piwik no script img

Marinemanöver vor SüdafrikaGegner des Westens zeigen die Zähne

Vor Kapstadt startet in einigen Tagen ein gemeinsames Marinemanöver von Südafrika, Russland, China und Iran. Die vier Staaten sind alle Gegner der USA.

Zwei Menschen schauen auf Kriegsschiffe
Schiffe der chinesischen Armee fahren am 6. Januar in der False Bay vor dem Marinestützpunkt Simonstown bei Kapstadt, Südafrika Foto: Brenton Geach/epa

Aus Johannesburg

Tintswalo Baloyi

Inmitten eskalierender globaler Spannungen starten vier Brics-Nationen in wenigen Tagen ein großes gemeinsames Marinemanöver in Südafrikas Territorialgewässern vor Kapstadt – der Region, wo der Atlantische und der Indische Ozean aufeinandertreffen.

Am Manöver „Exercise Will for Peace 2026“ unter chinesischer Führung nehmen China, Russland, Iran und Südafrika teil. Es beginnt am Freitag, dem 9. Januar, und soll eine Woche dauern. Nach amtlichen Angaben soll es die Fähigkeit zur Zusammenarbeit zwischen See- und Luftstreitkräften verbessern im Hinblick auf „gemeinsame Aktionen, um die Sicherheit der Schifffahrt und maritimer Wirtschaftsaktivitäten zu gewährleisten“.

Die Teilnehmer betonen, dass es sich um eine praktische Antwort auf zunehmende weltweite Instabilität handelt. Man müsse kollektiv gegen Piraterie und Terrorismus vorgehen können und den Welthandel schützen, sagte Chinas Verteidigungsministerium. Zwei chinesische Kriegsschiffe, die zuvor im Golf von Aden zwischen Jemen und Somalia an der Piraterieabwehr teilnahmen, sind über den kenianischen Hafen Mombasa nach Südafrika gefahren.

Russland hat zwei Kriegsschiffe mit Zwischenstopps in Kongo-Brazzaville und Namibia nach Südafrika geschickt; sie sollen nach Abschluss des Manövers Mosambik, Tansania und Guinea besuchen. Die russische Marineführung spricht von der Bedeutung einer verstärkten Verteidigungskooperation in einem unberechenbaren Sicherheitsumfeld.

Iran begründete seine Teilnahme als Ausdruck von Solidarität mit Partnern im Globalen Süden. Südafrikas Verteidigungsministerium spricht von einer Manifestation der blockfreien Außenpolitik des Landes.

Trilaterale Marinemanöver von Russland, China und Südafrika gab es bereits 2019 und 2023. Es ist nun geplant, dass sie alle zwei Jahre stattfinden und weitere Länder teilnehmen – wie diesmal Iran.

Das letzte fiel in die Zeit des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und sorgte für kontroverse Debatten in Südafrika und international. Westliche Regierungen äußern auch jetzt scharfe Kritik.

Das US-Verteidigungsministerium nannte das Manöver „ein geopolitisches Signal, das die bestehende Sicherheitsarchitektur untergräbt“. Es werde regionale Spannungen vergrößern, statt zur Entspannung beizutragen. Auch Nato-Offizielle warnen insbesondere vor einer Zusammenarbeit mit Iran, das unter internationalen Sanktionen steht.

Das Manöver findet statt vor dem Hintergrund einer breiten globalen Verurteilung der kürzlichen US-Militärschläge in Venezuela, dessen Präsident Nicolás Maduro am vergangenen Wochenende in die USA entführt und angeklagt wurde. Auf einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am Dienstag verurteilten China, Russland, Südafrika, Kolumbien und andere Länder die US-Spezialoperation als Völkerrechtsbruch und Verletzung der UN-Charta, die einen „gefährlichen Präzedenzfall“ darstelle.

Die Spannungen stiegen weiter, als Nordkorea diese Woche neue Raketentests durchführte und ausdrücklich den US-Angriff auf Venezuela verurteilte. Nordkorea ist ein strategischer Verbündeter Russlands.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Südafrika #Marine #BRICS
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Strassenkehrer in Caracas
US-Angriff auf Venezuela Südafrika denkt über Atomwaffen nach

Ein Diplomat in Südafrika begrüßt eine Wiederbeschaffung von Atomwaffen und sorgt für Empörung. Südafrikas atomare Abrüstung war einst vorbildlich.

Von Akani Chauke
Die Politiker Lula, Ramaphosa und Lourenco halten sich bei einer Veranstaltung an den Händen.
G20-Gipfel in Johannesburg Südafrika als moralischer Sieger gegen die USA

Trotz US-Boykott geht der G20-Gipfel in Südafrika erfolgreich über die Bühne. „Die Welt macht ihre Arbeit so oder so“, sagt Gastgeber Cyril Ramaphosa.

Von Savious Kwinika und Mthulisi Sibanda
Personen bei einem Treffen in einer Halle.
BRICS-Gipfel in Johannesburg Neuer Bund mit alten Feinden

Der BRICS-Gipfel in Johannesburg ist zu Ende. Der Staatenbund hat neue Mitglieder aufgenommen und will wachsen. Doch das birgt Probleme.

Von Savious Kwinika
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Trumps Grönland-Fantasien Das Ende von Europa
2
Zehntausende ohne Strom und Wärme Den Schaden haben die Linken
3
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Die AfD setzt auf Sieg
4
Sexismus-Vorwürfe gegen Stefan Gelbhaar Grauzone Macht
5
USA greifen nach Grönland Trump, völlig unverfroren
6
Nach Anschlag auf Stromkabel in Berlin Stochern im Brandnebel