piwik no script img

Mieterschutz in KreuzbergBezirk übernimmt Wasserrechnung

Der Besitzer der Platte am Hafenplatz bezahlt die Wasserrechnung nicht. Der Bezirk übernimmt, um Mieter zu schützen, und sieht „Entmietungsstrategie“.

Wohnkomplex Hafenplatz in Berlin-Kreuzberg
Der Investor will die Plattenbauten am Hafenplatz in Kreuzberg abreißen und neu bauen Foto: Jürgen Ritter/Imago
Von Susanne Memarnia

Berlin taz | Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg übernimmt eine ausstehende Wasserrechnung der Eigentümergesellschaften am Hafenplatzkomplex im oberen sechsstelligen Bereich. Damit wolle man verhindern, dass hunderten Mietern sowie einer Geflüchtetenunterkunft mit etwa 600 Be­woh­ne­r*in­nen das Wasser abgestellt wird, teilte das Bezirksamt am Montagnachmittag mit.

Obwohl die Eigentümergesellschaften regelmäßige Wasserabschlagszahlungen von den Mietenden über die Mietnebenkosten erhalte, so der Bezirk, verwendeten sie diese augenscheinlich seit vielen Monaten nicht mehr, um die Kosten für die Wasserversorgung zu begleichen. „Möglicherweise handelt es sich um eine Entmietungsstrategie“, schreibt das Bezirksamt in seiner Mitteilung.

Mit dem Eigentümer der „Pyramide“ am Kreuzberger Hafenplatz gibt es schon länger Probleme. 2020 hatte die Immobilienfirma Hedera Bauwert mit ihrem Geschäftsführer Ioannis Moraitis den Komplex mit rund 400 Wohnungen gekauft. Seither mehren sich die Klagen der Be­woh­ne­r*in­nen über Verwahrlosung. Hedera will den Bau aus den 1970er Jahren abreißen und stattdessen einen „Kulturhafen“ mit 900 Wohnungen errichten. Der Bezirk sieht das inzwischen kritisch, Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) distanzierte sich im Sommer von Projekt und Investor.

Besitzer ist stadtbekannt

Denn zahlreiche Bauprojekte von Moraitis in der Stadt stocken, es gibt viele geschädigte Wohnungskäufer*innen, Baufirmen, Handwerker, Ingenieure. Schmidt warf dem Hedera-Geschäftsführer zudem vor, die Häuser am Hafenplatz vergammeln zu lassen und dies als „Druckmittel“ einzusetzen, damit die Bezirksverordnetenversammlung den hochtrabenden Plänen zustimmt.

Die nicht gezahlte Wasserrechnung passt in dieses Muster. Dass der Bezirk sie nun erst einmal übernimmt, hat pragmatische Gründe: Die Abstellung der Wasserversorgung würde zur Unbewohnbarkeit des gesamten Komplexes führen, und die Be­woh­ne­r*in­nen müssten in Notunterkünften untergebracht werden. Daher werde der Bezirk die fälligen Abschlagszahlungen ab November 2025 übernehmen, teilte er mit. Die Wasserbetriebe seien auf das Angebot Ende letzter Woche eingegangen.

Nun werde das Bezirksamt juristisch prüfen, auf welche Weise die Abschlagszahlungen, die von den Mie­te­r*in­nen ja tatsächlich geleistet würden, nicht mehr an die Eigentümergesellschaften, sondern direkt an die Wasserbetriebe überwiesen werden können, erklärte der Bezirk. Es dürfe dabei nicht zu Kündigungen wegen Mietrückständen kommen, die Teil der Strategie sein könnten, welche hinter dem Ausbleiben der Zahlungen an die Wasserbetriebe stehen könnte.

Schmidt sagte: „Das Bezirksamt sieht mit Empörung und Erschrecken auf diese Geschäftspraxis der Eigentümergesellschaften. Dieser konkrete Fall ist in seiner enormen Dimension zwar einzigartig, aber es gibt weitere Immobilien mit Eigentümer:innen, deren Vorgehen nur durch sehr personalintensive Verfahren begegnet werden kann.“

Doch der Bezirk könne wegen der Kürzungen des Senats und der wenigen dem Stadtentwicklungsamt zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten solchen Machenschaften nur schwer Einhalt gebieten. „Ein Personalaufbau im notwendigen Umfang für einen schnellen und schlagkräftigen Mieterschutz bei 267.000 Ein­woh­ne­r:in­nen und einem frei drehenden Immobilien- und Mietenmarkt ist aufgrund der zu geringen Personalmittel nicht möglich.“

Dennoch werde das Bezirksamt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, die Mie­te­r*in­nen am Hafenplatz und anderswo zu unterstützen und vor Verdrängung und solchen Entmietungsstrategien zu schützen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Gentrifizierung in Berlin #Berlin-Kreuzberg #Friedrichshain-Kreuzberg
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
70er Jahre Bau in Kreuzberg
Stadtentwicklung in Berlin Hafenplatz soll bleiben
Abriss und Neubau oder Sanierung? Eine neue Initiative will die Pyramide in Friedrichshain-Kreuzberg erhalten und zum Symbol für die Bauwende machen.
Von Uwe Rada
Gebäude am Hafenplatz
Share Deal am Hafenplatz Durch Teilen Steuern sparen
Die Linke will untersuchen lassen, ob beim Share-Deal-Kauf des Hafenplatzes getrickst wurde. Nun soll die Steuerfahndung ermitteln.
Von Erik Peter
Der Kreuzberger Hafenplatz
Klimaschädliche Baupolitik Umbauen statt abreißen
In der Immobilienbranche gehört Abriss und Neubau zum Geschäftsalltag. Besonders nachhaltig ist das nicht. Dagegen formiert sich zunehmend Widerstand.
Von Jonas Wahmkow
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten Die Sprachpolizei steht rechts
2
Böhmermann sagt Konzert mit Chefket ab Im Stich gelassen
3
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
4
Gaza-Demo in Berlin Der Nahost-Diskurs öffnet sich
5
Satire kann zu weit gehen Rassistische Gedankenspiele
6
Eskalierter AfD-Bürgerdialog in Seesen Pack schlägt sich (fast)