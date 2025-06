Göttingen taz | Vor einem Jahr stimmte – erstmals in einer deutschen Großstadt – die Mehrheit der Wahlberechtigten in Göttingen für einen Radentscheid. Er verpflichtet die Verwaltung, bis 2030 zahlreiche Verbesserungen für den Radverkehr umzusetzen. Doch passiert ist seither kaum etwas. Damit sich das ändert, haben die Initiatoren des Radentscheids für diesen Freitag zu einer Kundgebung vor dem Göttinger Rathaus aufgerufen.

54 Prozent der stimmberechtigten Göttingerinnen und Göttinger votierten am 9. Juni 2024 für den ersten Teil des Radentscheids. Ein zweiter Teil, der weitere konkrete Maßnahmen zugunsten von Rad­le­r:in­nen vorsah, wurde knapp abgelehnt.

Wer fragt, was sich seitdem konkret getan hat, wird von der Stadt auf eine kleine Straße im Ostviertel hingewiesen. Auf dem Asphalt des Schildwegs markieren seit Ende November blaue Schraffuren eine sogenannte „Dooring-Zone“, in der unachtsam geöffnete Türen geparkter Autos zur Gefahr für Rad­fah­re­r:in­nen werden können. Ein Teil der Straße wurde zudem als Fahrradstraße ausgewiesen, Autos dürfen dort aber weiterhin fahren.

Maßnahmen, die nicht im Entscheid stehen

Beschlossen und geplant ist außerdem die Einrichtung einer geschützten Radspur („Protected Bike Line“) auf zunächst 150 Metern der Reinhäuser Landstraße, die vom südlichen Stadtrand in die Innenstadt führt. Laut Radentscheid sollen bis 2030 allerdings jedes Jahr mindestens 1,5 Kilometer Protected Bike Lane in Göttingen entstehen. Mit der Gaußstraße soll eine weitere Straße zur Fahrradstraße werden. Einige weitere kleine Maßnahmen wie Piktogrammketten auf mehreren Straßen und mehr Fahrradabstellplätze in der City sollen folgen, diese stehen aber gar nicht im Radentscheid.

Trotz der mageren Bilanz sieht die Stadtverwaltung das wenige bisher Erreichte als Erfolg. Er glaube, „dass wir durchaus zufrieden sein können“, sagte Stadtbaurat Friethjof Look dem Göttinger Tageblatt. Stadtsprecher Stefan Knichel betont, dass im Rathaus „intensiv an einer Umsetzung“ des Radentscheids gearbeitet werde. Neue Planungen seien angestoßen worden, es dauere aber bis zur Realisierung. Auch seien Stellen, die den Radentscheid umsetzen sollen, weiterhin unbesetzt.

Das Bündnis für nachhaltige Stadtentwicklung bemängelt ein Vollzugsdefizit. Weniger als ein Prozent der Vorgaben des Radentscheids seien sichtbar umgesetzt worden. „Deutlich sichtbar“ sei aber, dass die Verwaltung die wenigen im Rathaus vorhandenen Kapazitäten bei Radverkehrsplanung, Tiefbau und Verkehrsbehörden für ganz andere Radverkehrsprojekte eingesetzt habe, sagt Francisco Welter-Schultes, der für das Bündnis im Stadtrat sitzt: „Und zwar für solche, die die SPD-geführte Verwaltungsspitze bevorzugt und die nicht im Bürgerentscheid stehen.“

Fast nichts umgesetzt

Die Trennung von Fahrrad und Auto auf Durchgangsstraßen sei bislang nicht umgesetzt worden, kritisiert er. Da die Göttinger Straßen zu eng seien, müssten hier Einbahnstraßen eingerichtet werden, um den Radverkehr sicher und getrennt vom Auto auf Protected Bike Lanes führen zu können.

Von den 34 Einzelvorgaben des Bürgerentscheids lassen sich dem Bündnis zufolge 13 als unmittelbar umzusetzende Beschlüsse bezeichnen. Davon seien etwa 10 quantifizierbar, ihre Auswertung lasse sich also in Zahlen oder Prozenten ausdrücken. Abgesehen von der angekündigten Protected Bike Line auf der Reinhäuser Landstraße seien die zwölf übrigen Vorgaben des Entscheids zu „jeweils null Prozent“ umgesetzt worden.

„In der Gesamtansicht ergibt sich eine quasi komplette Nichtumsetzung des Bürgerentscheids ein Jahr nach dessen Verabschiedung“, erklärt Welter-Schultes. Das Bündnis für nachhaltige Stadtentwicklung sieht darin einen Rechtsbruch: „Bürgerentscheide sind für eine Verwaltung rechtlich bindend und müssen umgesetzt werden.“

„Insgesamt ist die Umsetzung unzureichend“, urteilt auch Martin Hulpke-Wette von der Initiative Göttingen Zero, die den Radentscheid mit angeschoben hat. Das übergeordnete Ziel, Radverkehr, Autos und Fußgänger zu trennen, sieht Hulpke-Wette bisher nicht mal in Ansätzen erreicht. „So wird keiner ermutigt, lieber Fahrrad zu fahren.“