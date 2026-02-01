piwik no script img

Migrationsdeals zwischen EU und TunesienGeld gegen Absperrung

Weniger Geflüchtete um jeden Preis: Die EU bezahlt Tunesien, um Migranten an der Überfahrt zu hindern. Menschenrechtsverletzungen sind dabei zweitrangig.

Ein Schiff der Küstenwache und ein kleines überfrachtetes Flüchtlingsboot auf hoher See
Die tunesische Küstenwache blockiert Flüchtlingsboote vor der Küste und bringt die Insassen wieder ans Festland Foto: Hasan Mrad/imago
Mirco Keilberth

Aus Sfax

Mirco Keilberth

Der Zeitpunkt hätte nicht symbolischer gewählt sein können: Als im Sommer 2023 EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni und ihr damaliger niederländischer Amtskollege Mark Rutte in die tunesische Hauptstadt reisten, ging gerade eine Welle der Empörung durch die dortige Zivilgesellschaft. 250 Kilometer südlich von Tunis waren zuvor Tausende Mi­gran­t:in­nen aus der Hafen- und Handelsstadt Sfax gejagt worden. Sie lebten nun sich selbst überlassen in Zeltstädten in den Olivenhainen nördlich der Stadt, direkt am Mittelmeer.

Die Regierungschefs aus der EU waren nach Tunis gereist, um ein Wahlversprechen einzulösen: Die Zahl der neuen Asylbewerber drastisch zu senken. Am 15. Juli 2023 unterzeichnete die EU in Tunis das Abkommen, mit dem die strategische Partnerschaft mit Tunesiens Präsident Kais Saied begann. Das Drama bei Sfax wurde bei den Verhandlungen laut Teilnehmern mit keinem Wort erwähnt. Saied hatte zuvor die Migration als Angriff fremder Mächte auf die arabische Identität Nordafrikas bezeichnet und damit eine Welle von Verhaftungen von Menschen aus Subsahara-Afrika ausgelöst.

Bis dahin hatten viele Migranten als Tagelöhner in Cafés, Restaurants oder bei Bauern gearbeitet. Von dem Geld konnten sie sich meist nach wenigen Monaten einen Platz in einem der Boote leisten, die in Richtung der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ablegten. Als billige Arbeitskräfte hatten sie viele tunesische Betriebe durch die Coronakrise gerettet.

Schnelle Ergebnisse

Doch dann begann die Splitterbewegung „Nationale Partei Tunesiens“ in den sozialen Medien, die Migranten aus West- und Zentralafrika als „Kriminelle“ und vermeintliche Überträger von ansteckenden Krankheiten zu brandmarken. Die Propaganda fiel auf fruchtbaren Boden, wohl auch, weil die Zahl der Migranten seit Ende 2022 stark angestiegen war. Die Regierung nutzte die Kampagne, um den allgemeinen Unmut über Wirtschaftsmisere und ausbleibende Reformen stattdessen auf die Durchreisenden zu lenken.

Die „Sicherheitsallianz“ zwischen der EU und Präsident Saied zeigte schnell Ergebnisse: Die tunesische Nationalgarde erhielt Drohnen und Fahrzeuge aus der EU, Berlin spendierte der Küstenwache eine Ausbildungsakademie, Italien neue Patrouillenboote. Von der US-Armee geschenkte, einmotorige Aufklärungsflugzeuge patrouillieren nun rund um die Uhr vor der 1.200 Kilometer langen Küste.

Bis zum EU-Tunesien-Pakt war Migration in Tunesien meist ein Kavaliersdelikt. Heute werden bei Razzien Außenbordmotoren konfisziert. Fischer, die Migranten unter Deck in internationale Gewässer schmuggeln, müssen mit langen Haftstrafen rechnen. Auf Lampedusa sind in diesem Jahr nur ein Dutzend Boote angekommen, aus Sicht der EU-Kommission ist die Partnerschaft ein voller Erfolg.

