Die Vereinigten Staaten von Amerika mussten am Freitag ihren kompletten Luftraum schließen. Tausende Flüge wurden zur Landung gezwungen oder umgeleitet. Passagiere saßen in den Flughäfen fest und mussten nach alternativen Wegen suchen, um doch noch an ihr Ziel zu gelangen. Es war die längste Schließung des US-Luftraums seit den Terrorangriffen des 11. September 2001 und die erste komplette Sperrung seit Januar 2023.

Der Grund für die außerordentliche Maßnahme war laut US-Verkehrsminister Sean Duffy ein Ausfall mehrerer veralteter Flugsicherungssysteme, die sowohl die Kommunikation zwischen den Fluglotsen und Flugzeugen beeinträchtigte als auch die Radarüberwachung des Luftraums.

US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin erklärte, dass die Schließung des Luftraums eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ gewesen sei und „zu keinem Zeitpunkt Menschenleben in Gefahr“ waren.

Mehr als 10.000 Flüge waren von den Störungen betroffen, die für mehr als vier Stunden den verkehrsreichsten Luftraum der Welt lahmlegten. Verspätungen und Ausfälle dürften bis ins Wochenende hinein andauern.

Laut dem Onlinedienst Flight Aware hatten Fluglinien bis Freitagabend Ortszeit mehr 6.600 Flüge gestrichen. Auch Flüge aus Europa in die USA waren betroffen. Für Samstag wurden bereits rund 1.500 Flüge annulliert.

Manche Passagiere mussten stundenlang in Maschinen auf dem Vorfeld ausharren, bevor eine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen wurde. Auf den sozialen Netzwerken posteten Fluggäste Videos und schrieben Kommentare über die Situation an den verschiedenen Drehkreuzen im Land. Auch die Reisepläne mehrerer Mannschaften aus den US-Profiligen NHL und NBA sowie im College-Football-Bereich wurden durch gestrichene Flüge ebenfalls durchkreuzt. Diese Flüge sollen jedoch Priorität erhalten, erklärte Duffy.

Mullin und Duffy erklärten während einer Pressekonferenz im Weißen Haus, dass es bislang keinerlei Anzeichen dafür gebe, dass ein Cyberangriff für die technischen Störungen der Flugsicherungssysteme verantwortlich sein könnte. Komplett ausschließen wollte sie es jedoch auch nicht.

Neben dem regulären Passagierflugbetrieb beeinträchtige die Störung auch die Logistikbranche. Versandunternehmen wie FedEx, DHL und UPS befördern jährlich Hunderte Millionen Tonnen an Fracht und Post per Flugzeug. Auch diese Flüge wurden durch das landesweite Startverbot gestoppt.

Keine Garantie, dass sich eine solche Störung nicht wiederholt

Verkehrsminister Duffy konnte nicht garantieren, dass eine solche Störung nicht erneut auftritt. „Wir haben es mit einem unglaublich alten Flugverkehrskontrollsystem zu tun“, sagte Duffy. Er prognostizierte, dass es ohne eine grundlegende Modernisierung auch in Zukunft „zu Ausfällen kommen wird.“ Er forderte in seiner Pressekonferenz den US-Kongress deshalb dazu auf, seiner Behörde die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um das aus den Jahren gekommene System zu modernisieren.

„Viele unserer Kontrolltürme sind fast 100 Jahre alt. […] Unsere Fluglotsen habe Gebäude mit undichten Dächern. Die Klimaanlagen funktionieren nicht … und auch die Aufzüge sind defekt.“

Der US-Kongress bewilligte im vergangenen Jahr 12,5 Milliarden Dollar für das Modernisierungsprojekt. An vielen Flughäfen werden seither alte Kupferkabel durch Glasfaserleitungen ersetzt, und auch veraltete Funksysteme werden schrittweise ausgetauscht. Die US-Regierung um Präsident Donald Trump bittet um weitere 30 Milliarden Dollar, um das gesamte Flugsicherungssystem auf den neusten Stand zu bringen.