piwik no script img

Mut zur DifferenzierungSind Sie auch verwirrt?

Peter Unfried
von Peter Unfried

Krisenadaption, Wirtschaftstransformation, Nullemission wird nicht mit Entweder-oder gehen. Da hilft nur das Hinwenden zu Andersdenkenden.

Bunte Fragezeichen
Foto: MirageC/getty images

A ls Jahr, in dem die Verwirrung zugenommen hat, wird 2025 gelten. Das ist eine These von Daniel Cohn-Bendit, die auf mich schon mal zutrifft. Was einerseits ein Indiz für eine wachsende Verunsicherung darüber ist, wie die Welt und die eigene Geschichte weitergeht. Andererseits will ich es als gutes Zeichen werten, verwirrt zu sein; es zeigt, dass man sieht, dass es kein „Immer weiter so“ gibt, aber auch (noch) nicht in die illusionäre Sicherheit von populistischen Verkürzungen flüchtet.

Das altlinke „Hänschen klein“ hat ja schon immer mit autoritären Ansagen à la „Ich bin links, aber ihr seid alle rechts“ (wobei rechts meist Nazi meint) die Welt ordentlich aufgeteilt. Das rechtspopulistische „Hänschen klein“ macht es andersherum: Eine kleine Elite ist „linksgrün“ abgedriftet, Staat, Wissenschaft, Medien, Justiz, und unterdrückt die „Volk“ genannte fiktionale Mehrheit, die „normal“ ist. Beides sind Illusionen, aber sie geben ein unreflektiertes Gefühl von Sicherheit.

Der Druck steigt auch auf Links- und Rechtsliberale, der Komplexität der Lage durch Entweder-oder-Denken zu entfliehen. Ich nenne nur mal Israel/Palästina. Kritisierst du Israel, bist du Antisemit, benutzt du nicht das Wort „Genozid“ für die Militäraktionen der rechtsradikalen Regierung Netanjahu in Gaza, bist du Nazi. Oder: Erst flippt die CDU im Wahlkampf aus, weil der grüne Kanzlerkandidat Habeck die Schuldenbremse reformieren und Sondervermögen für die Bundeswehr will, dann folgt sie in der Regierung Habecks Politik.

Das finden die einen total richtig, solange nur Habeck es nicht macht, und andere einen Verrat an allem, was die Partei ausmacht. Aber was die Partei ausmacht, ist Macht, und insofern passt es im Grunde auch wieder. Nichtsdestotrotz lässt auch das Konservative vom Glauben abfallen und zwar vom Glauben an die liberale Demokratie, Staat, Politik und Regierung.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Eine neue Politikkultur

Noch verwirrender wird es, wenn linksliberale Leute in gutgemeinter Tradition vor der CDU-Zentrale aufmarschieren, um gegen den Bundeskanzler zu demonstrieren. Der Verabsolutierung von „Problem im Stadtbild“ durch Friedrich Merz als Einwanderungsproblem setzten sie die Verabsolutierung als Rassismus entgegen. Und als Kollateralschaden betreiben auch sie damit womöglich das Geschäft der AfD. Merz wird ja strategisch von rechts außen angegriffen und soll weg, weil er für eine CDU als zentraler Teil der Mitte und der EU steht. Auch darauf muss man als Verfassungspatriot eine Antwort finden. Da reicht es nicht, zu schreien: Der Merz ist doch auch schlimm.

Am Ende, das ist eine Erkenntnis des Jahres, ist sehr viel und zu viel Futter für die rechtspopulistische Strategie des Erodierens von Vertrauen in unser Gemeinwesen. Wie der Soziologe Aladin El-Mafaalani beschreibt, werden zunehmend Leute dazu gebracht, nur noch denen zu vertrauen, die allem misstrauen. Also den Feinden unseres liberaldemokratischen Gemeinwesens.

Was es jetzt braucht, sind Leute, die in dieser verwirrenden Zeit multipler Krisen den Willen zu Differenzierung und strategischem Denken aufbringen und die Kraft, die allgegenwärtigen Widersprüche auszuhalten, um die Verwirrung individuell und mehrheitlich produktiv aufzulösen.

Ich verwende dafür den Begriff Generation Habeck, was keine Partei und keine Alterskohorte meint, sondern eine neue Politikkultur. Krisenadaption, Wirtschaftstransformation, Nullemission wird nicht mit Entweder-oder gehen, sondern nur mit dem Hinwenden zu Andersdenkenden, mit gesellschaftlichen und europäischen Kompromissen und dem Fokus darauf, was jetzt Priorität hat.

Und übrigens: Wenn wir weniger AfD-Wähler wollen, müssen wir so mit ihnen sprechen können, dass sie wieder eine liberaldemokratische Partei wählen. Mit Verachtung und Nazi-Beschimpfungen wird das nicht gehen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Peter Unfried

Peter Unfried

 Chefreporter der taz
Chefreporter der taz, Chefredakteur taz FUTURZWEI, Kolumnist und Autor des Neo-Öko-Klassikers „Öko. Al Gore, der neue Kühlschrank und ich“ (Dumont). Bruder von Politologe und „Ökosex“-Kolumnist Martin Unfried
Themen #Kolumne Die eine Frage #wochentaz #CDU #Populismus #Robert Habeck #Transformation
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Gruppe von Menschen versucht mit einem Seil ein Windrad aufzustellen
Bündnis 90 – Die Grünen Generation Habeck?!
Essay von Peter Unfried

Linker werden oder mittiger werden oder gar die Grünen neu gründen? Gegenvorschlag: Das besser machen, was Robert Habeck begründet hat.

Hochwinkelaufnahme von einem Lastwagen, der sich auf einen Autobahntunnel zu bewegt
Kapitalismus im Klimaschutz Was nun, Ökos?
Kolumne Die eine Frage von Peter Unfried

Links/rechts hilft hier nicht weiter: Um erfolgreich Klimaschutz zu machen, müssten Aktivisten sich mit denen zusammentun, die sie als Feinde erklären.

Ein Schiedsrichter vor einem Bildschirm, auf dem eine Spielszene läuft
VAR-Debatte Der Schiri ist nur noch ein Fuzzi
Kolumne Press-Schlag von Peter Unfried

Der VAR hat das Vertrauen in die Gültigkeit des Gepfeifes erodiert. Dieses Vertrauen aber war die Grundlage des Spiels.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“
2
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
3
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
4
Australien Weltweit erstes Social-Media-Verbot für Jugendliche
5
Rente in der Zukunft Beamte und Vermögende ins System – es ist möglich!
6
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach