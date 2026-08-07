Malik Yannick auf Instagram: Echter Klassenkampf
Wie tief reicht Klassismus und was ist Armuts-Cosplay? Darüber spricht das Arbeiterkind Malik Yannick auf Instagram.
Wie geht eigentlich echter Klassenkampf von unten? Eine zentrale Frage, die sich Linke immer wieder stellen und darüber philosophieren. Das Reflektieren über die eigene Klasse und Privilegien, die damit einhergehen, kommt allerdings oft zu kurz. Das findet zumindest Malik Yannick.
Auf seinem Instagram-Account @malik.yannick spricht er darüber, wie es ist, als Arbeiterkind einer alleinerziehenden Mutter in Ostdeutschland aufzuwachsen und zu studieren. Er teilt seine Erfahrungen über das Leben mit Hartz IV und das Studieren mit „Bürgis“ – wie er mit liebevoller Ironie Menschen aus dem gutbürgerlichen Milieu nennt.
„Eine Sache, die mich an der Uni am meisten nervt, sind linke Studis ohne Klassenbewusstsein. Studis, die so tun, als wäre ‚arm sein‘ ein Lifestyle und als würde es dazugehören, wenn man links sein will“, sagt er in einem seiner ersten Videos.
Armuts-Cosplay helfe niemanden. „Um links zu sein und den Klassenkampf von unten zu unterstützen, musst du nicht arm sein, sei einfach ehrlich“, so Malik. Wer sich hier ertappt fühlt, dem seien die 42 Beiträge des Influencers als Lektüre empfohlen.
Arme Menschen sind nicht abstrakt
Auch wenn Malik teils nur in größeren Abständen Videos veröffentlicht, bringt er seine Takes in den Videos immer genau auf den Punkt. Er prangert gut situierte Linke an, die sich oft lieber mit Klassenkampf schmücken, als ihn wirklich zu führen. Zu oft werden die Debatten über gesellschaftliche Teilhabe, Ressourcen und Chancen vorbei an gelebter Realität und nur in einem theoretischen und akademischen Setting geführt, so Malick.
Dabei seien arme Menschen nicht abstrakt, sondern reale Menschen, mit denen man reden kann, die man einbeziehen kann. Es müsse nur ein Umdenken und Reflektieren stattfinden.
Mit seinem Content hält er seinen Follower*innen auf charmante und ehrliche Art den Spiegel vor. Zusammenfassend lässt sich sagen: Arm sein ist nicht cool, realer Klassenkampf aber schon.
„malik.yannick“, Instagram
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