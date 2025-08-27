piwik no script img

taz zahl ich

Misshandlung von KühenAllgäuer Milchbetrieb darf keine Tiere mehr halten

Eine Tierschutzorganisation hatte im März Tierquälerei bei einem Allgäuer Betrieb enthüllt. Jetzt gibt es für den Landwirt Konsequenzen.

Eine Demonstration gegen Tierquälerei auf einem Vieh-Großbetrieb in Bad Grönenbach
Tierhalteverbot für quälenden Michbauern im Allgäu, ein Dank an die Demonstrierenden Foto: Bernd Feil /M.i.S./imago
Von Birger Stepputtis

Berlin taz | Nach im März veröffentlichten Undercover-Aufnahmen der Organisation Soko Tierschutz ist einem Milchbauern im bayrischen Bad Grönenbach nun ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot auferlegt worden. Dies teilte die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen des Freistaats (KBLV) am Mittwoch der taz mit.

Es handele sich um gravierende Tierschutzverstöße, sagte ein Sprecher der Behörde. Da der Mann etwa „Elektrotreiber bei Kühen eingesetzt“, sie „unsachgemäß“ transportiert und ohne vorherige Betäubung medizinische Eingriffe selbst ausgeführt habe, sei das Verbot gerechtfertigt.

Bereits 2019 hatte die Soko Tierschutz mit Videoaufnahmen auf Tierschutzverstöße im allgäuer Großbetrieb aufmerksam gemacht. In der Folge gab es Ermittlungen und Auflagen für den Hof. Der Betriebsleiter wurde angeklagt, ein Urteil ist bis heute jedoch nicht gesprochen. Von einer Schließung wurde damals indes abgesehen: „Dadurch wäre auch den Tieren nicht geholfen. Diese sind und werden versorgt“, zitierte der Spiegel eine Sprecherin des zu diesem Zeitpunkt noch zuständigen Landratsamts.

Die Tierquälerei ging trotzdem weiter

Dass diese Maßnahmen allerdings weitgehend folgenlos geblieben waren, deckte der auf intensive Recherchen spezialisierte Tierschutzverein im März auf. Zuvor war ein „Ermittler“ der Organisation für drei Monate unerkannt in den Betrieb eingeschleust worden und hatte Videoaufnahmen angefertigt, die auf Youtube zu finden sind. Die Aufnahmen zeigen Misshandlungen von Kühen und Kälbern. Die KBLV bestätigt deren Echtheit.

Die Betreiber des Hofs distanzieren sich über ihren Anwalt von den Vorwürfen, wie der BR berichtete. Es heißt, der Tierschutz liege der Mandantin „sehr am Herzen“.

Trotz des Wissens über die Enthüllungen von 2019 und „intensiver und engmaschiger unangekündigter“ Kontrollen, darunter seit Januar 2023 allein 7 Tierschutzüberprüfungen, hatte die KBLV außer einer Ordnungswidrigkeit wegen mangelnder Wasserversorgung einzelner Kälber nichts auszusetzen. Es sei aber auch nicht anzunehmen, dass bewusste Tierschutzverstöße stattfänden, während amtliche Kontrolleure anwesend seien, heißt es auf taz-Anfrage. Was entsprechende Kontrollen dann bringen sollen, bleibt offen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #SOKO Tierschutz #Tierquälerei #Milchviehhaltung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Schweineschnauze ragt durch ein Gitter durch

Verurteilung zweier Tierschützer

Don’t shoot the messenger

Kommentar von Jost Maurin
Das Urteil gegen zwei Tierrechtler wegen Videos aus einem Schlachthof ist unverhältnismäßig – ihre Aufnahmen zeigen furchtbare Tierqualen.
Eine Kuh liegt tot auf dem Boden, ihre Schnauze blutet. Daneben steht ein Mensch mit weißer Schürze.

Grüne Ministerin über Schlachthöfe

„Das System ist anfällig für Verstöße“

Wieder steht ein Schlachthof im Verdacht der Tierquälerei. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte fordert dauerhafte Videoüberwachung.
Interview von Harff-Peter Schönherr
Man sieht zwei Kühe in einem Stall von vorne. Die eine Kuh versucht, draußen etwas zu fressen.

Tierquälerei im Allgäu

Sonderkommission im Stall

Die Polizei führte eine Razzia in einem Milchvieh-Großbetrieb durch. Die Empörung ist groß, die Maßnahmen gegen den Landwirt sind mild.
Von Patrick Guyton

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

2

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

3

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

4

Krise Polen-Ukraine

Wer soll Polen dann noch helfen?

5

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt

6

Verbot von Schwangerschafts­abbrüchen

Chefarzt muss seinem Arbeitgeber gehorchen