die Sportredaktion der „Frankfurter Rundschau“ arbeitet jetzt in einem Verbund mit Lokalzeitungen der Ippen-Gruppe. Und folgt damit einem Trend.

Von Maik Rosner
Loch im Rasen
Sportpresse in der Corona-Krise Leser ohne Tore

Das Berliner Traditionsblatt „FußballWoche“ kämpft ums Überleben. Das Kerngeschäft der Zeitung bricht weg: Spielberichte aus den Kreisligen.

Von Elke Wittich
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär
2
Jan Böhmermann im HKW Bis keiner mehr übrigbleibt
3
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
4
Reform des Bürgergelds Kommt jetzt Hartz IV zurück?
5
Werner Herzog auf Instagram Das Recht, offline zu sein
6
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“