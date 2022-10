Machtkampf bei den britischen Tories : Tumult im Unterhaus

Seit Mittwochabend ist das Chaos in der britischen Regierung vollkommen. Stürzt Liz Truss, sind Neuwahlen wahrscheinlich.

LONDON taz | Am Anfang waren noch alle anderen schuld. Schwer besorgt zeigte sich noch am Dienstag abend die britische Innenministerin Suella Braverman über ein angebliches Chaos, das durch Klimaproteste der Gruppe Just Stop Oil verursacht worden wäre. Und natürlich durch die Labourpartei und Liberaldemokrat:innen. Was für Leute das seien? „Eine Koalition des Chaos. Die Guardian-lesenden Tofu-essenden Wokerati, ja eine Antiwachstums-Koalition,“ versicherte Braverman im Unterhaus.

Nur 24 Stunden später sah alles ganz anders aus. Braverman selber war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Innenministerin, und für Chaos sorgten die Tories selber, angeführt von Premierministerin Liz Truss.

Am Anfang schien es noch harmlos. Da hatte William Wragg, ein konservativer Hinterbänkler, angekündigt, dass er dem 1922-Comittee, dem Komitee der konservativen Hinterbänkler:innen, sein Misstrauen gegenüber Liz Truss erklärt hätte, aufgrund der von ihr verursachten Wirtschaftskrise.

Das Komitee welches Entscheidungen über die Zukunft des jeweiligen konservativen Parteiführers trifft, hatte bereits am Morgen erklärt, dass Truss' Zeit als Premierministerin zuende sei, sollten ähnliche Briefe von 50 Prozent der Fraktion bei ihnen eingehen. Weiter führte Wragg aus, dass er, wegen eines Fraktionszwanges zu der Abstimmung zum Fracking, mit seiner Partei stimme, auch wenn er überhaupt nicht mit dem Fracking einverstanden sei. Ein Rausschmiss aus der Fraktion, wenn er nach seinem Gewissen stimme, würde ihn seiner Stimme bezüglich Truss berauben.

Schreierei zwischen Truss und ihrer Innenministerin

Ungefähr zur gleichen Zeit hörte man, dass Jess Stone, ein enger Mitarbeiter aus Liz Truss' Downing Street Team, aufgrund abwertender Aussagen über den ehemaligen Gesundheitsminister Sajid Javid suspendiert worden sei. „Truss weiß, wer Scheiße ist und wer nicht,“ soll er Journalisten erzählt haben.

Eine Stunde später kam es dicker, als Nachrichten durchzusickern begannen, dass Innenministerin Braverman urplötzlich zurückgetreten sei. In einem auf Twitter veröffentlichten Schreiben führte Braverman als Rücktrittsgrund aus, sie hätte ein Regierungsdokument zur Einwanderungspolitik versehentlich und unerlaubt von ihrer privaten E-Mail versendet.

Konkreter wurde sie in den darauffolgenden Zeilen: „Nicht nur haben wir Versprechen an unsere Wäh­le­r:in­nen gebrochen, sondern ich hatte obendrauf schwere Sorgen, in wie weit die Regierung ihren Wahlversprechen nachkommt, etwa die Einwanderungzahlen zu senken und illegaler Einwanderung Einhalt zu gewähren, vor allen Dingen die gefährlichen Überquerungen in kleinen Booten über den Ärmelkanal.“

Glaubt man dem Redakteur der Parteizeitung Conservative Home, Paul Goodman, hatte Braverman am Dienstagabend mit Premierministerin Truss eine heftige Auseinandersetzung über das Einwanderungsthema. Braverman hatte Anfang Oktober angegeben, sie wolle die Einwanderung auf nur ein paar zehntausend Personen reduzieren, ein Gelübde, dass sich unter konservativen Vorgängerregierungen bereits als nicht umsetzbar erwiesen hatte. Die Zeitung Daily Mail behauptet unter Berufung auf verschiedene Quellen, Truss und Braverman hätten sich sogar angeschrien, weil Truss mehr Einwanderung für wirtschaftliches Wachstum gefordert hätte.

„Eine absolute Schande“

Während Truss den ehemaligen Verkehrsminister Grant Shapps als neuen Innenminister ernannte – Truss hatte ihn zum Beginn ihrer Regierung absichtlich übersehen, weil Shapps sich im Wahlkampf um die Parteiführung für Rishi Sunak eingesetzt hatte – ging im Unterhaus die Debatte zum Fracking weiter. Drei konservative Hin­ter­bänk­le­r:in­nen gaben dabei nacheinander an, dass sie nach ihrem Gewissen und im Namen ihrer Wahlgemeinden stimmen würden, selbst wenn es ihren Ausschluss aus der Fraktion bedeuten würde.

Plötzlich wurde dann der Fraktionszwang gelöst, zunächst durch eine Aussage des Energieministers Jacob Rees-Mogg, doch dann auch offiziell aus Downing Street. Kurz vor der eigentlichen Abstimmung dann ein Hammer-Tweet des Labour-Schattenministers für Schottland: „Noch nie habe ich Szenen wie diese am Eingang der Wahlzonen im Unterhaus erlebt. Die Torys führen offenen Kampf. Drängeleien und (Energieminister) Rees Mogg schreit seine Kol­le­g:in­nen an. Die Verantwortlichen für den Fraktionszwang brüllen Torys an. Sie (die Torys) sind Geschichte. Ruft Neuwahlen aus!“

Kurz nach dieser Meldung gewann die Regierung die Abstimmung mit 326 Stimmen gegen 230. Nachdem das Ergebnis verkündet wurde, meldet sich der Labourabgeordnete Chris Bryant zu Wort und forderte vom Vorsitzenden des Unterhauses eine Untersuchung bezüglich dieser Abstimmung. Man habe Einschüchterung, Mobbing und Gewaltanwendung beobachtet. Alexander Stafford, einer der Abgeordneten, der zur Wahl gezerrt worden sei, dementierte später, dass man ihn zur Abstimmung gezwungen hätte. Es habe sich lediglich um eine Meinungsverschiedenheit gehandelt.

Der langjährige Toryabgeordnete Charles Walker fasste das Geschehen als einen erbärmlichen Spiegel der konservativen Partei zusammen. „Es ist ein heilloses Durcheinander und eine absolute Schande. Ich hoffe, dass es sich für jene gelohnt hat, die Truss in Nummer 10 (Downing Street) gebracht haben und jetzt am Kabinettstisch sitzen dürfen.“ Er spreche für hunderte von Hinterbänkler:innen, die sich normalerweise um ihre Wahlkreise kümmern, sich aber momentan Sorgen machen, „wie sie und ihre Wäh­le­r:in­nen in Zukunft ihre Hypotheken abbezahlen können.“

Wie war es nochmal mit der Frage, wer Chaos anrichtet? Laut dem britischen Wahlanalytiker Chris Curtis steht Liz Truss so schlecht da wie vor Jahrzehnten John Major zu seinem Tiefpunkt.