Die Schmuggler bauen weiter

Das neue Selbstbewusstsein von Sicherheitsapparat und Justiz bekommt auch die Zivilgesellschaft zu spüren, die seit dem Arabischen Frühling massiv mit EU-Mitteln gefördert wurde. Die populäre TV-Kommentatorin Sonia Dahmani wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie die Migrationsstrategie der Regierung kritisierte und darauf hinwies, dass auch die junge Generation Tunesiens nach Europa emigrieren wolle. Einheimische Journalisten wagen es seither kaum, über das Thema zu berichten. Aktivisten der Menschenrechtsorganisation Terres d'Asile verbrachten mehr als ein Jahr ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft sagt: wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten. Die Aktivisten sagen: wegen ihrer Hilfe für Migranten.

In den Zeltstädten bei Sfax ist unterdessen der Wille ungebrochen, Tunesien in Richtung Europa zu verlassen. Es fehle an Neustartprogrammen für Rückkehrer in die Herkunftsländer, sagen diejenigen, für deren Reise die Angehörigen daheim manchmal das gesamte Hab und Gut verkauft haben.

In den Hinterhofwerkstätten des Fischerdorfes Jebianna bauen die Schmuggler weiterhin die acht Meter langen Metallboote, in die sich später bis zu 50 Menschen zwängen. Doch viele in den Camps vermuten, dass die Schmuggler die Küstenwache oft selbst über Abfahrtszeiten und -orte informieren, nachdem sie ihr Geld erhalten haben. Sie würden sich dadurch Straffreiheit erhoffen. Neuerdings kaufen deshalb Vermittler aus Westafrika die Boote und Motoren, verstecken sie in Strandnähe und legen die Abfahrtszeiten selbst fest - so wie bei dem Zyklon „Harry“, nach dem 380 Migranten vermisst werden.

Seit dem Abkommen von 2023 hat Tunesien 164 Millionen Euro von der EU erhalten, dazu 150 Millionen Budgethilfe. Die noch ausstehende Überweisung von 900 Millionen ist offenbar daran geknüpft, wie erfolgreich die Absperrung des Mittelmeers ist. Im Vergleich zum Flüchtlingsabkommen mit der Türkei 2016, das die Route über die Ägäis vor allem für syrische Flüchtlinge schließen sollte, viel zu wenig, kritisieren einige Abgeordnete und TV-Kommentatoren und fordern Nachverhandlungen mit der EU. Die versucht unterdessen, Tunesien mit Wirtschaftsprogrammen zufriedenzustellen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Tunesien #Migration #EU-Kommission #EU-Flüchtlingspolitik #Mittelmeerroute
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann läuft über einen roten Teppich
Zivilgesellschaft in Tunesien Wer aufmuckt, wird dichtgemacht

In Tunesien schließt die Regierung vorübergehend hunderte Nichtregierungsorganisationen: von unpolitischen Bürgerinitiativen bis zu oppositionellen Medien.

Von Mirco Keilberth
Gerettete Migranten sitzen auf einem Boot der italienischen Küstenwache auf dem Weg zum Hafen von Lampedusa. Das Boot fährt an der felsigen Küste vorbei
Migration nach Lampedusa Transit vor Europa

In Tunesien sammeln sich tausende Geflüchtete. Sie wollen weiter nach Lampedusa. Der Staat hat die Situation alles andere als unter Kontrolle.

Von Mirco Keilberth
Schiff der tunesischen Küstenwache neben einem Migrantenboot.
EU-Migrationsdeal mit Tunesien Europas Türsteher in Afrika

Die EU will in der Migrationspolitik enger mit Tunesien kooperieren. Heißt: Brüssel schickt Geld, damit Tunis die Migranten aufhält. Ein Überblick.

Von Christian Jakob
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte über Teilzeit-Arbeit Vom „Wohlstand“ bekomme ich nur Brotkrumen
2
Frauke Brosius-Gersdorf im Gespräch „Sagt den Töchtern, sie können alles werden“
3
Gerichtsurteil zu Untervermietungen Legalize it!
4
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
5
Frauen mit Jagdscheinen Sie ballern, und das ist gut so
6
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf