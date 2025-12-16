piwik no script img

Mexikos ermordete JournalistenWer aufdeckt, lebt gefährlich

Wolf-Dieter Vogel
von Wolf-Dieter Vogel

In der „Jahresbilanz der Pressefreiheit“ von Reporter ohne Grenzen hält Mexiko den zweiten Platz an getöteten Jour­na­lis­t*in­nen – hinter einem Kriegsgebiet.

Menschen gedenken mit 400 Paar Schuhen und 400 Kerzen vermisster Personen in Mexiko
Gedenken: 400 Paar Schuhe und 400 Kerzen für Vermisste in Mexiko nach der Entdeckung eines möglichen Todeslagers in Tenochtitlan Foto: dpa/Zuma Press Wire/Josue Perez

W ieder Mexiko. Wieder steht das Land ganz oben auf der Liste der getöteten Medienschaffenden. Neun Jour­na­lis­t*in­nen wurden laut Reporter ohne Grenzen (ROG) im Jahr 2025 schon ermordet. So steht es in der neuesten „Jahresbilanz der Pressefreiheit“ der Organisation. ROG zufolge belegt Mexiko damit den zweiten Platz hinter dem Gazastreifen, einem Kriegsgebiet.

Wobei: Was ist eigentlich ein Kriegsgebiet? Auch in dem Latino-Land sterben jährlich über 30.000 Menschen einen gewaltsamen Tod, viele sind Opfer der Auseinandersetzungen der organisierten Kriminalität, die oft mit Regierungskreisen kooperiert. Mehr und mehr kämpfen die Kriminellen mit Kriegswaffen: Raketenwerfer, Tretminen, Maschinengewehre, mit Bomben bestückte Drohnen.

Wenige Tage, bevor ROG vergangene Woche ihre Bilanz veröffentlichte, gingen erschreckende Bilder durch die mexikanischen Medien. Fernsehaufnahmen zeigten ausgebrannte Autos, zerbombte Läden, eine mit Trümmern übersäte Straße.

Unbekannte, wahrscheinlich Killer des Jalisco-Kartells, haben vor dem Hauptquartier einer bewaffneten Selbstverteidigungsgruppe in der Stadt Coahuayana im Bundesstaat Michoacán einen Autobomben-Anschlag verübt. Sechs Menschen starben. Vier der Opfer waren „Autodefensas“, wie die autonomen Po­li­zis­t*in­nen genannt werden, die anderen beiden waren laut Sicherheitsministerium die Attentäter.

Mit dem organisierten Verbrechen kooperieren

Hintergrund des Angriffs sei ein Streit zwischen dem Jalisco-Kartell und den „Carteles Unidos“, sagt die Regierung von Präsidentin Claudia Sheinbaum. Folgt man ihr, sind die Autodefensas und deren Anführer Hector Zepeda also selbst in kriminelle Aktivitäten verwickelt. Das wäre nicht außergewöhnlich. In Mexiko agieren viele Autodefensas, und nicht wenige kooperieren mit dem organisierten Verbrechen.

Die Grenzen zwischen legalen und illegalen Geschäften sind fließend. Wer seine Bür­ge­r*in­nen vor dem Terror einer eindringenden Macht, in dem Fall das Jalisco-Kartell, schützen will, muss sich Verbündete mit der nötigen Feuerkraft suchen. Krieg eben.

Doch das ist derzeit nicht Sheinbaums vorrangiges Thema. Nach dem Anschlag war ihre Regierung bemüht, dem Verbrechen die adäquate juristische Einordnung zu geben. Obwohl der Angriff alle Eigenschaften einer terroristischen Aktion vorweist, änderten die Strafverfolger den Vorwurf der „terroristischen Aktion“ in ein „Delikt der organisierten Kriminalität“. Und das aus gutem Grund. US-Präsident Donald Trump hat einige mexikanische Mafia-Organisationen auf die Terrorliste gesetzt. Zugleich hat er nicht ausgeschlossen, in das Nachbarland zu intervenieren.

