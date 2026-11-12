Kennen Sie Kintsugi? Nein? Dabei handelt es sich um japanische Handwerkskunst, bei der zerbrochene Keramik zusammengesetzt wird und alle Bruchstellen mit einem sichtbaren goldenen Lack versehen werden. Was einst zerstört war, soll dadurch einen neuen Wert erhalten. Kintsugi gilt als Sinnbild für Resilienz und persönliche Heilung. Krisen, Brüche und Narben werden so Teil des Lebens; sie machen einen Menschen nicht schwächer, sondern tragen dazu bei, ihn oder sie ausdrucksstärker zu machen.

Die Künstlerin Dragana Bulut nimmt in ihrer partizipativen Performance „Membering“ das Kintsugi-Konzept auf, um zu verdeutlichen: Was einmal zerbrochen ist, wird zwar nie wieder zu dem, was es einmal war, dafür kann etwas Neues entstehen.

Zu Beginn schwillt die Musik in den Sophiensälen an, die Künstlerin betritt den Raum in einem roten Overall und beginnt mit einem Hammer Blumenvasen aus Ton zu zerschlagen. Sie geht konzentriert vor, ohne jede Eile. Der Prozess des Zerstörens gehört hier ebenso dazu wie der des Wiederherstellens. Einmal fertig, verharrt die Künstlerin still in einer Pose auf der Bühne, eine einzelne Scherbe in der Hand.

Ein Meer an zerstörten Vasen

Dann ist das Publikum gefragt. An installierten Arbeitsstationen soll es Platz nehmen und anfangen, Scherben der zerstörten Vasen aufzusammeln. Eine Frau gibt Instruktionen und schon ist man mittendrin in einem Archiv, dessen Überreste es zusammenzusetzen gilt. Dazwischen wird die Künstlerin befragt, wie es schätzungsweise im Konzept der Traumatherapie üblich ist. Nach dem, was sie gerade wo in ihrem Körper fühlt. Wie es ist, sich in diesem Raum voller Menschen anstarren zu lassen.

Es ist schwierig, sich auf diesen Part einzulassen, will doch das Meer an Fragmenten vor einem zeitgleich zusammengesetzt werden. In Dreiergruppen sitzt man da und soll mit Pinseln die Scherben von Staub befreien, bevor man sie wieder zusammenklebt. Die Stationen sind gut ausgestattet, vermitteln den Eindruck einer archäologischen Stätte, inklusive Polaroidkameras für den Dokumentationsprozess.

 An diesem Punkt wird das fleißig bastelnde Publikum ganz still

Die Scherbe in Buluts Hand ist, wie sie verrät, keine aus dem Raum. Es ist eine Keramikscherbe aus dem zerstörten Haus ihres Großvaters im Süden Bosniens. Auf den Spuren ihrer Familiengeschichte sei sie dorthin gereist und habe sie in der, inzwischen von Feigenbäumen durchzogenen Ruine gefunden. Vorsichtig reicht sie die Scherbe im Publikum weiter und fragt sich dabei laut, wer dieses Stück Geschirr wohl in Händen gehalten und welchen Weg es bis zu ihrem Besitz hinter sich hat.

In „Membering“ geht es nicht um die individuelle Trauer, sondern um die kollektive. Ausgehend von der eigenen Familiengeschichte, die im Zweiten Weltkrieg ansetzt, als das Dorf ihres Großvaters zerstört und seine erste Familie ermordet wurde, nimmt Bulut das Publikum mit in diese Zeit. Anhand von Fotos und Videomaterial verdeutlicht sie, wo einmal Leben war und wie es zu etwas wurde, dessen Erinnerung sie bis heute in sich trägt.

Zugegeben, das Zusammensetzen der zerbrochenen Fragmente birgt Spaß. Da, wo man zu dritt etwas gemeinsam schafft, entsteht ein unsichtbares Band, das, ähnlich fragil wie die entstehenden Kunstwerke, über den Abend trägt. Emotional wird es, als Bulut dazu einlädt, sich jemanden vorzustellen, der kein Teil mehr des jeweiligen Lebens ist. An diesem Punkt wird das fleißig bastelnde Publikum ganz still, besinnt sich und beschwört Unsichtbare herauf.

In einer Welt, in der es vorrangig um Konsum geht, ist der Abend mit Bulut eine willkommene Abwechslung: Man streift die novemberbedingte Müdigkeit ab, erschafft etwas Neues und betreibt dabei sogar noch ein bisschen Selbstheilung.