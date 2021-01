NRW-Bilanz von Armin Laschet: Der Blender

Bei seiner Rede am Samstag auf dem Digital-Parteitag der baden-württembergischen CDU in Stuttgart bemühte sich der neue CDU-Chef Laschet um die Einbindung seines unterlegenen Rivalen Friedrich Merz. Er wüsste, dass Merz gerade im Südwesten viele Anhänger habe. „Ich bin auch Friedrich-Merz-Fan“, fügte er hinzu. „Deswegen will ich, dass er dabei ist. Wir brauchen Friedrich Merz.“ Die Machtfrage in der CDU sei mit seiner Wahl zum Chef nun aber geklärt, betonte Laschet. (taz/afp)