Angesichts der US-Angriffe gegen „Drogenboote“, bei denen 90 Menschen starben, sowie dem Kapern eines venezolanischen Öltankers darf Sheinbaum dem Rechtsextremisten kein Futter geben. Auch auf diese Weise beeinflusst Trumps Diskurs die mexikanische Innenpolitik. Dabei würde die Einordnung des Anschlags als „Terrorismus“ nur die Realität vermitteln: Dass es Regionen in Mexiko gibt, in denen die Regierung keinerlei Sicherheit garantieren kann, in denen ein irregulärer Krieg geführt wird und in dem bewaffnete Gruppen durch Gewalt Angst schüren und regieren.

Die Kartelle üben Terror aus

De facto üben die Kartelle diesen Terror aus. Die Bilder aus Coahuayana wecken eigene Erinnerungen: Interviews mit Taco-Verkäuferinnen – genau dort, wo die Bombe explodierte; Patrouillenfahrten mit dem schwer bewaffneten Autodefensas-Chef Zepeda, der immer wieder bremst, um zu zeigen, bei welchem Schusswechsel „Compañeros“ erschossen wurden.

Für uns internationale Kor­re­spon­den­t*in­nen sind das einzelne Recherchen, für die einheimischen Kol­le­g*in­nen ist es Alltag. Wer aufdeckt, welcher Unternehmer, Polizist oder welche Staatsanwältin mit welchem Kriminellen zusammenarbeitet, lebt gefährlich. Die Morde an den neun Kol­le­g*in­nen in diesem Jahr verfehlen ihre Wirkung nicht. Viele Journalist*innen, die wir in umkämpften Bundesstaaten wie Michoacán, Guerrero und Sinaloa getroffen haben, berichten nicht mehr über diesen Krieg. Wer will schon die Heldin oder den Helden spielen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Wolf-Dieter Vogel

Wolf-Dieter Vogel

 Korrespondent
Wolf-Dieter Vogel, Jahrgang 1959, ist Print- und Radiojournalist sowie Autor. Er lebt nach langjährigen Mexiko-Aufenthalten schwerpunktmäßig wieder in Berlin und zwischendurch in Mexiko-Stadt. Seine Schwerpunkte: Menschenrechte, Migration und Flucht, Organisierte Kriminalität, Rüstungspolitik, soziale Bewegungen. Für die taz arbeitet er v.a. zu Mexiko und Mittelamerika. Er ist Mitglied des Korrespondent*innen-Netzwerks Weltreporter.
Themen #Kolumne Latin Affairs #Kulturkolumnen #Mexiko #Organisiertes Verbrechen #Organisierte Kriminalität #getötete Journalisten #Journalist
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Demonstrierende halten während des Präsidentinnen-Wahlkampfs ein Plakat von der später siegreichen Kandidatin Claudia Sheinbaum in Pose der Frauen-Power-Ikone Rosie Riveter, mit angespanntem Bizeps und trotzigem Blick in die Höhe
Sexualdelikte in Mexiko Die Präsidentin legt ihre Zurückhaltung ab
Kolumne Latin Affairs von Wolf-Dieter Vogel

Ein Mann begrapschte Präsidentin Claudia Sheinbaum in Mexiko-Stadt. Die Bilder gingen viral. Erst nach einigem Zögern hat sie ihn nun angezeigt.

Männer mit Ponchos, einer mit Sombrero, stehen gut gelaunt am Rande eines Fußballspiels
Vor der WM in Nordamerika Ein Fußball-Fest in Mexiko
Kolumne Latin Affairs von Wolf-Dieter Vogel

Vorfreude auf die Fifa-Spiele: Neben USA und Kanada sollen 2026 in Mexiko-Stadt, Monterrey und Guadalajara WM-Partien steigen. Immobilienbesitzer freut's.

Noch nicht ganz fertiggetsellte Sandalen
Die geklauten Huarache-Sandalen Adidas betreibt kulturelle Aneignung
Kolumne Latin Affairs von Wolf-Dieter Vogel

Der Sportartikelkonzern Adidas hat sich in Mexiko mit der Sandale „Oaxaca Slip On“ unbeliebt gemacht. Die sei „intellektuelles kollektives Eigentum“.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
2
Kopftuchverbot in Österreich Regierung zielt auf muslimische Mädchen ab
3
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
4
Anklage wegen Hitlergruß Unglaublicher Verdacht: Ist der Rechtsextreme ein Nazi?
5
Rechtsextremer Wahlsieg in Chile Der Pinochetismus ist zurück
6
Ende von Musikvideos auf MTV Social Media Killed the Music-TV-Star